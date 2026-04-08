【’47（フォーティーセブン）】ヴィンテージキャップのような風合いを表現した新作コレクションを4月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ヴィンテージキャップのような風合いを表現した新作コレクションを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて4月より発売いたします。

本コレクションは、長年愛用してきたかのような風合いを表現したディストレス加工が特徴です。生地やバイザー周辺にダメージ加工を施し、ヴィンテージキャップのような表情に仕上げています。

’47はこれまでも、ウォッシュ加工やフェード感のある素材表現など、キャップにヴィンテージの風合いを落とし込む加工を数多く手がけてきました。本コレクションでも、そうした加工表現の蓄積を背景に、長年使い込んだヴィンテージキャップのような質感を細部まで丁寧に表現しています。

カラーはブルー系、レッド系、チャコールグレー系を中心に展開。落ち着いた色合いとディストレス加工の表情が調和し、幅広いスタイリングに取り入れやすいデザインです。ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックス、シカゴ・カブスなどMLB球団のロゴを採用し、クラシックなチームロゴとヴィンテージライクな加工が組み合わさり、スポーツカルチャーとファッションの魅力を感じられるコレクションに仕上げています。

シルエットは、ブランドを代表する定番モデル「CLEAN UP（クリーンナップ）」に加え、「TRUCKER（トラッカー）」「CAPTAIN（キャプテン）」の3タイプを展開。やわらかなクラウンとカーブドバイザーが特徴の「CLEAN UP」、通気性に優れたメッシュ仕様の「TRUCKER」、フラットバイザーとしっかりとしたフロントパネルにより整ったシルエットを保つ「CAPTAIN」をラインアップしています。

【'47 WELL-WORN COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

[’47 TRUCKER] 各 4,400 円

[’47 CAPTAIN] 各 5,500 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/well-worn

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)