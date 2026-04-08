2月17日発売！『アレルギー対応の教科書～外食・宿泊サービス従事者のための食物アレルギー対策入門～』著：田ヶ原絵里

ラーニングス株式会社

ラーニングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梶田洋平）は、２月１７日（月）に『アレルギー対応の教科書～外食・宿泊サービス従事者のための食物アレルギー対策入門～』（著：田ヶ原絵里）を発売しました。

【内容紹介】

「アレルギーへの対応、何から始めればいいかわからない」

「事故が起きたらと思うと怖くて、なかなか踏み出せない」

本書は、そんな外食・宿泊サービス従事者のための、食物アレルギー対応の入門書です。

アレルギーの基本知識から見えにくいアレルゲンの落とし穴、現場で起こりがちな伝達ミスまでを丁寧に解説。

特に、アレルギー対応を六つのステップに分けて紹介しているため、自店の状況に合わせて無理なく取り組める構成になっています。

また、アレルギー当事者や実際に対応してきた外食事業者の声をコラムとして掲載し、現場のリアルな不安や工夫についてもまとめています。

食物アレルギー対応は「リスク」ではなく、「選べる幸せ」をお客様に届けるチャンス。

本書が外食事業者のアレルギー対応への不安を自信に変え、新しい一歩を踏み出すきっかけとなる一冊になれば幸いです。

【目次紹介】

はじめに

●第１章 アレルギー対応で生まれる新たな市場

1-1 アレルギー対応の流れは加速している

1-2 アレルギー対応は差別化と顧客獲得のチャンス

Column アレルギー対応はより「当たり前」に。ゆるやかに変化する多様化社会の実態 NPO法人アレルギーっこパパの会代表理事 今村慎太郎様

1-3 アレルギー対応を怠った際に発生するリスク

1-4 アレルギー対応を行うことで生まれる、5,000億円以上の市場

1-5 アレルギー対応はインバウンドにも応用可能

Column 原材料を正しく伝えることが、インバウンド対応の第一歩 一般社団法人メイドインジャパン・ハラール支援協議会代表理事 高橋敏也様

1-6 「食べられないもの」がある人は世界人口の約３分の１ 1-7 「選べる幸せ」を誰もが享受できる社会へ

●第２章 アレルギーに悩む人たちの現状

2-1 アレルギーの基礎知識

2-2 年代別・アレルギーに悩む人の外食事情

Column 誰も何も教えてくれない。自分の子は自分で守るしかない 当事者の保護者の声 Kさん（40代・女性）

2-3 状況別・アレルギーに悩む人の外食事情

Column 「外す」ではなく「寄り添う」ことで食事はもっと楽しくなる 当事者の声 Tさん（30代・男性）

2-4 アレルギー当事者が外食時に感じる不安と要望

2-5 外食事業者はアレルギー当事者とどう向き合うべきか

Column 私たちが求めることは、正確な情報開示と寄り添う姿勢 当事者の声 Hさん（30代・男性）

●第３章 基本のアレルギー対応

3-1 アレルギー対応の基本のステップ

3-2 STEP１ 専門チームを編成する

Column 大企業でチームを作って実施するアレルギー対応の実態 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 事業戦略部 調理統括室 オペレーションシェフ 千田晃洋様

3-3 STEP２ 微量混入（コンタミネーション）を防ぐ

Column デザインに配慮したオペレーションでコンタミネーションを防ぐ 東京海洋大学 小川美香子准教授

3-4 STEP３ 使用しているアレルゲンの把握

3-5 STEP４ 一覧表の作成・提示をする

Column 小さな個人店でのアレルギー対応の実態 株式会社優久 料理長 辻正博様

3-6 STEP５ お客様とコミュニケーションする

3-7 GOAL 代わりの提案・提供ができる

Column アレルギー対応に対する意識向上は、「家族のようにお客様を想う」ことから 株式会社八芳園 八芳園調理セクション 副統括料理長 香山浩一様

3-8 まとめ アレルギー対応は資料作成が９割

●第４章 アレルギー表示の落とし穴

4-1 アレルギー表示はどこを見ればいいのか

4-2 新しいアレルゲン追加への対応策

4-3 誤食事故を招く三大要因と対策

4-4 ヒヤリ・ハットの共有

4-5 DX化でヒューマンエラーを防ぐ

●第５章 今後の外食業界の展望

5-1 食のパーソナライゼーション時代がやってくる

5-2 「食のパーソナライゼーション」が実現すると社会はどうなるか

5-3 「選べる幸せ」を社会の標準に

おわりに クラウドファンディングに出資いただいた皆様

出典一覧

【書籍概要】

書名： アレルギー対応の教科書 ～外食・宿泊サービス従事者のための食物アレルギー対策入門～

著者： 田ヶ原絵里

発行：ファストブック

購入先：https://www.amazon.co.jp//dp/4867281506/

【会社概要】

会社名：ラーニングス株式会社

所在地：東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル3階

代表者：梶田洋平

設立：2017年（平成29年）7月

【お問い合わせ】

ラーニングス株式会社 担当：深澤

E-Mail：press@learnings.co.jp