【眼科医監修】情報の80％を担う「目」をいたわる新習慣。最新概念「眼脳相関」とサプリの選び方を網羅した新刊『医師監修のサプリメントガイド[目の健康アイケア編]』を配信開始

株式会社クロスアーク

サプリメントブランド「ANVITA（アンビータ）」を展開する株式会社クロスアーク（本社：東京都渋谷区）は、眼科医・岡野敬先生（スマイル眼科クリニック院長）監修のもと、現代人の目の悩みに特化した電子書籍『医師監修のサプリメントガイド[目の健康アイケア編]』を2026年3月に発行いたしました 。

本書は、「どの成分が自分に合うのかわからない」という消費者の悩みに応えるべく、医学的エビデンスに基づいた成分解説に加え、最新の注目概念「眼脳相関（がんのうそうかん）」を軸にした、健やかな毎日を支えるセルフケアのあり方を提示します 。

【本書の3つの特徴】

1. 注目概念「眼脳相関」：情報の入り口である目を整える大切さ

人間が外部から得る情報の80％は「目」から入ります 。目の情報の入り方に異常があると脳がそれをカバーしようと働き、慢性的な負担に繋がる可能性について、眼科医の視点から「眼脳相関」として詳しく解説しています 。

2. 自覚症状別の「成分選びガイド」で最短ルートを提示

「長時間のPC作業」「乾燥が気になる」「ぼやけを感じる」など、日常生活の様々なシーンに合わせて、ルテインやアスタキサンチン、クロセチンといった代表的な成分の働きを網羅 。自分に必要な栄養素を客観的に見つけるための指針を示します 。

3. 「成分表から設計意図を読み解く力」を養う

キャッチコピーなどのイメージに頼らず、商品裏面の「成分表」から、その商品がどのような目的で作られたかという「設計意図」を読み解く方法を提案 。消費者が自らの意志で賢く選択するためのリテラシー向上を目的としています 。

【監修者メッセージ】

「体や目「体や目が疲れても、目を休めようとする人は驚くほど少ない。しかし、目の情報を適切に保つことは、情報の受け手である脳の負担を和らげることにも繋がります。本書が、日々の生活習慣や環境を見直し、目をいたわるきっかけになれば幸いです」

【監修者プロフィール】

岡野 敬（おかの たかし）

スマイル眼科クリニック院長・眼科医。杏林大学医学部卒業。

大学病院や複数の眼科勤務を経て、スマイル眼科クリニック院長に就任。前眼部疾患、緑内障、アレルギーなど一般眼科外来のほか、コンピュータ支援医療を専門とする。日本眼科学会、日本眼科医会会員、ドライアイ研究会会員ほか。

【書籍概要】

書名：医師監修のサプリメントガイド [目の健康アイケア編]

著者：株式会社クロスアーク/ANVITA（アンビータ）

監修：スマイル眼科クリニック院長 岡野 敬

発行日：2026年3月

【ご購入はこちらから】

『医師監修のサプリメントガイド［目の健康アイケア編］: 目の疲れ／眼精疲労／ドライアイ／眼脳相関、あなたに必要なサプリメントがわかる本』

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【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社クロスアーク 広報担当

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-7-10-5F URL：https://www.anvita.jp/