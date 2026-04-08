【新発売】下着の専門家 “こじみく” 監修、新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」が4月8日(水)に発売開始！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社ｉｉｙが展開する下着ブランド「CHARM MAKE BODY」より、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」を2026年4月8日(水)に発売いたしました。

◆下着の専門家が、一年以上をかけて雲パンツを生み出した

「CHARM MAKE BODY」にて商品開発・マーケティングを担当するブランドディレクター “ こじみく ” こと小島未紅。

25歳で自身のブランド「BELLE MACARON」を立ち上げ、最高日商2,000万円を記録。ショーツに装着する布ナプキンタイプ「1dayリリーパッド」は販売初日で1,000枚完売した実績を持つ。

女性に寄り添う商品開発のプロが、下着の悩みを解決すべく発信しているSNSも再生回数300万回超えなど、記録更新中。

TikTok：https://www.tiktok.com/@kojimiku.bra

専門家としてのコメントやメディア出演依頼も多数。

今回、一年以上をかけて開発した「雲パンツ」は、悩み多い一週間を、気持ちも身体も快適に過ごすために多くのこだわりを詰め込んだ、“ こじみく ” の自信作です。

下着の専門家 “こじみく” こと小島未紅開発の背景

吸水型サニタリーショーツが様々なブランドから展開され種類も増える中「綿素材」や「肌触りの良さ」を求めている方が多いことがわかり、女性の皆さまに喜んでいただけるものを！と思い開発に着手しました。

素材へのこだわり

私自身もデリケートな時期は特に肌への心地よさを大切にしたいと感じていました。そこで、綿素材ならではの本当に心地よい着用感を追求しました。

機能性へのこだわり

履き心地だけでなく、少しでも快適に過ごせる機能面にもこだわりました。ナプキンと吸水ショーツを重ねて使えるよう、ナプキンの羽が隠せる二重構造や、カイロや予備のナプキンを入れられる「思いやりポケット」を付けました。

価格と品質への挑戦

デイリーに使っていただきたい、洗い替え用に複数枚揃えていただきたいという思いから、販売価格「2,280円」の実現にこだわりました。生産工場の選定や品質管理など、納得のいく商品をこの価格で作り上げることに全力を注ぎました。

商品詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000172254.html

■先行販売も好調！「雲パンツ」の期待値の高さを実感！

４月８日(水)の発売開始に先立ち、3月13日(金)10時より「CHARM MAKE BODYオンラインショップ」にて先行販売を開始したところ、予想以上の反響がありました。

すでにご使用いただいた方からは

「よく伸びるし履き心地も良かったです。今回は２枚購入しましたが、また買い足そうと思います！」

「実際に着用してみると、やさしい肌触りで締め付け感も少なく、長時間でも快適に過ごせます。細かな配慮が感じられる、丁寧に作られたショーツだと思いました！」

という嬉しいお声もいただいております。

下着の専門家 “ こじみく ” が監修した商品は、ファン待望の再販を行うも即日完売。他にもTikTokショップなどでも一部完売が続出しており、今回の「雲パンツ」も女性の皆様の期待値の高さを実感しております。

今後も新感覚の吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」は様々なメディアで展開いたします。ご期待ください。

■商品概要

商品パッケージ

商品名：吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」

発売日：2026年4月8日（水）

価格： 2,280円（税込）

カラー展開：ブラック／ベージュ／ブルー

サイズ展開：S・M・L・XL・2XL

ブルー・ベージュ・ブラックの３色

素材：

身生地／綿95％＋ポリウレタン（スパンデックス）5％

メッシュ生地／ポリエステル50％＋竹炭ポリエステル繊維50％

吸水生地／ポリエステル100％

防水生地／ポリエステル100％＋TPUラミネート（複合）

販売場所：公式オンラインストア先行発売

https://charmmakebody.com/products/kumopants

公式LINE：https://x.gd/beX7K

※商品は４月中旬より順次発送予定。

【株式会社ｉｉｙ 会社概要】

会社名：株式会社ｉｉｙ

代表者：代表取締役 松野 博彦

本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F

設立：2019年12月

事業内容：女性用ウェアの企画・開発・販売・EC事業

URL：https://iiy.jimdosite.com/

Instagram：https://www.instagram.com/charmmakebody/

X：https://x.com/charmmakebody

TikTok SHOP：https://www.tiktok.com/@charm_makebody.official

取扱いブランド：CHARM MAKE BODY https://charmmakebody.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社ｉｉｙ 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp

TEL：03-6272-6764