『JR東海』の車両や駅名標の新作グッズが登場！　ありそうでなかった！？そんなグッズを含めたグッズシリーズ第1弾が4月10日（金）予約開始！

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株式会社クロノア

デスクマットや抱き枕カバーに缶バッジホルダーなどなど、いろいろなグッズが発売に！

株式会社クロノア（東京都台東区）から『JR東海』の人気車両や駅名標等をあしらった新作グッズの発売が決定！



定番グッズの缶バッジ、アクリルキーホルダーの他、車両＆スペック表記をあしらったデスクマットや、「名古屋駅」の駅名標デザインの抱き枕カバーなどなど注目のアイテムが2026年7月発売！



一部商品は【初回限定生産】のため、鉄道ファン必須のアイテムです。



■商品ラインナップ

1）デスクマット　「0系0番台」/「923形ドクターイエロー」


価格：3,960円（税込）　　種類：2種　サイズ：約H35cm×W60cm



世界初の高速鉄道車両『新幹線0系電車』がデスクマットになって登場！


大きめサイズの「デスクマット」は、マウスパッドはもちろん、カードゲームやアナログゲーム等にも最適です。





2）つながる駅名標キーホルダー　東海道本線　第1弾


価格：各770円（税込）　　種類：8種　サイズ：約2.25cm×7cm



JR東海グッズシリーズ第1弾発売！「東海道本線」の駅名票がアクリルキーホルダーになって登場！


キーホルダーの両箸はストラップパーツが付属。実際の東海道本線の路線図順にキーホルダー同士をつなげる事が可能です。






































3）駅名標抱き枕カバー　「名古屋駅」　※【初回限定生産】


価格：12,100円（税込）　　種類：1種　サイズ：約H50cm×W150cm



東海道新幹線のホームから見上げたあの「名古屋駅」の駅名標が「抱き枕カバー」になって登場！【抱き枕専用】に開発された生地「アクアライクラ」は抱き心地、弾力性抜群の一品です！






4）缶バッジコレクション


価格：各550円（税込）　　種類：9種　サイズ：約5.7cm(丸形)



JR東海グッズシリーズ第1弾発売！JR東海の誇る人気車両やシンボルマークを缶バッジにしました。


集めて楽しい、付けて楽しいそんなアイテムです！



「100系」「923形ドクターイエロー」「N700」「HC85」「L0」「東海」「伊那路」「快速みえ号」「ユーロライナー」

5）「toica」風バッジホルダー＆缶バッジセット　※【初回限定生産】


価格：1,980円（税込）　　種類：1種　
サイズ：缶バッジホルダー本体（約14cm×9cm）、缶バッジ（約5.7cm）



直径約5.7cmの缶バッジならば収納が可能！好きな車両やコラボ缶バッジを入れて持ち歩きが出来ます！



※付属の缶バッジは別売りの『「JR東海 缶バッジコレクション　「923形ドクターイエロー」』と同じものです。

6）「toica」風バッジホルダー


価格：1,650円（税込）　　種類：1種　
サイズ：約14cm×9cm






交通系ICカード「toica」をイメージした缶バッジホルダーが発売！　


初代「toica」のデザインを再現した缶バッジホルダーは別売りの「JR東海 缶バッジコレクション」の他、直径約5.7cmの缶バッジならば収納が可能！好きな車両やコラボ缶バッジを入れて持ち歩きが出来ます！



■発売情報

予約開始：


2026年4月10日（金）



メーカー予約締切：


2026年5月15日（金）



発売予定：


2026年7月


※全国のグッズ取り扱い店舗ならび、ホビー系ECサイト様他で予約開始！



■会社概要

社名：


株式会社クロノア



本社所在地：


東京都台東区台東1-12-2 モンシャトー秋葉原303



代表取締役：


嶋田 祥幸



設立：


2025年3月



事業内容：


キャラクターグッズの企画・製造・販売、OEM/イベント企画・運営



企業HP：


HP:https://chronua.com/



X(旧Twitter）アカウント：


株式会社クロノア（@chronua）　


https://x.com/chronua(https://x.com/chronua)



問い合わせ窓口：


info@chronua.com




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