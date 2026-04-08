本屋大学「赤本」、ついに刊行！

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区）は、2026年の「ジュンク堂書店50周年」を記念した企画を2026年1月より実施しています。

2026年2月、昨今の出版不況を打破すべく、ハイスペックなスーパー書店員の早期育成を目的とした架空の大学「本屋大学」の入試に挑戦できるキャンペーンを実施いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000027516.html

📘本屋大学とは

昨今の出版不況を打破すべく、出版社や書店関係者、本と書店を愛する方々の寄付により設立。

深い本の知識と、高度な書店業務スキル、幅広い教養を教育内容とし、ハイスペックなスーパー書店員の早期育成を目的とした大学。

本屋大学を卒業後は、入社試験をパスして面接のみでジュンク堂書店の各店舗に配属。入社1年目から旗艦店舗の副店長として勤務する。

※「本屋大学」は実在しない架空の大学です

そして、2026年4月10日（金）、教学社のご協力の元、2027年度以降に本屋大学を目指す方のために、受験対策本「赤本」を刊行いたしました。

※「本屋大学」は実在しない架空の大学です

本屋大学の「赤本」には、「傾向と対策」「2026年度の問題と解答」「2027年度の予想問題と解答」「書店員の必読書」を収録しています。

※「本屋大学」は実在しない架空の大学です

📕本屋大学「赤本」を入手するには？

※「本屋大学」は実在しない架空の大学です

「ジュンク堂書店50周年」応援サポーター（Bコース/税込1,100円）になっていただくと、この赤本を手に入れることができます。

刊行前にBコースにお申し込みいただいた方は、「ジュンク堂書店50周年記念特別会員証（カード型アクリルキーホルダー）」をお持ちの上、お申し込みの店舗にてお受け取り下さい。

詳しくはこちらをご覧下さい。

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th-info02

📗「ジュンク堂書店50周年」記念企画進行中

4/10（金）～

「ジュンク堂書店 創業50周年 記念グッズ」第1弾発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000027516.html

8/22（土）～8/23（日）

ジュンク堂書店で過ごす、一夜限りの体験「ミッドナイトジュンクラブ」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000027516.html

※最新情報はこちらの特設ページをご覧下さい

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/j50th