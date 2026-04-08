【ホテル長楽館】文化財ホテルで過ごす2泊3日・夏のフォトウエディング。滞在の中で撮影まで完結する「SUMMER STAY & SHOOT」を2026年6月より提供開始。

株式会社 長楽館

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田重人）は、宿泊とフォトウエディング撮影を組み合わせた滞在型プラン「SUMMER STAY&SHOOT フォトウエディングPLAN」を、2026年6月1日(月)より提供します。

■多様化する“人生の節目の迎え方”に応える新提案

近年、結婚式のあり方や人生の節目の迎え方が多様化する中、フォトウエディング市場は拡大しています。一方で、衣装選び・打ち合わせ・撮影といった工程が分散しているため、複数回の来店や日程調整となり、新郎新婦にとって負担になるケースも少なくありません。

本プランでは、2泊3日の滞在の中で衣装選びから撮影までを一貫して完結できる構成とすることで、複数回の来館を必要とせず、遠方在住の方にも利用しやすい内容としました。効率性とともに、滞在そのものが思い出となる特別な体験です。

■ 重要文化財施設で過ごす、滞在型フォトウエディング

ホテル長楽館の本館「長楽館」は、明治時代に迎賓館として建てられた洋館で、現在は国の重要文化財に指定されています。本プランでは、館内に滞在しながら文化財空間での撮影を行うことで、単なる撮影にとどまらない、滞在そのものが思い出となるフォトウエディング体験を提供します。

■ 2泊3日のスケジュール

1日目：チェックイン後、衣装選び

2日目：京都観光（自由行動）

3日目：館内にてフォトウエディング撮影

撮影は館内で行うため、天候の影響を受けにくく、安定したスケジュールでの実施が可能です。また、宿泊を伴うことで、お二人でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

プラン概要

フォトウエディングイメージホテル長楽館 客室朝食イメージ

プラン名 SUMMER STAY&SHOOT フォトウエディング PLAN

日程 2026年6月1日(月)～8月31日(月) 平日午前中撮影限定（特定日除く）

場所 ホテル長楽館

料金 529,000円～

・ホテル長楽館宿泊 2名様2泊3日(朝食付)

・新郎新婦衣裳洋装 各1点

・撮影会場費・支度室費・美容代

・撮影費および写真デジタルデータ

※料金はサービス料10%及び消費税込金額です。別途宿泊税を頂戴いたします。

※撮影内容は天候や館内利用状況により変更する場合がございます。

詳細を見る :https://www.chourakukan.co.jp/wedding/plans/plan-other/post-2227.htmlホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

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