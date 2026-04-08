【F ORGANICS（エッフェオーガニック）】泡立つ。シャリシャリ、美「ソルベ」誕生！スクラブが泡立ってウォッシュへ変化する新感覚の冷感2in1ボディスクラブウォッシュ＜4月10日(金)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ（東京都千代田区／代表取締役社長 豊山YAMU陽子）が展開する、ウェルネスビューティーブランド「F ORGANICS（エッフェオーガニック）」は、2026年4月10日(金)より「スクラブウォッシュ クールソルベ」を全国のCosme Kitchen、Biople各店舗および 公式WEB STORE、F ORGANICS・O by F公式WEB STOREにて発売いたします。

製品コンセプト

泡立つ。シャリシャリ、美「ソルベ」誕生。

新感覚。スクラブが泡立ってウォッシュへ変化する冷感2in1

１本で “冷感・美肌・時短”の3つを叶える

ボディスクラブウォッシュ。

クールにクリアな、なめらか肌へ。

まるでソルベのような

シャリシャリの天然海水100％シーソルト*¹スクラブに

水分を加えると泡立ち、角質も汚れもすっきりオフ。

3種の清涼成分*²配合で、涼しさを感じられる冷感処方を実現。

暑い夏のバスタイムをひんやり爽快な時間に。

製品情報

エッフェオーガニック

スクラブウォッシュ クールソルベ（ボディ用スクラブ洗浄料）

180g 3,520円(税込)

1つでボディスクラブとボディウォッシュが叶う、泡立つボディ用洗浄料。ソルベのようにシャリシャリとした天然海水100％のシーソルト*¹スクラブが、水分を加えることで泡立ち、汚れを落とすウォッシュへと変化。

汗やべたつきが気になる肌を、すっきり爽快に洗い上げます。

3種の清涼成分*²を配合した冷感処方で、蒸し暑い季節のバスタイムを清々しく心地よいリフレッシュタイムにしてくれます。クールな使用感でありながら、肌を柔らかくし引き締めるオーガニックキュウリエキスをはじめとする6種の植物エキス*³を配合し、夏特有のごわつきや乾燥が気になる肌に潤いを与え、クリアななめらか肌へ導きます。

※本製品はデリケートエリアや粘膜部分へのご使用はお控えください。

〈 HOW TO USE 〉

1. 肌全体をよく濡らします。

2. 適量を手のひらまたはスポンジ等にとりよく泡立ててやさしくマッサージしながら洗浄します。

3. ざらつきが気になる部分には直接塗布して丁寧にマッサージするとスクラブをよりご体感いただけます。

4. その後、十分にすすいでください。

スクラブウォッシュ クールソルベ 3つの特徴

■POINT1 新感覚。スクラブから泡立つボディウォッシュへ変化

まるでソルベのようにシャリシャリとした天然海水100％シーソルト*¹スクラブに、水分を加えることで、泡立つボディウォッシュへと変化。

汚れを洗い流しながら、ざらつきや角質、黒ずみ*⁴が気になる部位も同時にケアできるスクラブボディウォッシュです。特に気になる部分には、泡立てず直接塗布してスクラブとしてもお使い頂けます。

■POINT2 暑い季節のバスタイムをひんやり爽快な時間に

3種の清涼成分*²配合で、蒸し暑い季節のバスタイムをひんやり爽快にクールダウン。

肌に触れた瞬間からひんやりと清涼感が広がり、洗い流した後もスーッと涼しさが続く冷感処方を実現しました。汗ばむお風呂上がりもクールな心地よさが持続し、快適に整えます。

■POINT3 夏の肌のために厳選した植物エキス*³とオイル*⁶

ローズマリー、セージ、ビルベリーなどの6種の植物エキス*³と、ホホバオイル、米ぬか、シアバターなど13種*⁶のオイルを厳選配合。

泡立ちながら汚れをすっきりと洗い流し、夏特有のごわつきや乾燥が気になる肌にうるおいを与えます。肌表面をつるんと整え、パッと明るい印象のクリアななめらか肌へ。

*1 海塩(整肌成分)

*2メントール、ハッカ油、セイヨウハッカ油(すべて清涼成分)

*3 ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、ビルベリー葉エキス、キュウリ果実エキス、タチジャコウソウ花／葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス(すべて整肌成分)

*4 汚れの蓄積による

*5 洗浄による

*6 マカデミア種子油、ホホバ種子油、アーモンド油、ツバキ種子油、ブドウ種子油、アボカド油、メドウフォーム油、月見草油、コメ胚芽油、カニナバラ果実油、シア脂油、アンズ核油、ヒマワリ種子油(すべて整肌成分・保湿成分)

爽やかなバスタイムを演出するハーバルシトラスの香り

レモン、ユーカリ、ローズマリー、ベルガモット、カモミールなど13種の精油をブレンドした

爽やかなハーバルシトラスの香り。

奥行きのあるハーブの香りが心地よく広がり、夏のバスタイムを爽やかなリフレッシュタイムにしてくれます。すっきりとした清潔感のある香りで、洗い上がりまで心地よい余韻が続きます。

こだわりのナチュラル処方

ブランド開発基準として10のフリー処方を定めています。

販売について

●全国発売：2026年4月10日(金) WEB STOREは10:00～

F ORGANICS・O by F / Cosme Kitchen / Biople 公式WEB STORE、Cosme Kitchen / Biople 各店舗にて全国発売

■販売先

＜F ORGANICS・O by F 公式WEB STORE＞ https://f-organics.jp/

＜Cosme Kitchen店舗＞ https://cosmekitchen.jp/store_list/

＜Cosme Kitchen 公式WEB STORE＞ https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

＜Biople店舗＞ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx

＜Biople 公式WEB STORE＞ https://store.biople.jp/

F ORGANICS（エッフェオーガニック）について

惹きつける、エッフェ。

─ Organic is Sexy ─

ただそこにたたずむだけで惹きつけられる。

凛とした生命力、透明感、多幸感。

心奪われるのは、自然体の中からあふれる、しなやかな美しさ。

自然の恵みを浴びたオーガニック植物の類稀なるパワーと、

独自の先進バイオサイエンスのシナジーで、

ひとりひとりに合った輝きを巡らせる。

触れて、重ねた日々は裏切らない。

肌と心に。

F ORGANICSは、美しさを更新していく。

Organic is Sexy.

＜F ORGANICS 公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/forganics_jp/

＜F ORGANICS 公式 X＞

https://twitter.com/Forganics_JP/