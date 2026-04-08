ブルックス ブラザーズの米国生産にこだわったカプセルコレクション【Made in USA Collection】に新作が登場！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）は、米国生産にこだわったカプセルコレクション「Made in USA Collection」をこの春夏も展開。全国のブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店除く）とオフィシャルオンラインストアにて順次発売いたします。

1818年にニューヨークで創業以来、2世紀以上にわたり変わらぬ価値と伝統を守り続けるブルックス ブラザーズは、アメリカで初めて既製服を売り出し、その歴史を通してNo.1サックスーツ、ボタンダウンシャツ、ポロコートといった象徴的な商品を発表してきました。ブルックス ブラザーズが生み出した商品は、世界中の多くの人々に愛用されています。そのブランドの原点とも言えるアメリカ製にこだわったアイテムを集積した特別なコレクション、「Made in USA Collection」をぜひお楽しみください。

今シーズンの新作はジャケット1型、シャツ1型、Tシャツ2型、トラウザーズ3型の展開となり、4月8日（水）よりオフィシャルオンラインストア上に特設ページが開設されています。

Made in USA コレクション特設ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=ss26-madeinusa)

Item 01. Safari Jacket

ストレッチリネンを採用したモダンサファリ

ニューヨークにあるテーラリングファクトリーFerrara Manufacturing社が生産を手がけた米国製サファリジャケット。リネンに高機能素材として知られるソロテックス(R)︎をブレンドし、ストレッチ性とシワになりにくい形態安定性を実現。ヘリテージスタイルを踏襲しつつ現代的な快適さを叶えました。

Item 02. Chambray Shirt

Jacket \220,000 INC. TAX（5月下旬入荷予定）（税込価格）Jacket \220,000（5月下旬入荷予定）Polo Shirt \19,800 (5月上旬入荷予定) Pants \37,400（全て税込価格）

定番ポロカラーをワークシャツに

ブルックス ブラザーズの象徴であるトラディショナルフィットのポロカラーシャツを、ワークテイストなシャンブレーシャツにアレンジ。ダブルポケットと、左胸に配されたペン挿しが特徴的です。縫製はヴィンテージのシンガーミシンを今も稼働させているサンフランシスコの工房に依頼しています。ステッチにはAmerican & Efird社製の糸を採用。

Item 03. Painter Pants

Shirt \30,800 （税込価格）Shirt \30,800 Pants \35,200（5月下旬入荷予定）（全て税込価格）

ワーク由来の意匠を随所に採用

テキサス州にあるワークパンツブランドが生産を手がけたペインターパンツ。ナチュラル、デニム、ヒッコリーストライプの3色をラインナップします。ダブルニーとよばれる膝の補強パッチ、工具などを入れるための細長いポケット、金槌を掛けるためのハンマーループなど、ワークウェアならではの意匠が随所に。ゆったりとしたワイドシルエットも特徴ですが、ジャケットにもマッチするバランスに設定。

Item 04. T-Shirts

Pants 各\30,800（税込価格）Jacket \198,000 T-Shirt \17,600 Pants \30,800 Shoes \102,300 Cap \8,800（全て税込価格）

フロントにはブルックス ブラザーズのクラシックなロゴ、背中にはアーカイブ資料に掲載されている図案をプリントしました。ちなみに地図のなかに記されているのは、ブルックス ブラザーズのショップが湾岸から内陸へと変遷していった足跡。

Item 05. Military Pants

T-Shirts 各\17,600（税込価格）T-Shirts 各\17,600（税込価格）

ヴィンテージの意匠を現代に継承

どちらもヴィンテージのアメリカンミリタリーにインスピレーションを得てデザイン。左は1950年代をイメージしたベイカーパンツで、当時一般的だったサイドアジャスターボタンひとつの仕様を採用しています。右は1940年代のミリタリーチノがモチーフ。ワイドなシルエットに加え、ウエストベルトが一体化した作りや片玉縁仕上げのヒップポケット、斜めに切り込ませたサイドポケットなどが特徴です。

Pants（左）\35,200（5月下旬入荷予定）Pants（右）\39,600（税込価格）Shirt \35,200 Pants \39,600 Sweater \22,000（全て税込価格）

日本のファッション業界で活躍するふたりの米国人が語る、エバーグリーンなアメリカンスタイルは

こちらの特設ページからご覧頂けます。

Made in USA コレクション特設ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=ss26-madeinusa)

【お問い合わせ先】

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