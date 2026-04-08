【横浜の海が、1ヶ月間“ライブハウスにも、クラブにもなる”。】船の上の音楽フェスティバル「夏クル2026」開催決定！
株式会社アイシークルーズ（本社：東京都／代表取締役：加部真也）は、日本最大級の船上フェスティバル「夏クル2026」を、2026年7月17日（金）から8月16日（日）までの1ヶ月間、横浜の海の上にて開催いたします。期間中は全50公演以上を実施予定、総動員7,000人規模を見込む、日本屈指の海上エンターテインメントプロジェクトです。
「夏クル」とは
2012年にスタートし、今年で14年目を迎える船上フェスティバル。
約200名が乗船可能な大型クルーザーを舞台に、毎日異なるアーティストが出演する“海の上のライブハウスであり、クラブ”として展開しています。
1回2時間のクルージングを、昼・サンセット・ナイトの1日3公演で実施。
期間中は全50公演以上を予定しています。
DJイベント、ライブ、バンド、アイドルなど、多彩なジャンルのアーティストが集結し、海の上でしか実現できない特別なステージを創り上げます。
海・空・音楽が一体となる非日常空間の中で、アーティストのパフォーマンスを至近距離で体感できる本イベントは、まさに“動くライブハウス”。
船が進むごとに移り変わる景色とともに、同じ公演は二度とない“その瞬間だけのライブ体験”が生まれます。
昼は青空の下で開放的に、サンセットは空と海がオレンジに染まる幻想的な時間、ナイトは夜景と音楽が重なり合う特別なひとときへ。
時間帯ごとに変化するロケーションが、音楽体験をより一層引き立てます。
総動員数は7,000人規模を見込んでおり、日本屈指の海上エンターテインメントプロジェクトとして、さらなる進化を遂げてまいります。
■ 開催概要
開催期間： 2026年7月17日（金）～8月16日（日）
開催地： 横浜港 象の鼻桟橋出航 (神奈川県横浜市中区海岸通り1-1)
公演数： 全50公演以上
想定動員： 約7,000人
【豪華出演者も続々決定中！】
夏クル2026 HP :
https://natsukuru.com/
instaglam :
https://www.instagram.com/natsukuru_official/
■ 1日3公演 3部制
【DAY TIME】11:30 - 13:30
【SUNSET TIME】15:30 - 17:30
【NIGHT TIME】19:30 - 21:30
※日程により変更となる場合がございます。
時間帯ごとに異なる横浜の景色を舞台に、
昼・夕暮れ・夜景という三つの表情を持つ海上フェスを展開いたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社アイシークルーズ 広報：担当 渡邉
TEL : 03-6450-4123
mail : fune@natsukuru.com
URL : https://natsukuru.com/