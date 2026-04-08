浮かせて設置するフロートテレビボードが1cm単位のサイズオーダー対応で、家具メーカーarneより販売スタート

株式会社arne新発売オーダーフロートテレビボード

インテリア家具ブランド「arne（アーネ）」を運営する株式会社arne（本社：愛知県名古屋市中区大須、URL：https://interior-arne.com）は、幅・奥行・高さを1cm単位で選べるサイズオーダーに対応した新オーダー「Mirai フロートテレビボード」を2026年4月8日（水）より発売いたします。

本製品は、国内に自社工場を持つarneの強みを活かし、1cm単位でのサイズオーダーに対応。

幅・奥行・高さ以外にもリーズナブルな木目・可愛らしいパステルカラー・鏡面が美しいメラミンの材質で全20色からカスタマイズ可能。

さらに収納部に可動棚を追加することもできるので、テレビ周りの配線コードやリモコンなどの小型機器をまとめてすっきりと収納できます。

【商品の特徴】

1．あらゆる間取りにジャストフィットする1cm単位のサイズオーダー

「あと数センチ小さければ置けるのに…」という悩みを解決。自社工場での一貫生産体制を活かし、お部屋の隅々まで無駄なく活かす、理想のサイズオーダーにお応えします。限られた間取りでも、理想のインテリアを叶えます。

2．多彩な特徴を持った全20色のカラー

全20色のカラーバリエーションに加え、ライフスタイルや予算に合わせて選べる材質をご用意。

リーズナブルな木目・可愛らしいパステルカラー・鏡面が美しいメラミンとそれぞれの特徴からお部屋の家具や雰囲気に合わせて選べます。

色見本サンプルについて

arneでは実際の色が心配なお客様に生地見本をお送りしております。直接ご覧いただき生地の質感をお確かめください。

ご希望の方は色見本のご請求ページ内のフォームよりお申込みいただけます。

リーズナブルな木目調かわいいパステルカラー鏡面が美しいメラミン素材色見本請求はこちら :https://interior-arne.com/pages/fabric-sample

3．賃貸OKの壁掛け仕様

壁に取り付けるためのフックとピンが付属しており、届いたその日に設置可能。

石膏ボード専用の取付金具を細いピンで壁面に取り付けて設置するのでネジ穴のように大きな穴は開きません。

４．安心の耐震性

【特許登録済】付属金具と脱落防止キャップで取り付けルンバも楽々通過

推奨している標準的な設置方法にて震度7相当の揺れを想定した耐震振動試験の結果、壁から外れることなく構造に大きな変化も見られませんでした。

近年、地震への備えがますます重視される中で、インテリア製品においても「耐震性・安全性」が求められています。

５．スマートなコンセント隠し＆安心の耐震ラッチ扉

[実地場所] プロセブン株式会社 地震体験車

背面の中央はオープンになっているので、コンセントの位置に合わせて棚を設置すればちょうどコンセントを隠しつつ機器を収納することができます。

また、扉には耐震ラッチを採用。地震の揺れを感知して自動で扉をロック。収納物が飛び出して落下してしまうことを防ぎます。

６．より使いやすく可動タイプの棚板追加

オーダーではオプションで棚板の追加が可能になりました。

収納したいアイテムに合わせて細分化することができます。

可動棚追加オプション

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177723/table/9_1_088f5f09b770ebb4a701f4bced031ecd.jpg?v=202604081051 ]商品詳細を見る :https://interior-arne.com/collections/sizeorder_tvboard/products/5555a00045

【オンラインショップ】

■公式オンラインストア： アーネインテリア

■楽天市場： 国産家具ソファ アーネ インテリア

■楽天市場： 1cmオーダー家具 arne(アーネ)

■楽天市場： 国産サイズオーダー家具 arne

■Yahoo!ショッピング： インテリアショップ arne

【公式SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/arne_official/

X（Twitter）：https://x.com/interior_arne

TikTok：https://www.tiktok.com/@arne_official_tiktok

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【株式会社arneについて】

愛知県名古屋市大須を拠点とする家具製造メーカー。国内自社工場での「受注生産」にこだわり、デザイン・機能性・コストパフォーマンスを両立させたオリジナル家具を展開。サイズオーダーや特注オーダーにも柔軟に対応し、暮らしの「不便」を「楽しみ」に変えるプロダクトを提案し続けています。

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 arne（アーネ）

住所：愛知県名古屋市中区大須3-1-44

URL：https://interior-arne.com/pages/contact