システムサービスから『18TRIP』のプライズが4月から2か月連続で登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、『18TRIP』のプライズ商品を2026年4月から順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆18TRIP コレクトブック
【アミューズメント専用景品】
約11cmのカード収納ブック。
＜商品詳細＞
【商品名】18TRIP コレクトブック
【種類】全4種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_18t_SS16784
※無くなり次第終了となります。
◆18TRIP クリアポーチ
【アミューズメント専用景品】
約13cmのポーチ。
＜商品詳細＞
【商品名】18TRIP クリアポーチ
【種類】全4種
【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2604_18t_SS16783
※無くなり次第終了となります。
◆18TRIP アクリルカードケース R1ze・Day2
【アミューズメント専用景品】
約11cmのカードケース。
＜商品詳細＞
【商品名】18TRIP アクリルカードケース R1ze・Day2
【種類】全10種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆18TRIP アクリルカードケース Ev3ns・L4mps
【アミューズメント専用景品】
約11cmのカードケース。
【商品名】18TRIP アクリルカードケース Ev3ns・L4mps
【種類】全10種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)18TRIP PROJECT
■18TRIP 公式X
https://x.com/18trip_official
■18TRIP 公式サイト
https://18trip.jp/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。