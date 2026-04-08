【MUCHA（ミュシャ）】人気の香りを纏うフレグランスボディスクラブが新登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA（ミュシャ）」は、香りを楽しみながらなめらかな素肌へ導く「フレグランス ボディスクラブ」を発売いたします。2026年4月17日（金）よりオフィシャルオンラインストアおよびルミネ有楽町店にて先行発売、全国のMUCHA店舗では5月12日（火）より発売いたします。

■商品概要

ざらつきや乾燥によるくすみを整え、なめらかな素肌へ。人気の香り〈明けの明星〉〈ジスモンダ〉〈ホワイトラム〉〈チェリーチョコレート〉の4種をラインアップし、香りを纏うようにボディケアができるフレグランス発想のアイテムです。シュガースクラブが古い角質をやさしくオフし、しなやかでなめらかな肌へ整えます。

すべての香りに共通して配合された植物由来オイル*¹が肌を包み込み、洗い上がりはしっとりとやわらかな仕上がりに。さらに、それぞれの香りに合わせた美容成分*²を配合。芳醇な香りが広がり、日々のボディケアを自分を満たすひとときへと変えていきます。

商品名：フレグランス ボディスクラブ〈明けの明星〉〈ジスモンダ〉〈ホワイトラム〉〈チェリーチョコレート〉

価格：\4,620(税込)

内容量：180g

■特徴

・シュガースクラブで古い角質をやさしくオフ

・植物由来オイル配合でしっとりとした洗い上がり

・フレグランスのように広がる芳醇な香り

■共通保湿成分*¹

マカデミア種子油、ホホバ種子油、オリーブ果実油、カニナバラ種子油

■フリー処方

パラベンフリー／法定色素フリー／鉱物油フリー／シリコーンフリー／紫外線吸収剤フリー

■使用方法

適量を手に取り、濡れた肌に円を描くようにやさしくなじませた後、洗い流してください。

そのままマッサージとして、または泡立てての使用も可能です。全身・部分ケアどちらにもご使用いただけます。

■フレグランス

〈明けの明星〉

アップルやブラックカラントのみずみずしい果実の香りから始まり、ピーチやスズランがやわらかな甘さと透明感を添え、月桂樹やシダーウッドの爽やかなグリーンノートへと移ろいます。ラストはサンダルウッドやアンバーが穏やかな温もりを残す、軽やかで清潔感のあるフルーティフローラルグリーンの香りです。

香り別美容成分: 植物エキス（保湿剤)*²

トウキンセンカ花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス

〈ジスモンダ〉

ベルガモットやレモンの軽やかなシトラスにミルクのまろやかさを重ねたトップから始まり、ブラックティーやマテの温かみのあるティーノートに、ジャスミンやアイリスの華やかさが重なります。ラストはスモーキーなウッドとムスクが奥行きのある余韻を残す、深みと気品を感じるスモーキーティーウッディの香りです。

香り別美容成分: 植物エキス（保湿剤)*²

ショウガ根エキス、トウキンセンカ花エキス、レモン果実エキス、チャ葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス

〈ホワイトラム〉

ベルガモットやブラックカラントにピンクペッパーを効かせた、ドライで弾けるようなシトラスから始まり、スズランのパウダリーなやわらかさとアップルのほのかな甘さ、パチュリの深みが重なります。ラストはアンバーやムスク、シダーウッドが静かに広がり、透明感の中に奥行きを感じさせる、軽やかで洗練されたシトラスアンバーウッディの香りです。

香り別美容成分: 植物エキス（保湿剤)*²

リンゴ果実エキス、トウキンセンカ花エキス、ローマカミツレ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス

〈チェリーチョコレート〉

チェリーとアマレットの甘くジューシーなトップにナツメグのスパイスを効かせ、ローズの華やかさにチョコレートやベンゾインの濃厚な甘さが重なります。ラストはパチュリやムスク、アンバーが奥行きのある余韻を残す、ビターな甘さと深みを感じるチェリーチョコレートの香りです。

香り別美容成分: 植物エキス（保湿剤)*²

アンズ種子エキス、トウキンセンカ花エキス、マグワ根皮エキス、ローマカミツレ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス

販売について

2026年4月17日(金)：ルミネ有楽町店・オンラインストア先行発売

2026年5月12日(火)：全国発売日

※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

■“フレグランスボディスクラブ”商品サイト

https://alphonsemucha.jp/Page/LP/2026/0408_bodyscrub/?plan=MC260408bodyscrub

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

MUCHA(ミュシャ)について

ー 蘇る情景を身に纏う。ー

ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。

帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。

こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が

呼び起こされる「プルースト現象」のように、

感覚による記憶は一層豊かになり、印象的なものになります。

ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる

作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して

忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへと導きます。

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

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