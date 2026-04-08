長野県・白樺湖「灯湯 すずらん」、6月27日開業へ

株式会社白樺村

株式会社白樺村（本社：長野県茅野市／代表：矢島義拡、以下「白樺村」）は、茅野市から譲渡を受けた旧「白樺湖温泉すずらんの湯」を「灯湯 すずらん」として再生し、2026年6月27日に開業予定です。

開業準備を進める中で追加の設備損傷が判明し、開業時期を変更いたしました。これに伴い、施設運営を担う株式会社Community Plus（本社：東京都調布市／代表：栗山友理、以下「Community Plus」）が、クラウドファンディングを開始いたします。

クラウドファンディングページはこちら :https://for-good.net/project/1003385

旧すずらんの湯

■譲渡までの流れ

旧「白樺湖温泉すずらんの湯」は白樺湖のほとりに立つ日帰り温泉施設で、観光客や住民、別荘利用者から広く親しまれてきました、しかし入浴施設単体での収益確保が難しく、茅野市の指定管理により運営されてきたものの、2024年3月に営業を終了しました。茅野市は老朽化施設の解体に多額の費用が見込まれるため、公募型プロポーザル方式により民間譲渡の方針を決定。2024年12月の第二次公募において白樺村が提案し、第一次優先交渉権者に選定されました。

2025年4月末に茅野市との譲渡契約を締結しましたが、譲渡前の設備点検において、公募説明時点では問題のなかった配管・ボイラー等の主要設備が冬季凍結により損傷していることが発覚。修繕費用は約6,000万円（茅野市見積額）となり、そのうち4,000万円を茅野市が、残りを白樺村が負担することが2025年10月22日の茅野市臨時議会で可決されました。同年10月30日にはプレスリリースを配信(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000154082.html)し、2026年4月のリニューアルオープンを発表しました。

■追加損傷の発覚と開業延期

2025年11月に設備修繕工事に着工しましたが、12月に配管等の追加損傷が判明。これは工事着手前には予見が難しいものでした。追加修繕費として約4,000万円が必要となり、営業再開に必要な修繕費は総額で約1億円規模となる見込みです。現在、茅野市からの負担金や金融機関からの融資、クラウドファンディングなど複数の手段による資金調達を進めています。修繕計画の拡張に伴い、開業時期を2026年6月27日に変更いたしました。

■クラウドファンディングについて

当施設は、地域住民や別荘利用者、観光客にとって日常的に利用されてきた温泉施設であり、白樺湖における生活・観光双方の基盤となる存在でもありました。民間譲渡後の持続可能な運営に向けて、補助金に依存しない形が求められることから、本施設は新たな形での再生を進めています。温泉入浴に加え、飲食・物販・地域拠点機能を組み合わせた複合施設として運営していきます。

施設の運営を担うCommunity Plusは、白樺湖にとって公共性の高い拠点を地域と共に育てていくため、クラウドファンディングを実施いたします。本取り組みは資金調達にとどまらず、地域住民・別荘利用者・来訪者のみなさまと共に施設をつくり、育てていくプロセスでもあると考えています。ご支援いただいた皆さまには、入浴券や飲食券、プレオープンご招待など、様々なリターンをご用意しております。

クラウドファンディングページ :https://for-good.net/project/1003385

■施設について

施設名称を「灯湯 すずらん」（読み：あかりゆ すずらん）に変更し、温泉入浴に加えて、飲食・滞在・地域交流の機能を備えた地域複合拠点として再生します。

館内では、白樺湖周辺の食材や発酵文化を取り入れたランチ・ディナー営業を予定しており、温泉利用の前後にゆっくり過ごせる空間を整備します。日帰り利用だけでなく、地域住民や別荘利用者、観光客が自然と足を運びたくなり、長く滞在できる場所づくりを目指しています。また、緊急時には防災拠点として活用可能な簡易宿泊室を2室整備し、災害時や停電時などにも地域を支える施設として機能する計画です。

入浴料金は、大人が平日900円・土日祝1,000円・超繁忙期1,100円、子どもは500円（全日）を予定しており、今後は地域住民やリピーターの皆さまに向けた各種割引制度の導入も検討していきます。尚、燃料費や資材価格の高騰、為替の変動など、施設運営を取り巻く環境の変化に応じて、料金を見直す場合があります。

今後のスケジュール

今後は以下のスケジュールで準備を進めてまいります。

4月頭：クラウドファンディング開始

2026年3月～5月末：修繕・改装工事

2026年6月中旬：プレオープン

2026年6月27日：リニューアルオープン予定

※資金調達・工事の進捗を前提としたスケジュールです。

施設概要

施設名：灯湯 すずらん（あかりゆ すずらん）

旧施設名：白樺湖温泉すずらんの湯

所在地：長野県茅野市北山白樺湖3419-84

オープン予定日：2026年6月27日

白樺村代表・矢島義拡コメント

開業時期の変更により、地域の皆さま、楽しみにしてくださっている皆さまには、ご心配をおかけしております。工事着手前には予見できなかった設備の損傷が発覚し、修繕に時間を要することとなりましたが、これは地域が持続していくために、今しっかりと向き合わなければならない課題だと受け止めています。

白樺湖は私が生まれ育った場所であり、地域の事業者や住民の皆さまと共に歩んできた場所です。「灯湯 すずらん」は単なる温泉施設ではなく、白樺湖という地域全体にとって公共性のある場所、住民や別荘利用者、観光客の皆さまが集い交流し、地域を支える拠点として長く愛される施設を目指してまいります。

白樺湖地域について

白樺湖は、標高およそ1,400m・北八ヶ岳山麓に位置し、白樺の木に囲まれた明るい湖。湖畔を車山や蓼科山に囲まれ、冷涼な風が心地よいリゾートエリアで、湖沿いには全国的に知られたドライビングコース・ビーナスラインが走ります。

長野県茅野市と立科町にまたがる白樺湖周辺地域では、2022年に両行政が合同で「レイクリゾート構想」を発表し、蓼科・白樺高原が日本のレイクリゾートの象徴的エリアを目指す取り組みが進められています。

株式会社Community Plusについて

株式会社Community Plusは、“挑戦する人や企業の成長支援”を使命に、Web3プロダクト開発や国際マーケティングのほか、地域社会や地方創生にも取り組むプロデュース企業です。地域の魅力や課題を発信・解決するためのイベント企画、コミュニティ構築、テクノロジー活用を通じて、都市と地域をつなぐ新しい価値を創造しています。

株式会社白樺村について

株式会社白樺村は、茅野市・立科町にまたがる白樺湖周辺地域において、”50年先も続くレイクリゾート”をめざし、地域課題の解決に取り組む地域アセットマネジメント会社です。私たちは、地域に関わる一人ひとりの要望や想いを汲みながら、地域の未来につながる形で課題解決を図ることを目指しています。「株式会社 白樺村」公式サイト：https://shirakabamura.com/