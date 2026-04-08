【銀座コージーコーナー】“チョコミント”の季節がやってきました！爽快チョコミントのミルクレープとサブレが、4月10日から登場

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、4月10日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で、「チョコミントミルクレープ」と「チョコミントサブレ」を販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

スーッとさわやかスイーツ2品をご用意

さわやかな風が吹き始める4月、今年もチョコミントの季節がやってきました。今回は「チョコミントミルクレープ」と「チョコミントサブレ」の2品をご用意。

「チョコミントミルクレープ」は、ミント風味クリームとココアクレープを交互に重ね、間にパリパリチョコを4層とミント風味チョコガナッシュを重ねました。口に入れるとクレープの層が軽やかにほどけ、ミントの清涼感とほんのりビターなチョコの味わいを口いっぱいに感じます。

「チョコミントサブレ」は、チョコチップ入りミント風味のバタークリームをミント風味ショコラサブレでサンド。ザクザク満足感のある食べ応えと、さわやかなミントの余韻が心地よい、毎年人気の一品です。

ミントのさわやかさでリフレッシュしたいときや、ティータイムに、ぜひこの時期だけの特別な味わいをご堪能ください。

【商品概要】

チョコミントミルクレープ

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/84943.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/84943.html)

価格：520円（税込561円）

販売：4月10日（金）～7月9日（木）頃

特長：チョコのパリパリ食感が楽しい、チョコミント味のミルクレープです。

ミント風味クリームとココアクレープを重ね、間にパリパリチョコを4層サンド。上面にはチョコチップ入りミント風味クリームと生クリーム入りホイップクリームを交互に絞り、見た目も爽やか♪クレープ層の下にサンドしたミント風味チョコガナッシュがアクセントとなり、ミントとチョコの絶妙なバランスも楽しめます。

チョコミントサブレ

https://www.cozycorner.co.jp/product/coldsable/44305.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/coldsable/44305.html)

価格：160円（税込172円）

販売：4月10日（金）～5月下旬頃

特長：“チョコミン党”も大満足のチョコミントサブレです。

ミント風味ココアサブレとチョコチップ入りミント風味バタークリームのどちらにもミントオイルを配合し、清涼感が際立つように仕上げました。個包装を開けた瞬間からミントが爽やかに香り、最初から最後のひと口までチョコミント風味を楽しめます。

※要冷蔵

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。