メイクの上から何度でも塗り直せる日焼け止め「UVミネラルパウダー プレストタイプ」新発売【SPF50+ PA++++で外出先でも手軽にUV対策＆美肌仕上げ】

ハイム化粧品株式会社

自然派・無添加※ナチュラル化粧品の製造・販売を手がけるハイム化粧品株式会社（本社：千葉県松戸市）は、当社の人気商品「UVミネラルパウダー」を持ち運びに便利なプレスト状にした新商品「UVミネラルパウダー プレストタイプ」を開発し、2026年3月2日（月）より、生活協同組合および公式オンラインショップにて順次発売を開始しました。





本製品は「メイクの上から使える日焼け止め」として、外出先での塗り直しUVケアを手軽にすることを目的に開発しました。

紫外線防御効果は、国内基準最高表示のSPF50+／PA++++。

紫外線吸収剤不使用（紫外線散乱剤を使用）のノンケミカル処方で、肌をやさしく守ります。

さらに、天然ミネラル成分を主体とした処方で、さらさらで透明感のある仕上がりを実現。

素肌でもメイクの上からでも手軽にUV対策をしながら、テカリを抑えてなめらかな美肌へ仕上げるパウダーです。

※無添加項目は製品ごとに異なります。

開発背景：「外出先でも日焼け止めを塗り直したい」お客様の声をカタチに

紫外線対策では、時間の経過とともに日焼け止めの塗り直しが必要とされています。

しかし、一般的な日焼け止めは乳液やクリームタイプが多く、「メイクの上から塗り直しにくい」「外出先で使いにくい」といった悩みを持つユーザーが多く存在します。

また、当社従来品の「UVミネラルパウダー」はルースタイプのため、外出先で塗り直す際に粉が舞いやすいという課題がありました。

こうしたお客様の声に応え、ルースパウダーの日焼け止め効果はそのままに、外出先でも使いやすいプレストタイプを開発しました。

メイク直しとUV対策を同時に叶える、新しい日焼け止めパウダーです。

商品詳細・ご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000157?category_page_id=uv

製品特長：高いUVカット力と、美肌魅せ効果を両立

製品特長１.： 国内最高基準の紫外線防御力＆ノンケミカル処方

国内最高基準の紫外線防御力（SPF50+／PA++++）を備えた、紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方（紫外線散乱剤を使用）。

UVA・UVBから肌を守り、紫外線ダメージを防ぎます。

製品特長２.：ミネラル成分を主体とした処方

マイカ・酸化チタン・酸化亜鉛などの天然由来ミネラルを配合。

軽やかな使用感が特長です。

製品特長３.：4つの保湿成分配合

パウダー使用時の乾燥感を抑えるため、保湿成分を配合。

・スクワラン

・グリチルレチン酸ステアリル

・ヒアルロン酸

・ビタミンC誘導体

うるおいを保ちながら、肌を健やかに整えます。

製品特長４.：白浮きしない、クリアな仕上がり

クリアタイプで肌の色を選ばずなじみ、自然な印象に整えます。

メイクをしていない素肌にも使えます。

製品特長５.：皮脂吸着パウダーでさらさら肌

皮脂吸着に優れたシリカやカオリンが、テカリやベタつきを抑え、化粧崩れを防ぎます。

製品特長６.：こだわりの無添加・せっけんで落とせる

パラベン、紫外線吸収剤、アルコール（エチルアルコール）、石油系合成界面活性剤、鉱物油、合成香料、合成着色料フリーの無添加処方。

また、せっけんで簡単に落とせるので、クレンジングによる摩擦を軽減し、肌へのやさしさにも配慮した設計です。

製品特長３.：4つの保湿成分配合製品特長４.：白浮きしない、クリアな仕上がり製品特長６.：こだわりの無添加・せっけんで落とせる商品詳細・ご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000157?category_page_id=ct145

ムダなく続けられて、いつでも清潔。レフィル＆替えパフ対応

ケースを繰り返し使用できるレフィル仕様を採用し、買い替えによるムダを抑えることで環境にも配慮。本体よりも手に取りやすい価格設計で、継続して使いやすい点も特長です。

また、替えパフもご用意していますので、いつでも清潔な状態でお使いいただけます。

レフィル（詰替用）プレストパウダー用パフレフィルの詳細・ご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000158替えパフの詳細・ご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/view/item/000000000159

生協とハイム化粧品公式通販・楽天で購入可能

本品は、生協（生活協同組合）と、ハイム化粧品公式オンラインショップ・楽天市場公式ショップのほか、千葉県松戸市のハイム化粧品本社でもご購入いただけます。

公式オンラインショップでのご購入はこちら :https://www.heim-cosmetic.com/楽天公式ショップでのご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/heim-cosmetic/357/

商品概要

商品名： UVミネラルパウダー プレストタイプ

内容量： 11g

価格： 3,520円（税込）

発売日： 2026年3月2日（月）

販売チャネル：生活協同組合、ハイム化粧品公式オンラインショップ、ハイム化粧品公式楽天市場店、ハイム化粧品本社

ハイム化粧品株式会社について

ハイム化粧品は、1961年の創業以来「安心・高品質・適正価格」を理念に掲げ、スキンケア・ヘアケア・ボディケア・メイクアップ製品の企画・製造・販売を行っています。

無添加※にこだわったやさしい処方設計を大切にし、研究・開発から製造までを自社工場を中心に国内で一貫して実施。お肌を第一に考えた製品づくりを続け、「信頼して選んでいただける製品づくり」を大切にしてきました。

生協（生活協同組合）での販売を中心に、自社通信販売や楽天市場などを通じて多くのお客様にご愛用いただいています。2025年11月からは、医薬部外品エイジングケアブランド「halimo（ハリモ）」を通信販売限定で立ち上げるなど、時代やニーズに合わせた新たな挑戦も続けています。

これからも、お客様が安心して使い続けられ、日々の暮らしに心地よく寄り添える製品づくりに努めてまいります。

※無添加項目は製品ごとに異なります。

会社概要

会社名： ハイム化粧品株式会社

所在地： 千葉県松戸市上本郷289-3

代表者： 代表取締役 大場 勝

TEL： 047-363-4285

URL： https://www.heim-cosmetic.com/

公式オンラインショップはこちら :https://www.heim-cosmetic.com/





お問い合わせ先

ハイム化粧品株式会社

●メディア掲載・取材等：sales-promotion@heim-cosmetic.com

●ご購入や商品について：0120-567-816（平日9:15～17:30）