「東京リベンジャーズ」マイキー役の声優・林勇さんが特別審査、AMGオープンキャンパスで声優オーディション体験【4月25日（土）】開催

学校法人吉田学園

詳細・お申し込みはこちら :https://www.amgakuin.co.jp/events/64605?nsdqr=949&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1林勇さんによる声優適性オーディションお申し込みページへ移動します

本イベントでは、参加者が実際のオーディション形式で声優の演技に挑戦し、林勇さんから演技や表現について直接アドバイスを受けることができます。声優業界を目指す高校生や再進学を検討する方へ向けて、プロの現場で求められる表現力が学べる機会をご用意しています。

(C) 和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

【ゲストプロフィール】

声優・林勇さん（賢プロダクション所属）

〈主な出演作品〉

「東京リベンジャーズ」佐野万次郎（マイキー）、「ハイキュー!!」田中龍之介、「呪術廻戦」猪野琢真、「ヴィンランド・サガ SEASON 2」オルマル など

音楽ユニットSCREEN modeのヴォーカル勇-YOU-としても活躍中



【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/734_1_a43c3b22ec33cf917b4d59d53a07ba62.jpg?v=202604081051 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

※ご入学を検討されている方のためのオープンキャンパスです。お申し込みが多い場合、ご入学を希望されない方のご来場をお断りする場合がありますので予めご了承ください。



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AMGのオープンキャンパスでは、学院や学科について詳しく解説する説明会に加え、ゲストをお招きしたスペシャルイベントや体験型のイベントを行っています。

全学科のイベント詳細・お申し込みはこちら

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus(https://www.amgakuin.co.jp/opencampus/)/(https://www.amgakuin.co.jp/opencampus/)

AMGの声優学科

在学中からプロの現場を経験し芸歴を増やすことで、夢に向かって大きくリード。卒業生には、ベテランから若手まで業界の第一線で活躍する声優が数多くいます。

現役プロ声優による技術を磨くレッスンはもちろん、クラス担任による豊かな人間性・社会性を磨くマネジメントも充実。学生一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサポート体制を整えています。

養成所合格を含まない、プロダクションへの直接所属率は92％(2025年度実績)。卒業後すぐにチャンスを掴める声優を育てます。



▼学科紹介ページ

https://www.amgakuin.co.jp/course/voice(https://www.amgakuin.co.jp/course/voicehttps://www.amgakuin.co.jp/course/voice/)/(https://www.amgakuin.co.jp/course/voicehttps://www.amgakuin.co.jp/course/voice/)

▼体験説明会一覧

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus?department=part-voice

【デジタル・郵送】選べる2027年度入学生向けパンフレットのお申し込みはこちら

https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23(https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23)

2027年4月入学生対象【23万円免除】早期出願制度のご案内

https://www.amgakuin.co.jp/school/guideline

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。

邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/734_2_ab3283c550efc59a3c278f5d698852e9.jpg?v=202604081051 ]