【横浜の海が、1ヶ月間“ライブハウスにも、クラブにもなる”。】船の上の音楽フェスティバル「夏クル2026」開催決定！

株式会社アイシークルーズ

株式会社アイシークルーズ（本社：東京都／代表取締役：加部真也）は、日本最大級の船上フェスティバル「夏クル2026」を、2026年7月17日（金）から8月16日（日）までの1ヶ月間、横浜の海の上にて開催いたします。期間中は全50公演以上を実施予定、総動員7,000人規模を見込む、日本屈指の海上エンターテインメントプロジェクトです。

「夏クル」とは

2012年にスタートし、今年で14年目を迎える船上フェスティバル。

約200名が乗船可能な大型クルーザーを舞台に、毎日異なるアーティストが出演する“海の上のライブハウスであり、クラブ”として展開しています。

1回2時間のクルージングを、昼・サンセット・ナイトの1日3公演で実施。

期間中は全50公演以上を予定しています。

DJイベント、ライブ、バンド、アイドルなど、多彩なジャンルのアーティストが集結し、海の上でしか実現できない特別なステージを創り上げます。

海・空・音楽が一体となる非日常空間の中で、アーティストのパフォーマンスを至近距離で体感できる本イベントは、まさに“動くライブハウス”。

船が進むごとに移り変わる景色とともに、同じ公演は二度とない“その瞬間だけのライブ体験”が生まれます。

昼は青空の下で開放的に、サンセットは空と海がオレンジに染まる幻想的な時間、ナイトは夜景と音楽が重なり合う特別なひとときへ。

時間帯ごとに変化するロケーションが、音楽体験をより一層引き立てます。

総動員数は7,000人規模を見込んでおり、日本屈指の海上エンターテインメントプロジェクトとして、さらなる進化を遂げてまいります。



■ 開催概要

開催期間： 2026年7月17日（金）～8月16日（日）

開催地： 横浜港 象の鼻桟橋出航 (神奈川県横浜市中区海岸通り1-1)

公演数： 全50公演以上

想定動員： 約7,000人

【豪華出演者も続々決定中！】

夏クル2026 HP :https://natsukuru.com/

instaglam :https://www.instagram.com/natsukuru_official/

■ 1日3公演 3部制

【DAY TIME】11:30 - 13:30

【SUNSET TIME】15:30 - 17:30

【NIGHT TIME】19:30 - 21:30

※日程により変更となる場合がございます。

時間帯ごとに異なる横浜の景色を舞台に、

昼・夕暮れ・夜景という三つの表情を持つ海上フェスを展開いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイシークルーズ 広報：担当 渡邉

TEL : 03-6450-4123

mail : fune@natsukuru.com

URL : https://natsukuru.com/