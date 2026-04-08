統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用し、村田製作所がリファラル入社者の定着率100％を実現

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいている株式会社村田製作所（以下「村田製作所」）の長期構想「Vision2030」の実現を支えるリファラル採用の取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

セラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売で世界をリードする村田製作所様は、ハードウェアの強みを活かしつつ、新たな価値を生み出すための多様な人材獲得に取り組んでいます。

その中でも、同社は従業員のつながりを活かし、市場に出てこない転職潜在層へのアプローチが可能なリファラル採用を推進しています。社員が自社のリアルな姿を語ることで、入社後のミスマッチを防ぐこと、さらには高いエンゲージメントの維持を目指しています。

■取り組み成果と展望

村田製作所のリファラル採用は、応募から内定までの決定率が高く、さらには入社後の定着率は100％を実現しています。また、エージェントや求人サイト経由ではアプローチできないような採用難易度の高い人材にも社員のネットワークを通じて、接点を持つことができています。

「MyRefer（MyTalent Refer）」の活用で、透明性のある紹介の仕組みが整い、採用を「自分たちも関わる活動」と捉える意識が広がりつつあります。今後は、紹介を促さなくとも自然に紹介が発生するような文化を目指しています。

取材対象者：人材開発部 シニアマネージャー 田上 三花 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_murata/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/