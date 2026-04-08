“味変”も楽しめる釜飯メニューが登場　かに料理専門店【甲羅本店】が「贅沢釜めし祭り」を4月21日（火）より開催

株式会社甲羅

株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）が全国約40店舗で展開するかに料理専門店「甲羅本店」では、2026年4月21日（火）から5月8日（金）までの期間限定で、「贅沢釜めし祭り」を開催いたします（※一部店舗を除く）。ゴールデンウィークの家族での集まりやご夫婦での外食に向け、かに専門店ならではの素材を活かした多彩な釜めしをご用意しました。

かに料理専門店「甲羅本店」が開催する「贅沢釜めし祭り」では、たらば蟹やずわい蟹といった上質な蟹を使用した、期間限定の「かに釜めし」メニューをご提供。専門店ならではの蟹の旨みを引き出した多彩な味わいをお楽しみいただけます。

注目は、たらばとずわい釜めしを中心に茹でがに半身盛りなどがセットとなった極上かに釜めし御膳「葵（あおい）」。かに釜めしをそのまま味わい、さらに茹でがにの身や蟹味噌、いくらを加えてコク深い味わいを、仕上げは特製出汁でお茶漬け風に楽しむ。一つの釜めしで三通りの味わいを堪能できる体験型メニューです。また「花彩御膳（はないろごぜん）」は、かに釜めしに加えて彩り豊かな一品料理を特別感のある「クリスタル重」でご提供し、華やかさをさらに演出します。

ゴールデンウィークは帰省や外食の機会が増える時期。甲羅本店では、落ち着いた和の空間で大切な方とのひとときをゆったりとお過ごしいただけます。この機会に、かに専門店ならではの味わいをご体験ください。

かに半身といくらを織り交ぜた豊かな味わいが楽しめる極上かに釜めし御膳

※葵（あおい）イメージ※釜めしにかに半身といくらを盛り付けたイメージ※出汁茶漬けイメージ

〈極上かに釜めし御膳〉

■葵（あおい）4,980円（税込5,478円）

たらばとずわい釜めし、茹でがに半身盛り、彩り前菜プレート、かに刺身、かに餡かけシューマイ、かにフライ、香の物 ※特製出汁付き

かに釜めしに加えて、見た目も華やかなクリスタル重が至福の時間を演出

※花彩御膳イメージ（写真はたらばとずわい釜めし）※蟹味噌ソースをあわせた出汁茶漬けイメージ※クリスタル重イメージ

〈釜めしとクリスタル重〉

■花彩御膳（はないろごぜん）・たらばとずわい釜めし／3,980円（税込4,378円）・ずわい釜めし／3,480円（税込3,828円）

かに釜めし、クリスタル重、かに餡かけシューマイ、かにフライ、香の物

※蟹味噌ソース、特製出汁付き

甲羅本店「贅沢釜めし祭り」について

■開始日：2026年4月21日（火）～5月8日（金）

■実施店舗

【東日本エリア】

横浜甲羅本店、相模原甲羅本店、平塚甲羅本店、南鴨宮甲羅本店、大和甲羅本店、茅ヶ崎甲羅本店、海老名甲羅本店、宇都宮甲羅本店、高崎甲羅本店、大宮甲羅本店、三鷹甲羅本店、柏甲羅本店、八千代甲羅本店、松戸甲羅本店

【中・西日本エリア】

豊橋甲羅本店、岡崎甲羅本店、刈谷甲羅本店、豊田甲羅本店、春日井甲羅本店、白鳥甲羅本店、一宮甲羅本店、津島甲羅本店、半田甲羅本店、浜松甲羅本店、甲羅高林店、静岡甲羅本店、沼津甲羅本店、富士甲羅本店、博多甲羅本店

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

「甲羅本店」店舗一覧はこちら： https://kora-honten.jp/store/

「甲羅本店」ブランドについて

甲羅本店のホームページはこちら :https://kora-honten.jp/

甲羅本店は全国に約40店舗展開するかに料理専門店。独自のルートで仕入れた厳選した蟹を、創業50年の歴史に裏打ちされた熟練の技で素材の魅力を最大限に引き出し、お客様へ提供いたします。春夏秋冬、旬の食材を使った季節限定の会席や御膳も好評いただいています。 法事・慶事、各種宴会など、お客様の人生の大切な場面でのご利用も、おもてなしの心を持って対応いたします。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導