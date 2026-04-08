【小さな薔薇を丸ごと砂糖菓子に】国産ミニ薔薇を60日かけて結晶化。200年の伝統製法で作る「ミニ薔薇の宝石」4月15日発売

Confetti ROSAミニ薔薇の砂糖菓子「MINI ROSE JEWEL - ミニ薔薇の宝石」／モダンパッケージ

Confetti ROSA（コンフェッティ ローザ）（本社：東京都新宿区、代表：加藤はづき）は、ミニ薔薇の砂糖菓子「MINI ROSE JEWEL（ミニローズ ジュエル）- ミニ薔薇の宝石」を2026年4月15日（水）に発売いたします。

欧州で200年以上受け継がれてきた伝統製法と丁寧な手仕事で、直径約2cmの国産ミニ薔薇を一輪ずつ砂糖の結晶で包み、約60日かけて仕上げた宝石のような砂糖菓子です。ひと口含めば、薔薇の優雅で上品な香りがふわりと広がります。

背景

公式サイトはこちら :https://confettirosa.com

近年、日本国内ではエディブルフラワーや高付加価値スイーツへの関心が高まっており、特にギフトでは、見た目の美しさやストーリー性を重視した商品への需要が拡大しています。

Confetti ROSAでは、薔薇の砂糖菓子を単なる菓子としてではなく「贈る体験」を大切にした商品として位置づけ、日本のギフト市場に新たな価値を提案していきます。

開発ストーリー

イタリア・フィレンツェで初めて薔薇の砂糖菓子を口にし、その繊細な美しさと味わいに感銘を受け、日本でも価値のある菓子になると感じたことが開発のきっかけです。

その後、フランスの老舗菓子店で伝統製法に触れ、本場の品質を再現することを目標に約7年間、300回以上の試作と改良を重ねてきました。ヨーロッパの古典菓子である薔薇の砂糖菓子を日本に広め、贈る喜びを伝える新しいギフトとして提案します。日本において一輪のミニ薔薇を丸ごと砂糖菓子にして販売するのは初※となります。

（※）：自社調べ

Confetti ROSAについて

Confetti ROSAの薔薇の砂糖菓子

Confetti ROSAの薔薇の砂糖菓子は、欧州で200年以上受け継がれている伝統製法のもと、約60日をかけて一輪のミニ薔薇を砂糖の結晶で包みます。

高品質の天然素材のみを使用し、常温でも半年間、美しさと風味を保つ品質を実現しました。繊細な花の形をそのまま閉じ込めた、宝石のような佇まいも特徴です。

直径約1.5cmのミニ薔薇の砂糖菓子

楽しみ方

ひと粒で広がる薔薇の香りを小菓子として味わえるほか、紅茶や炭酸水に浮かべれば可憐に色づき、お砂糖代わりとしてもお楽しみいただけます。アイスクリームやケーキに添えればデザートを華やかに彩り、ヨーグルトにのせて少し置くと、薔薇ジャムのような上品な味わいをお楽しみいただけます。

Confetti ROSAの誕生と名前の由来

Confetti ROSAは、薔薇の砂糖菓子に宿る美しさや手仕事の価値を日本でも伝えたいという想いから誕生しました。

名前は、イタリアで祝い菓子として贈られてきた「コンフェッティ（Confetti）」 に由来しています。「喜びを分かち合うお菓子」として、贈る人の思いを伝える存在でありたいという願いが込められています。

薔薇の砂糖菓子の歴史

薔薇の砂糖菓子は14世紀のヨーロッパで王侯貴族の薬としてはじまり、17世紀には嗜好品として広く愛されるようになりました。変わらぬ伝統製法により丹念に作られる結晶は、現在もヨーロッパの老舗菓子店に並び、人々の目と舌を楽しませています。

ギフトサービス

シンプル、モダン、クラシックの3つのパッケージに加え、メッセージカードとギフトバッグ（有償）をご用意しています。贈り物として、贈るシーンやお好みに合わせてお選びいただけます。

Confetti ROSAは、薔薇の砂糖菓子を通して、贈る瞬間に小さな感動が生まれるギフト体験を提案していきます。

商品概要

3種類の選べるパッケージモダンパッケージギフトバッグメッセージカード

■商品名

MINI ROSE JEWEL （ミニローズ ジュエル）- ミニ薔薇の宝石

■内容量

- サイズS：ミニ薔薇 5個入り- サイズM：ミニ薔薇 8個入り

※ミニ薔薇のサイズは直径約1.5～2.5cmです。季節により花の大きさや形に個体差がございます。

■パッケージ・内容量

- シンプル：（S）φ4.5 × H6cm、（M）φ5 × H7 cm- モダン：（S）φ6.4 × H4.5cm、（M）φ7.4 × H4.9cm- クラシック：（S）W5.7 × D5.7 × H3.5 cm、（M）W6.6 × D6.6 × H4.1 cm

※モダンパッケージは缶をオーガンジーで包み、クラシックパッケージは箱をリボン掛けにてお届けいたします。いずれもメッセージカード付きです（シンプルパッケージを除く）。

モダンの缶：サイズSとMクラシックの箱：サイズSとMシンプルのクリアケース：サイズSとM

■販売価格（税込）

- シンプル：（S）2,900円、（M）4,200円- モダン：（S）3,500円、（M）4,800円- クラシック：（S）3,500円、（M）4,800円

■原材料

砂糖(国内製造)、薔薇(国産) ／増粘剤(アラビアガム)、ラック色素、香料

■保存方法と賞味期限

直射日光・高温多湿を避けて保存してください。賞味期限は製造日より6ヶ月間となります。

購入方法

＜オンライン＞

作り手の想い

- 販売開始日 ： 2026年4月15日販売開始- 発送開始 ： 2026年4月15日より順次発送- 配送について ： 全国発送（送料別途）- 販売サイト ： https://confettirosa.com

学生の頃から、デザインや工芸、アートに宿る「手仕事のぬくもり」に心惹かれてきました。人の手から生み出されるものには、時と歴史、そして作り手の思いが込められています。

砂糖の結晶で薔薇を包むだけではなく、Confetti ROSAの価値観も丁寧に包みこみお届けしたいと考えています。ひとつひとつから、作り手のぬくもりを感じていただけましたら幸いです。

今後の予定

2026年6月上旬に花びらの砂糖菓子「Rose Petal （ローズ ペタル）- 薔薇の花びら」の販売を予定しています。

◆ショップ情報◆

Confetti ROSA （コンフェッティ ローザ）

公式サイト : https://confettirosa.com

所在地：東京都新宿区大京町（オンライン販売のみ対応）

定休日：土日祝

Instagram（@confettirosa.official）：https://www.instagram.com/confettirosa.official

お問い合わせ： 本リリース、および当社全般に関する問い合わせは、下記のお問い合わせフォームへお願い致します。

お問い合わせフォーム：https://confettirosa.com/pages/contact

Confetti ROSA

・所在地：東京都新宿区大京町

・開業：2026年1月

・代表：加藤 はづき

・事業内容：薔薇の砂糖菓子の製造と販売