三ツ目株式会社、新潟県弥彦村と「弥彦村ふるさと納税事業推進業務」委託契約を締結

三ツ目株式会社三ツ目株式会社、新潟県弥彦村と「弥彦村ふるさと納税事業推進業務」委託契約を締結

新潟県三条市を拠点に、ふるさと納税の自治体支援や地域企業の伴走支援を行う三ツ目株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役：澤 正史、以下、三ツ目）は、新潟県弥彦村（以下、弥彦村）より令和8年度「弥彦村ふるさと納税事業推進業務」を受託したことをお知らせいたします。

三ツ目は令和7年度より、同村にてふるさと納税のアドバイザーおよび一部クリエイティブ制作の支援を行ってまいりました。今年度よりその支援領域を大幅に拡大し、確かな成果を生み出す包括的な運営委託体制へと移行いたします。

本事業では、ふるさと納税に関するPRや返礼品提供事業者の支援等の実施を通して、弥彦村の認知度向上、体制の整備等を図ることにより、継続的で持続可能な寄附額向上と発信力を強化することを目的としています。

三ツ目はこれまで培ってきたマーケティングノウハウを最大限に活かし、同村内の“弥彦の丘サテライトオフィス”を拠点とした現場密着の事業者支援を行います。また、寄附者からのコールセンター業務等は株式会社新朝プレス（以下、新朝プレス）が担い、強力なタッグによる盤石な運営体制を掛け合わせることで、より成果につながる一気通貫のサポートを実践し、この目的達成と弥彦村のブランド価値向上に全力で寄与してまいります。

■三ツ目の実施業務内容

本事業では、弥彦村のふるさと納税推進に関する以下の施策を包括的に実施いたします。

■本事業の特徴

■弥彦村のふるさと納税概要

- 返礼品提供事業者等の支援に関する業務- 返礼品の調達及び配送管理業務- ポータルサイトの管理に関する業務- 寄附者等対応に関する業務- 広告に関する業務- 各種分析に関する業務- プロジェクトチーム支援に関する業務- 令和8年度は「確かな成果を生み出す一気通貫の支援」へ昨年度、三ツ目は弥彦村においてアドバイザー業務および一部クリエイティブの支援を担ってまいりました。その取り組みを通じた事業者との信頼関係や実績をご評価いただき、令和8年度からはより幅広いふるさと納税支援業務をお任せいただくこととなりました。これにより、これまでの「一部の課題に対するアドバイスやサポート」にとどまらず、企画から実行、効果検証まで、よりスピード感を持った一気通貫の支援が可能となります。- 運営体制の強化。三ツ目と新朝プレスの強みを活かした強力サポート三ツ目は、わずか1年半で自治体の寄附額を7倍に伸ばした実績を持つ代表を擁するマーケティングのプロフェッショナルです。そして今回、寄附受入件数が日本でも最大級の北海道紋別市をはじめ、年間取扱高450億円のサポート実績を持つ株式会社新朝プレスを運営パートナーに迎えます。三ツ目の「攻めのマーケティング」と、専任CSチームによる新朝プレスの「安心と信頼のオペレーション」を掛け合わせ、寄附獲得の強化と確実な事務を両立する強力なサポート体制を実現します。- 弥彦村内のサテライトオフィスを拠点とした、現場密着型の事業者支援三ツ目は新潟県に本社を置く企業であることに加え、昨年度より同村内の”弥彦の丘サテライトオフィス”に入居しています。この拠点を最大限に活かすことで、弥彦村の事業者と日常的に、かつ密なコミュニケーションを取ることが可能です。遠隔からの支援ではなく、直接現場へ足を運ぶことで、事業者それぞれの想いやこだわりを深く理解し、高品質な現地撮影やクリエイティブ制作に注力することができます。地域の事業者にしっかりと寄り添い、弥彦村の素晴らしい魅力を全国へと届けてまいります。

令和７年度は約7.3億円の寄附金の受入があり、過去最高寄附額を達成しました。弥彦村のブランド米、特別栽培米コシヒカリ伊彌彦米（いやひこまい）は、ふるさと納税でも人気の返礼品となっています。その他、フライパンなどのキッチン用品を中心に金物などがランキング上位に入っています。

■代表コメント

三ツ目株式会社 代表取締役 兼 CMO 澤 正史

三ツ目株式会社 代表取締役兼CMO 澤 正史コメント

昨年度からアドバイザーとしてご縁をいただいている新潟県弥彦村様と、今年度より『包括的な運営委託』という形でさらに深く関わらせていただけることを大変光栄に思います。新潟県内でも屈指の観光地であり、歴史と文化が息づく弥彦村には、全国に届けるべきポテンシャルを秘めた特産品があり、ストーリーを持った事業者の皆様が数多くいらっしゃいます。これまでの支援領域の枠を大きく広げ、私たちがこれまで培ってきたふるさと納税のマーケティングノウハウをフル稼働させることで、弥彦村のさらなる飛躍と発展に全力で貢献してまいります。

■三ツ目株式会社について

三ツ目株式会社

社名：三ツ目株式会社

本社所在地：新潟県三条市桜木町12番38号三条ものづくり学校303-2号室

代表取締役：澤 正史

事業内容： ふるさと納税支援事業、自治体支援事業、企業伴走支援事業、セミナー等

HP：https://32me.jp/

【代表澤プロフィール】

東京外国語大学ポルトガル語専攻卒。外資系メディア、エンターテイメント企業、スタートアップ企業にて企画、セールス職として活躍。2021年、新潟県三条市役所に入庁、CMO（最高マーケティング責任者）に着任。1年半で三条市ふるさと納税の寄付額7億円を50億円に伸ばしたほか、広報PR、三条市経済ビジョン策定の事務局メンバー、市役所組織改革のプロジェクトリーダーを務めた。

2024年3月末に退職、三条市にて三ツ目株式会社を創業。

＜お問い合わせ＞

三ツ目株式会社 広報担当

info@32me.jp