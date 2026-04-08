【ゴールデンウィークは新緑の赤目四十八滝へ】家族や友人と「忍者修行体験」で特別な体験を

NPO法人赤目四十八滝渓谷保勝会お子様から大人まで楽しめる忍者修行体験

春の訪れとともに、赤目四十八滝にも新緑が美しい季節がやってきました。

2026年4月29日（水）から5月6日（水）のゴールデンウィーク期間、赤目四十八滝ではご家族やご友人・お一人様で楽しめる「忍者修行体験」を行っております。



■人気の体験型ツアー「忍者修行体験」

ゴールデンウィークに特に人気なのが、伊賀流赤目忍術を体験できる「忍者修行体験」です。自然豊かな忍者の森を舞台に、忍者の技を実際に体験しながら楽しく学ぶことができます。

手裏剣術や隠密行動の技など、数種類の忍者修行を体験できる内容となっており、小さなお子様から大人の方まで幅広い世代にご参加いただいております。

壁越えの修行手裏剣術の修行

忍者修行体験の締めくくりには「免許皆伝の書」を進呈いたします。

新緑の不動滝

赤目四十八滝の渓谷は、新緑が美しく、歩くだけでも癒される絶好のロケーションです。忍者修行と自然散策を同時に楽しむことができます。

※忍者修行体験はゴールデンウィーク期間は予約が早期に埋まる可能性がございます。ご検討中の方はお早めに公式ホームページ(https://www.akame48taki.com/ninja/)よりお申し込みください。

■季節限定メニューも！赤目小町のご当地スイーツ

お土産店や飲食店が軒を連ねる「赤目小町」エリアでは、ゴールデンウィーク期間にあわせた季節限定メニューをご用意しています。散策後のひと休みにぴったりの「へこきまんじゅう」や「赤目プリン」など、ここでしか味わえないご当地スイーツもお楽しみいただけます。

季節限定の味も楽しめる「へこきまんじゅう」お土産としても人気の「赤目プリン」

●おすすめの過ごし方プラン例１.

10:00 赤目自然歴史博物館に集合

10:30 忍者修行体験

12:00 体験終了

12:30 赤目小町エリアでお食事

13:30 渓谷散策

15:30 赤目プリンのご当地スイーツでひと休み

16:00 帰宅



●おすすめの過ごし方プラン例２.

10:00 渓谷散策

12:00 赤目小町エリアでお食事

13:00 赤目自然歴史博物館に集合

13:30 忍者修行体験

15:00 体験終了

15:30 へこきまんじゅうのご当地スイーツでひと休み

16:00 帰宅

忍者修行体験に参加した後は、新緑が美しい渓谷を散策。散策後は周辺施設でお食事やお買い物を楽しむなど、ゆったりとした一日をお過ごしいただけます。

体験・自然・グルメを一日を通して楽しめるのも赤目四十八滝の魅力です。

ゴールデンウィークはぜひ、新緑の赤目四十八滝で特別な思い出を作りませんか。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【開催概要】

■忍者修行体験

開催日：通年（ゴールデンウィーク期間中は毎日開催）

※詳しくは公式ホームページをご確認ください。

参加料金：大人（高校生以上）3,500円

子供（小／中学生）3,000円

幼児（小学生未満）2,200円

忍者衣装レンタルのみ 1,000円

※忍者修行体験の料金には、忍者衣装レンタル、赤目四十八滝渓谷保全料が含まれています。

対象年齢：推奨年齢4歳位から（子供のみの参加は７歳以上から可能です）

幼児参加の場合は保護者が必ず参加して介助をお願いいたします。

所要時間：1時間30分程度 ※衣装の着替え時間は含みません

出発時間：AM10:30とPM1:30

受付：赤目自然歴史博物館内（出発時間の30分前までにお越しください）



アクセス：近鉄赤目口駅からバス約10分

駐車場：来場者用無料駐車場あり

主催：赤目四十八滝渓谷保勝会



その他注意事項

・当日体験いただきます修行は人数・天候等により変更がございます。

・雨天の場合は屋根のある修行を中心に行います。

・当日受付後、忍者衣装へ着替えていただきます。

・忍者衣装のみのレンタルも行っております。

・更衣室を受付建物内にご用意いたしております。

・忍者衣装の着付けはスタッフがお手伝いします。

・台風、地震等で催行を中止する場合がございます。

・動きやすい服装でお越し下さい。

・かばんやカメラの紐やパーカーなどフードのついた服などはアトラクション施設に引っかかると危険ですのでお避けください。

・履きなれた靴でお越しくださいませ。クロックス、スリッパ、サンダル等はお避けください。

赤目四十八滝(https://www.akame48taki.com/)

伊賀と大和の国境を流れる滝川の上流に連なる数々の瀑布が美しい大自然のアートを作り出す赤目四十八滝。室生赤目青山国定公園の中心に位置し、その長さは約4キロにも及びます。

平成の名水百選、日本の滝百選、森林浴の森百選、遊歩百選にも選ばれています。

赤目滝水族館(https://akame-aquarium.com/)

滝の入口にある、ちょっと“クセツヨ”な小さな水族館。

国の特別天然記念物・オオサンショウウオをはじめ、赤目の渓流にすむ魚や珍しい淡水の生き物たちが勢ぞろい。



■お問い合わせ

特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会

TEL：0595-41-1180 FAX：0595-48-5888

住所：〒518-0469 三重県名張市赤目町長坂671-1

URL https://www.akame48taki.com/

お問い合わせフォーム https://www.akame48taki.com/faq-contact/#contact