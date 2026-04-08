新緑の香り、ふんわり広がる「緑茶ぴよりん」

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、人気スイーツ「ぴよりん」の限定商品として、「緑茶ぴよりん」を2026年4月17日（金）から4月26日（日）までの期間限定で販売いたします。新緑の季節にぴったりの味わいと見た目をぎゅっと詰め込んだ、この時期だけのぴよりんです。ぜひこの機会にお楽しみください。

限定商品「緑茶ぴよりん」

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンの下に、柚子のジュレをしのばせ、緑茶のババロアで包み込みました。緑茶風味のクラムがさわやかな緑色で季節感を演出し、頭には新緑をイメージした葉っぱのチョコレートをあしらいました。緑茶の香りと柚子のアクセントが織りなす、見ても食べても新緑の季節を感じるぴよりんです。

販売店舗について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/178_1_c62744ff52afba86fac41498c7c547f3.jpg?v=202604081051 ]

ぴよりんshop

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/178_2_726311e06486e7c830c666cde3645845.jpg?v=202604081051 ]

ぴよりんshopアトリエ店

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/178_3_5cd9de3da546d076c781008a2e2f9d02.jpg?v=202604081051 ]「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

「ぴよりん」公式 HP・SNS

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/178_4_27d2aad64a74a0531076b9730a2f016e.jpg?v=202604081051 ]

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。