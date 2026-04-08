システムサービスから『18TRIP』のプライズが4月から2か月連続で登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、『18TRIP』のプライズ商品を2026年4月から順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆18TRIP　コレクトブック


【アミューズメント専用景品】



約11cmのカード収納ブック。

＜商品詳細＞


【商品名】18TRIP　コレクトブック


【種類】全4種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_18t_SS16784


※無くなり次第終了となります。




◆18TRIP　クリアポーチ


【アミューズメント専用景品】



約13cmのポーチ。

＜商品詳細＞


【商品名】18TRIP　クリアポーチ


【種類】全4種


【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_18t_SS16783


※無くなり次第終了となります。




◆18TRIP　アクリルカードケース R1ze・Day2


【アミューズメント専用景品】



約11cmのカードケース。

＜商品詳細＞


【商品名】18TRIP　アクリルカードケース R1ze・Day2


【種類】全10種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆18TRIP　アクリルカードケース Ev3ns・L4mps


【アミューズメント専用景品】



約11cmのカードケース。

【商品名】18TRIP　アクリルカードケース Ev3ns・L4mps


【種類】全10種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)18TRIP PROJECT



■18TRIP　公式X


https://x.com/18trip_official



■18TRIP　公式サイト


https://18trip.jp/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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