＜中原淳一 × きものやまと＞ゆかたコレクション発売―「美しさは、私を生きること。」時代を越えて届く、美しく生きるためのヒント―

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開するブランド〈きものやまと〉は、2026年4月25日（土）より、イラストレーター・編集者として活躍した中原淳一氏とのコラボレーションによるゆかた・帯・小物のコレクションを発売いたします。

本コレクションは、「美しく生きる」という中原淳一氏が生涯を通して伝え続けた哲学を、現代の感性に寄り添うかたちで再解釈したものです。

装いとメッセージを通して、自分らしく、美しく在るためのきっかけを届けてまいります。

特設サイト :https://store.kimono-yamato.com/Page/nakaharajyunichi2026.aspx

コレクションコンセプト

「美しさは、私を生きること。」

中原淳一のスタイルや哲学の根底にあるのは、周囲に流されることなく、自らの美学を貫く「私を生きる」という姿勢です。

“こう在りたい”という強い意志とやさしさを併せ持つその美意識は、時代を越えてなお色褪せることなく、多くの人の心を惹きつけています。

きものやまとは、その思想を現代へとつなぐ架け橋として、まとうことで自分自身の美しさを肯定できるような、ゆかた・帯・小物のコレクションを提案します。

コレクションの特徴

■ 中原淳一の作品をもとにした、再現と現代的アレンジ

当時の原画や資料から空気感や想いを丁寧に読み解き、現代の感性に寄り添うかたちで再現したゆかたを展開。レトロな趣と新しさが共存するコレクションです。

ゆかた 赤い花

価格：36,300円（税込）～

帯：桐生合繊ふくれ半幅帯 茜色 15,400円（税込／仕立上り品）

中原淳一が「スケッチ帖」に描いた少女のイラストをもとに、大胆な柄付けと印象的な赤の色彩にこだわり再現した一枚。花びらの濃淡に加え、葉や茎にも色を重ねることで奥行きのある表現に仕上げました。流れを感じる柄行きが、着姿を美しく彩ります。

帯はイラストに着想を得てデザインしたリバーシブル仕様です。

ゆかた パッチワーク

価格：36,300円（税込）～

戦後の厳しい暮らしの中で、生活を楽しくするアイデアとして中原淳一が提案していた「パッチワークのきもの」をもとにデザインしたゆかた。インクジェット染色により、その風合いを繊細に再現しました。深みのある色合いで、初秋まで長くお楽しみいただけます。

ゆかた ストライプ

価格：36,300円（税込）～

中原淳一が描いた雑誌の挿絵をもとに、ドットとストライプを掛け合わせたデザイン。ビジュアルでは、衣紋を詰め、ウエストを際立たせた原画の着こなしをもとにした対丈スタイルを再現しています。

ゆかた ひとり

価格：36,300円（税込）～

中原淳一がデザインした便箋に描かれたイラスト「ひとり」の少女の装いをもとに再現。桃を思わせる果実のモチーフが、夏の装いにやわらかな彩りを添えます。

■ 多彩なアイテム展開

ゆかた・帯に加え、中原淳一の世界観を身近に楽しめる小物も多数展開します。

丸亀うちわ 小判型 赤い花（表面）丸亀うちわ 小判型 赤い花（裏面）オリジナルパッケージ

丸亀うちわ 小判型（赤い花／ひまわり）

価格：各6,600円（税込）

香川県丸亀市周辺で受け継がれる伝統工芸「丸亀うちわ」。職人の手により一点ずつ丁寧に作られています。ゆかたのモチーフとなったイラスト「赤い花」の女の子と、「ひまわり」のデザインで制作しました。両面で異なる表情を楽しめるデザインと、サイドに揺れる紐がポイントです。オリジナルパッケージで展開します。

帯留

白ねこ 9,900円（税込）

オハナシブローチ 8,800円（税込）

「白ねこ」は、雑誌『それいゆ』の表紙絵に登場するねこを、イラストに忠実に、毛並みのやわらかさや潤んだ瞳など立体的に表現しています。

「オハナシブローチ」は、戦前に制作された女の子モチーフのブローチをもとにした、レトロな雰囲気の帯留です。

■ トリプルコラボレーションバッグ-中原淳一×ブリジットタナカ×きものやまと-

巾着バッグ 赤いスカート

価格：9,900円（税込）

中原淳一の代表的なスタイル画、赤いスカートを履いた女性を刺繍で表現しました。

がま口風バッグ

価格：9,900円（税込）

雑誌『少女の友』の付録「フラワーゲーム」の花模様14種を刺繍で表現。黒のオーガンジーにカラフルなお花が並びます。両開きファスナーを用い、“がま口風”の仕様としています。

■ 復刻・注染ゆかた（数量限定）

昭和30年代に人気を博した「それいゆゆかた」を、当時と同様の注染技法で復刻。にじみやぼかしを活かした、やわらかく優しい風合いが特徴です。発売当時のつつみ紙から再現したオリジナルボックス付き。

リボン

価格：49,500円（税込）

様々な柄のリボンが縦横無尽に交差する、遊び心のあるデザイン。

ひまわり

価格：49,500円（税込）

ひまわりが帯状に連なる、夏らしい大胆な一枚。

復刻・注染ゆかたはオリジナルボックス付で展開。

概要

発売日

2026年4月25日（土）より順次発売

展開店舗

・きものやまと 限定8店舗

表参道店／有楽町マルイ店／ルミネ立川店／町田モディ店／横浜ポルタ店／天王寺ミオ店／ルクア大阪店／ONE FUKUOKA BLDG.店

・YAMATO FRANCE（KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris）

・やまとオンラインストア

https://store.kimono-yamato.com/

◎展開店舗は変更になる場合がございます。

特設ページ

https://store.kimono-yamato.com/Page/nakaharajyunichi2026.aspx

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