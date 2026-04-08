「カラオケBanBan400店舗祝！キャンペーン」第二弾を開始

株式会社 シン・コーポレーション

株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）全国400店舗達成を記念して開催中の「BanBan400店舗祝！キャンペーン」 において、本日2026年4月8日（水）より第二弾施策を開始いたしました。4/1に開始したキャンペーン内容に加え、「室料3時間400円」でのご利用ができるようになりました。

■「室料3時間400円」開始

内容 ：平日 2名以上限定、3時間 室料400円（税込）

実施期間 ：2026年4月8日（水）～4月22日（水）

時間帯別キャンペーン内容

20時までの入店：ソフトドリンクバー付（ソフトドリンクバー未設置店舗はソフトドリンク1杯付）

20時以降の入店：ワンドリンク注文またはソフトドリンクバー注文またはプレミアム飲み放題注文が条件となります。

■第一弾キャンペーンも継続中

4/1より実施中している以下の特別価格も継続しています。あわせてご利用いただけます。

１. 対象フード400円

対象メニューを400円（税込）でご提供いたします。

２. アルコール1時間飲み放題400円

飲み放題プレミアムコースを400円（税込）でご提供いたします。

実施期間：2026年4月1日（水）～4月27日（月）

対象店舗：カラオケBanBan全店／わくわくカラオケグループ店舗（一部店舗を除きます）

■SNSキャンペーン第三弾

期間：2026年4月8日（水）～4月14日（火）

内容：公式Xフォロー＆リポスト

賞品：抽選で40名様にAmazonギフトカード4,000円分

※詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://campaign.karaoke-shin.jp/2604-1/400cp

さらに様々なお得な利用料金となっている4/8以降の「カラオケBanBan」、「わくわくグループ」をぜひこの機会にご利用ください。

-報道関係からのお問合せ先-

株式会社 シン・コーポレーション

担当：松本

取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272

e-mail: press@karaoke-shin.com

公式サイト: https://karaoke-shin.jp/

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