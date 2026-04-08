爪は「飾る」から「育てる」へ。地爪ケア専門サロンが九州初上陸｜福岡・平尾に2026年4月15日オープン

株式会社ＴＡＴ

株式会社TAT（代表取締役：高野芳樹、所在地：兵庫県西宮市）が展開する地爪ケア専門サロンブランド「地爪ケアクリニックサロン」のフランチャイズ店舗として、「地爪ケアクリニックサロン福岡平尾店」が2026年4月15日（水）にオープンいたします。

同ブランドとしては九州エリア初出店となります。

地爪ケアクリニックサロンとは



ネイルサロン＝おしゃれのためのもの

という固定概念から脱却。

老若男女問わずすべての方が利用できる

「地爪ケア専門サロン」として新しい価値を創造。

ネイルサロンを利用する女性は全体の約10%程度にとどまっており、

残りの約90％の女性はネイルサロンを利用していないというデータがあります。

男性に至っては全体の5％にも達していません。

欧米ではスキンケアの一部として認識されている爪のケアですが日本では「おしゃれ」「女性がするもの」「若い人がするもの」という認識が強く、男性や高齢者などが気軽に手を出しにくいイメージがあるのが現状です。

しかし爪は男性女性、子供も高齢者にもすべての人にあるからだの器官です。

地爪ケアクリニックサロンは老若男女すべての方を潜在顧客として考えています

出店の背景



これまで本州エリアを中心に展開してきた当ブランドですが、九州エリアからの出店要望が多く寄せられていました。

福岡は美容意識の高い方が多く、また幅広い世代が暮らす都市であることから、「地爪ケア」という新しい価値を提供できると考え、このたび福岡市中央区平尾への出店に至りました。

福岡平尾店の特徴

地爪ケアクリニックサロン 福岡平尾店 店内

・西鉄平尾駅1階改札より徒歩1分／西鉄バス西鉄平尾駅前徒歩1分

・完全予約制のプライベート空間

・ネイル未経験の方でも安心のカウンセリング重視

・手元・足元のトータルケアが可能

・爪のトラブル対応だけではなく、爪のトラブル予防としてのご来店も大歓迎

初めてネイルサロンを利用される方や、これまで爪のケアを重視してこなかった方にも、安心して通っていただけるサロンづくりを行っています。

店舗概要



店舗名：地爪ケアクリニックサロン福岡平尾店

オープン日：2026年4月15日（水）

所在地：福岡県福岡市南区高宮1-6 アルペローブ平尾401

電話番号：070-3536-0028（※施術時はお電話が取れない場合がございます。）

営業時間：10:00～15:00

定休日：日曜・その他不定休

https://jitsumecare.com/salon/fukuokahirao/

今後の展開



今後も「地爪ケア」という新しい選択肢を広げ、全国各地への展開を進めてまいります。

より多くの方に、爪本来の機能性を実感していただけるサービスを提供していきます。

会社概要

会社名：株式会社TAT

所在地：〒663-8022 兵庫県西宮市日野町4番50号

事業内容：ネイル関連商品の販売、サロン運営 等

https://www.nailtat.com/companyprofile/

本件に関するお問い合わせ先



株式会社TAT

担当：地爪ケアクリニックサロン事業部

MAIL：info@jitsumecare.com