2026 シーズン開幕！ルーキーリーグ U-16 全国9エリアで通年の熱戦がスタート

ルーキーリーグU-16とは？

ルーキーリーグジャパン

高校入学直後の１年生が新チームで通年のリーグ戦を戦います。

「北海道」「東北」「北信越」「関東」「東海」「関西」「四国」「中国」「九州・沖縄」の各エリアでリーグ戦を行い、12月に行われる「MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグ」にリーグ戦を勝ち上がったチームが集い、全国ルーキーリーグの年間チャンピオンが決定されます。

各エリアのルーキーリーグの大会自体の運営は、参加チームの自主運営という形で運営され、各チームの協力をいただいて、一致団結して盛り上げています。

１年生から真剣勝負の場を！という思いに賛同したチームが集い、全国各地で真剣勝負が繰り広げられるのが魅力のプライベートリーグです。

サッカーの育成年代強化を通じて、日本のサッカー界全体の底上げに繋げていけたらと考えています。

開幕動画

https://youtu.be/4bKDq0qXu_I

公式サイトには情報が盛りだくさん！毎週末試合後には速報も！

2025年度MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグ（全国大会）優勝の履正社高校サッカー部

それぞれのエリアリーグ戦、全国大会の公式サイトで出場チーム情報や選手情報、結果速報などが随時掲載されます。ぜひ最新情報をご確認ください。

【公式サイト】

MIZUNO CHAMPIONSHIP U-16ルーキーリーグ（全国大会）

https://rookie-league.com/

ルーキーリーグU-16 HOKKAIDO

https://u16-rookie-league.com/hokkaido

東北 U-16 Rookie League

https://u16-rookie-league.com/tohoku

北信越U-16ルーキーリーグ

https://u16-rookie-league.com/hokushinetsu

関東ROOKIE LEAGUE U-16

https://u16-rookie-league.com/kanto

東海ルーキーリーグ U-16 ～create the future～

https://u16-rookie-league.com/toukai

関西 U-16 ～Groeien～

https://u16-rookie-league.com/kansai

中国ルーキーリーグ ～LIGA NOVA～U-16

https://u16-rookie-league.com/chugoku

CLIMB四国U-16リーグ

https://u16-rookie-league.com/shikoku

球蹴男児U-16リーグ

https://u16-rookie-league.com/kyushudanji