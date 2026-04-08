【長野県千曲市】日帰り温泉「湯のさとちくま 白鳥園」指定管理者変更のお知らせ

互恵株式会社

互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)（本社：長野県長野市東和田857-1／代表取締役：徳安 素一郎）は、長野県千曲市にある温浴施設「白鳥園(https://hakuchoen.jp/)」の指定管理者として選定され、2026年4月1日より施設運営を開始いたしました。(指定管理期間は5年間) なお、営業開始は2026年4月11日（土）です。

「市民の健康増進等の拠点として、世代を超えて交流できる“地域の憩いの場”」としての役割を踏まえ、自主事業の展開を通じて施設価値の向上にも取り組みます。

これらの取り組みを通じ、白鳥園が世代を超えて親しまれる地域の拠点となることを目指します。

白鳥園について

開業当初の白鳥園

昭和35年の開業以来、多くの利用者を受け入れながら親しまれてきました。

平成27年「湯のさとちくま 白鳥園」としてリニューアルし、市民をはじめとした多くの方に利用される、地域を代表する施設としての役割を担っています。

露天風呂内湯

アルカリ性単純温泉のやわらかなお湯は、関節痛や冷え性、疲労回復など幅広い効能が期待され、日常の疲れを癒やし、心身を整えるひとときを提供します。

[泉質] アルカリ性単純温泉（低張性アルカリ性温泉）

[効能] 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢神循環障害、胃腸機能低下、軽症高血圧、糖尿病、軽いコレステロール血症、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、睡眠障害、うつ状態など、病後回復期、疲労回復、健康増進

白鳥園の名物「白鳥園 特製焼き鳥」

この焼き鳥は、長年受け継がれてきた白鳥園の名物メニューです。

醤油をベースにすりおろしニンニクをたっぷりと効かせた“特製たれ”が特徴で、食欲をそそる力強い風味が魅力です。

オープニングイベント開催

白鳥園では、新たなスタートを記念し、4月11日(土)・12日(日)の2日間にわたりオープニングイベントを開催いたします。

オープン記念として、白鳥園の名物「白鳥園 特製焼き鳥」を特別価格でご提供。

店内・テイクアウトともに楽しめる焼き鳥は、通常5本750円（税込）のところ、5本600円（税込）にて販売いたします。

さらに、焼き鳥を贅沢に盛り付けた「白鳥園特製焼き鳥重」1,100円（税込）も販売いたします。

この機会にぜひ、白鳥園自慢の味をお召し上がりください。

コカ・コーラ各日先着100名様にプレゼント！

コーラ/コーラゼロを先着100本プレゼント。

オープニングを盛り上げる特別企画として、ご来場の皆さまをお迎えします。

(協賛：北陸コカ・コーラボトリング株式会社)

１F直売所では旬の野菜特売

1階直売所では、旬のふきのとうや長野県内産の長芋、ほうれん草などの地元野菜を特売いたします。春の味覚をお得に楽しめる、二日間限定のおすすめコーナーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168243/table/35_1_79eb1bc164288eda6d8460b470bd389a.jpg?v=202604081251 ]

■公式サイト：https://www.hakuchoen.jp/

■Facebook：https://www.facebook.com/hakuchoen

■Instagram：https://www.instagram.com/hakuchoen/

互恵株式会社

地域の起点となり、まちとひとを紡ぐ

【設立】

2024年7月1日

【所在地】

〒381-0038 長野県長野市東和田857-1

【代表者】

代表取締役 徳安 素一郎

【資本金】

500万円

公式サイト：https://www.gokei-g.com/

【指定管理者】

互恵株式会社は、令和6年7月に設立。

設立と同時に、観光関連事業および付随事業を担う子会社を承継し、「互恵グループ」として新たな体制で飲食事業、観光事業を展開しています。

温浴施設・宿泊施設・道の駅といった複合的な観光施設を通じて、地域の魅力を活かした価値創出と、持続的な地域活性化に取り組んでいます。

【互恵グループ】

■飲食店FC事業

・いきなりステーキ府中駅前店・長野高田店(https://ikinaristeak.com/)

・和カフェTsumugiイオンモール須坂店(https://www.pronto.co.jp/tsumugi/)

・炭焼牛たん東山イオンモール須坂店(https://www.4129.co.jp/gyutan-higashiyama/)

・DOG CAFEわんぴーすイオンモール須坂店(https://shop.wanpiece.net/)

■観光事業

【eternal story株式会社】

・nagano forest village(長野県長野市)(https://naganoforestvillage.eternal-story.com/)

・コトリの湯(長野県長野市松代町)(https://kotorinoyu.jp/)

・道の駅中条(長野県長野市中条)(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)

・やきもち家(長野県長野市中条)(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)

・ARCADIA～ふたつとない景色～(長野県長野市)(https://arcadia.eternal-story.com/)

【株式会社ゆめ企画名立】

・道の駅うみてらす名立(新潟県上越市)(https://www.umiterasu.co.jp/)

・くわどり湯ったり村(新潟県上越市)(https://kuwadori.jp/)