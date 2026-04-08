しなこがフルプロデュースするブランド〈Pinaco（ピナコ）〉、オーラルケア新商品をイオン、ドン・キホーテで発売決定

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：太田 大哉）は、人気クリエイター・しなこがフルプロデュースするビューティ＆雑貨ブランド〈Pinaco（ピナコ）〉より、子ども向け歯磨き粉の新商品を、一部店舗のイオンおよびドン・キホーテにて発売いたします。

※順次スタート

※一部店舗でお取り扱いがない場合がございます。

※数量限定につき、無くなり次第終売となります。

発売アイテム

■まるでグミみたいな歯磨き粉(ハート)

\550(税込)

しなこが作った歯磨き粉で歯みがきするぞー！！

しなこがとことんこだわってつくったのは、“歯ラ歯ラ♪”と思わず口ずさみたくなるワクワク感と、毎日使うことを考えたやさしさ...

“楽しい”と“きちんとケア”を両立することを叶える歯みがき粉ができました！

～しなこのこだわりポイント～

１.あま～く、たのしく、歯ラ歯ラ♪

歯に寄り添ったあま～い成分*＆苦味のない香料を使用することで苦味を軽減！香りも味もあま～いぶどうグミ味風。

*ソルビトール、マルチトール（すべて湿潤剤）

２.もこもこしすぎない、歯ラ歯ラ♪

泡立ちをおさえたジェルタイプだから、

お口の中が見えやすく、仕上げみがきがしやすい！

毎日の歯みがき習慣で歯垢を落としてすっきり清潔に。

３.やさしくケアして、歯ラ歯ラ♪

お子さまのデリケートな歯にも配慮した、やさしい使い心地。

すすんで歯みがきしたくなる！毎日の歯みがきが「ワクワク時間」に！

親子で笑顔になれる、やさしい使い心地の歯みがき粉です。

親子で笑顔になれるデンタルケアです。

数量限定でトラベルセットも発売決定！

■Pinacoで歯磨きするぞー ～歯磨きトラベルセット～

\1,320(税込)

数量限定！しなこが作った歯磨き粉がどこでも使えちゃう！トラベルセット

まるでグミみたいな歯磨き粉にオリジナル歯ブラシがついたトラベルセットも同時発売いたします。

～歯ブラシのこだわりポイント～

１.小さめコンパクトヘッド

乳歯や奥歯の奥までしっかり届き、細かい部分の歯垢もきれいに落とせます。

２.やわらか極細毛

成長期のデリケートな歯ぐきをいたわりながら、歯と歯のすき間まで丁寧に磨けます。

３.握りやすい太めハンドル

小さな手でも持ちやすく、すべりにくい設計。正しい持ち方の習慣づけにもぴったり！

４.安全性を考慮した丸みデザイン

角のないラウンド形状で、使用中の口内への負担を考えた設計です。





発売詳細

イオン

発売日：4月10日（金）～順次発売

※順次発売となります。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

※数量限定につき、無くなり次第終売となります。



ドン・キホーテ

発売日：4月17日（金）～順次発売

※順次発売となります。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

※数量限定につき、無くなり次第終売となります。

Pinaco（ピナコ）は、“当たり前”という枠にとらわれず、日常の中にトキメキと遊び心を届けるビューティー＆ライフスタイルブランド。

誰かが決めた“普通”を少しだけ飛び越えてみたら、見える景色も、触れる世界も、きっともっとカラフルに広がっていく。

そんなワクワクが詰まったアイテムを、原宿カルチャーから生まれた自由でポップな世界観でお届けします。

毎日の習慣が、あなたにとってのキラキラなイベントになりますように。

Pinacoは、心をくすぐる可愛さと、妥協しない使い心地で、あなただけの“とびきりの魔法時間”を提供します。

【 Brand Director 】

しなこ SHINAKO

YouTube登録者数133万人、TikTok登録者184万人越えを誇る、原宿系動画クリエイター。

2021年には「ベビタピトーキョー原宿店」の店長に就任し、デザインやコンセプトの監修も担当。

YouTubeでは主に咀嚼音を楽しむASMR動画を配信するほか、2024年3月からはアーティストとしても活躍の場を広げている。

【しなこ Instagram】@ssshinako(https://www.instagram.com/ssshinako/)

【Pinaco Instagram】@pinaco_official_(https://www.instagram.com/pinaco_official_/)

【Pinaco X】@pinaco_official(https://x.com/pinaco_official?s=21&t=nB3XJiBxcdw52zgv4Rcg7Q&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAae3L_6UjmKm3WqTZSVV_HPAbaddaAMR2dcRQT-GLQjTtb-lA0WA2-0KMzWyTA_aem_s_DGyclRKCdp_DA6FthNOw)

【Pinaco 公式オンラインストア】https://pinaco.jp/

【お問い合わせ先】Pinaco事業部

E-MAIL：contact@pinaco.jp

TEL：03-6910-5085