『JR東海』の車両や駅名標の新作グッズが登場！　ありそうでなかった！？そんなグッズを含めたグッズシリーズ第1弾が4月10日（金）予約開始！

株式会社クロノアデスクマットや抱き枕カバーに缶バッジホルダーなどなど、いろいろなグッズが発売に！

株式会社クロノア（東京都台東区）から『JR東海』の人気車両や駅名標等をあしらった新作グッズの発売が決定！

定番グッズの缶バッジ、アクリルキーホルダーの他、車両＆スペック表記をあしらったデスクマットや、「名古屋駅」の駅名標デザインの抱き枕カバーなどなど注目のアイテムが2026年7月発売！

一部商品は【初回限定生産】のため、鉄道ファン必須のアイテムです。

■商品ラインナップ

1）デスクマット 「0系0番台」/「923形ドクターイエロー」

価格：3,960円（税込） 種類：2種 サイズ：約H35cm×W60cm

世界初の高速鉄道車両『新幹線0系電車』がデスクマットになって登場！

大きめサイズの「デスクマット」は、マウスパッドはもちろん、カードゲームやアナログゲーム等にも最適です。

2）つながる駅名標キーホルダー 東海道本線 第1弾

価格：各770円（税込） 種類：8種 サイズ：約2.25cm×7cm

JR東海グッズシリーズ第1弾発売！「東海道本線」の駅名票がアクリルキーホルダーになって登場！

キーホルダーの両箸はストラップパーツが付属。実際の東海道本線の路線図順にキーホルダー同士をつなげる事が可能です。

3）駅名標抱き枕カバー 「名古屋駅」 ※【初回限定生産】

価格：12,100円（税込） 種類：1種 サイズ：約H50cm×W150cm

東海道新幹線のホームから見上げたあの「名古屋駅」の駅名標が「抱き枕カバー」になって登場！【抱き枕専用】に開発された生地「アクアライクラ」は抱き心地、弾力性抜群の一品です！

4）缶バッジコレクション

価格：各550円（税込） 種類：9種 サイズ：約5.7cm(丸形)

JR東海グッズシリーズ第1弾発売！JR東海の誇る人気車両やシンボルマークを缶バッジにしました。

集めて楽しい、付けて楽しいそんなアイテムです！

「100系」「923形ドクターイエロー」「N700」「HC85」「L0」「東海」「伊那路」「快速みえ号」「ユーロライナー」

5）「toica」風バッジホルダー＆缶バッジセット ※【初回限定生産】

価格：1,980円（税込） 種類：1種

サイズ：缶バッジホルダー本体（約14cm×9cm）、缶バッジ（約5.7cm）

直径約5.7cmの缶バッジならば収納が可能！好きな車両やコラボ缶バッジを入れて持ち歩きが出来ます！

※付属の缶バッジは別売りの『「JR東海 缶バッジコレクション 「923形ドクターイエロー」』と同じものです。

6）「toica」風バッジホルダー

価格：1,650円（税込） 種類：1種

サイズ：約14cm×9cm

交通系ICカード「toica」をイメージした缶バッジホルダーが発売！

初代「toica」のデザインを再現した缶バッジホルダーは別売りの「JR東海 缶バッジコレクション」の他、直径約5.7cmの缶バッジならば収納が可能！好きな車両やコラボ缶バッジを入れて持ち歩きが出来ます！

■発売情報

予約開始：

2026年4月10日（金）

メーカー予約締切：

2026年5月15日（金）

発売予定：

2026年7月

※全国のグッズ取り扱い店舗ならび、ホビー系ECサイト様他で予約開始！

■会社概要

社名：

株式会社クロノア

本社所在地：

東京都台東区台東1-12-2 モンシャトー秋葉原303

代表取締役：

嶋田 祥幸

設立：

2025年3月

事業内容：

キャラクターグッズの企画・製造・販売、OEM/イベント企画・運営

企業HP：

HP:https://chronua.com/

X(旧Twitter）アカウント：

株式会社クロノア（@chronua）

https://x.com/chronua(https://x.com/chronua)

問い合わせ窓口：

info@chronua.com

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