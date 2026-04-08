【新商品】焼き味そのもの「焼きたて陣中牛タン」冷蔵タイプ、仙台駅構内NewDaysにて4月中旬より販売開始。

株式会社陣中温め0秒。仙台の職人が焼き上げた、そのまま食べる、冷たい牛タン。

株式会社 陣中（本社：宮城県名取市閖上東三丁目9-1、代表取締役：福山良爾）は、仙台駅構内のNewDays一部店舗にて、職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げた「焼きたて陣中牛タン」の冷蔵タイプを、2026年4月中旬より販売いたします。

本商品は、これまで冷凍商品としてご好評いただいていた味わいをそのままに、解凍不要の冷蔵タイプとして新たに開発しました。牛タンスタンド本店では4月1日より先行販売していた本商品が、この度NewDaysの一部店舗でも購入でき、移動中やおでかけ先でも手軽に牛タンをお楽しみいただけます。「焼きたて陣中牛タン」購入者アンケートでは99％が「美味しかった」と回答しており、味わいへの高い評価が寄せられています。

■ 商品開発の背景

晩酌のおつまみやちょっとしたおかずにも

「焼きたて陣中牛タン」シリーズではこれまで、職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げた牛タンを特殊な冷凍技術で封じ込めた冷凍商品として展開してきました。その商品を購入したお客様を対象にアンケート（回答数 228件／当社調べ）を実施したところ、「手軽さ」と「味」に対する高い評価が寄せられました。

購入目的は約70％が「ご自宅用」、約30％が「観光土産用」と回答。自宅で気軽に楽しむ用途として選ばれていることが分かりました。

また、購入者の約80％が「手軽に食べられる」「調理の手間がない」点を購入の決め手として回答しました。

さらに実際に食べた感想については、99％が「美味しかった」と回答。そのうち50％以上が「期待以上」と評価しており、味わいに対する満足度の高さがうかがえる結果となりました。

※調査概要

調査対象：「焼きたて陣中牛タン」購入者

調査方法：当社アンケートフォーム

回答数：228件

■商品の特長

1. 解凍不要の冷蔵タイプ

これまで冷凍商品として展開してきた“焼きたて陣中牛タン”を、解凍不要の冷蔵タイプとして提供します。

2. 購入してすぐ食べられる手軽さ

購入後すぐに食べられるため、移動中やおでかけ先でも手軽に牛タンを楽しめます。

3. 陣中こだわりの製法による味わい

陣中がこだわった三つの技術からなる“焼きたて陣中牛タン”の製法はそのままに、従来の味わいをお楽しみいただけます。

■ 商品ラインナップ

（冷蔵）焼きたて陣中牛タン 塩

希少な仔牛の牛タンを使用。やわらかな食感と、塩麹のやさしい味わいが特長です。

（冷蔵）焼きたて陣中牛タン 黒コショウ

成牛の牛タンならではの歯ごたえと噛むほどに広がる旨みを、あらびき黒コショウの香りが引き立てます。

■ 今後の展望

陣中では今後も、牛タンの魅力をより身近に楽しんでいただける安心安全な商品づくりに取り組んでまいります。より多くのお客様に牛タンの美味しさをお届けしてまいります。

■ 商品概要

商品名：（冷蔵）焼きたて陣中牛タン 塩

内容量：30g／個（個包装）

価格 ：650円（税込）

発売日：2026年4月中旬発売

発売場所：仙台駅構内Newdays一部店舗

※牛タンスタンド本店では4月1日より先行販売

商品名：（冷蔵）焼きたて陣中牛タン 黒コショウ

内容量：30g／個（個包装）

価格 ：650円（税込）

発売日：2026年4月中旬発売

発売場所：仙台駅構内Newdays一部店舗

※牛タンスタンド本店では4月1日より先行販売

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 陣中

〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目9-1

電話番号(代表)：022-796-4101

広報担当：堀 のぞみ

電話番号：090-7321-4129

メールアドレス：nozomi.hori@jinchu.jp

＜公式サイト＞

コーポレートサイト：https://www.jinchu.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.jinchu.jp/

＜陣中直営店＞

牛タンスタンド 本店：https://www.gyutan-stand.com/about

仙台駅 おみやげ処せんだい1号：https://www.jinchu.jp/shop/omisen1.html

仙台駅 おみやげ処せんだい2号：https://www.jinchu.jp/shop/omisen2.html

仙台国際空港店：https://www.jinchu.jp/shop/airport_shop.html

株式会社陣中

本社所在地：〒981-1204 宮城県名取市閖上東三丁目9-1

代表取締役社長：福山良爾

事業内容：牛タン加工食品の製造・販売、牛タンレストランの経営

設立：2001年4月