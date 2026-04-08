【ビー・キューブ株式会社】Google Partnersプログラムで国内上位3％の「2026 Premier Partner」に認定されました

ビー・キューブ株式会社

デジタルマーケティングに関わる戦略立案・運用・コンサルティング事業を行う、ビー・キューブ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：赤尾 嘉彦）は、昨年に続きGoogle Partnersプログラムの2026 Premier Partnerに認定されました。

■「Google Partners プログラム」について

Google Partners プログラムは、Google広告アカウントを管理する広告代理店や第三者企業を対象としたもので、43か国語に対応し、世界60カ国以上で展開されています。

プログラムにはMember・Partner・Premier Partnerの3つのレベルがあり、Premier Partnerは実績、費用、認定資格の3つの基準を満たした国内上位3%のGoogle広告パートナーに付与されるステータスです。

■2026 Premier Partner ビー・キューブ株式会社の紹介ページ

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/4034648890

■当社について

私たちビー・キューブは、クライアントのビジネスやサービスの可能性を最大限に引き出すマーケティングの実現を目指し、戦略立案・運用・データソリューションという多面的な視野から、さまざまな課題を解決する実効力をご提供いたします。

【戦略立案】

クライアントのデジタルマーケティングの成功に向け、さまざまな業界知見・経験を持つスペシャリストが、多岐にわたるWEB担当者様の業務を支援いたします。

【広告運用】

デジタルマーケティングに欠かすことのできない、WEB広告の運用代行を行います。日々の広告運用で得た知見や経験、気づきをもとにしたサイト改善の提案や、ユーザーの動向などインサイトも的確にレポート致します。

【データソリューションサポート】

GoogleアナリティクスやGoogleタグマネージャーなどを用いて、正しいデータをもとにデジタルマーケティングの施策を実行できるよう、データ取得に関わる整備をエキスパートが支援。また、これから計測環境を整えていくという企業様へは、Googleアナリティクス導入支援やダッシュボードの作成などステージに合わせて最適なサポートを行います。

ビー・キューブ株式会社

設立：2012年10月5日

代表者：代表取締役社長 赤尾 嘉彦

資本金：1,300万円

事業内容：デジタルマーケティング・WEB コンサルティング・データソリューション

コーポレートサイト：https://be-cube.jp/