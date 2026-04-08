【東京駅直結】大丸東京店1Fに英国伝統菓子に新しい彩りを重ねたスイーツブランド「TRIPLE DECKER LONDON（トリプルデッカーロンドン）」4月22日NEW OPEN！！

株式会社東京玉子本舗TRIPLE DECKER LONDON

英国で長く愛されてきたお菓子の数々。その歴史と伝統に私たちのこだわりを重ね、三階建てのバスと、個性豊かなお菓子たちが生まれました。



TRIPLE DECKER（トリプルデッカー） は、伝統と、その先にある新しい味わいを求め続けます。



旅するバスが、その街の空気や人々の想いを乗せるように、一つひとつのお菓子に想いと工夫を込めて仕立てました。道中で得た気づきや、ふとしたひらめきも、甘さの中にそっと閉じ込めています。

積み重ねてきた美味しさをバスに乗せて、皆さまの元へお届けします。

三層に仕立てた贅沢な味わいの「ミリオネアショートブレッド」

TRIPLE DECKER LONDONミリオネアショートブレッド

イギリス・スコットランドの伝統菓子、ミリオネアショートブレッド。その名の通り、ミリオネア(億万長者)がたのしむリッチな配合だったことから名付けられたスイーツです。

TRIPLE DECKERでは受け継がれた伝統に現代の感性でアレンジを施し、洗練を重ねたオリジナルスイーツに仕立てました。

ほろっとほどける食感とバターが香り立つ厚焼きのショートブレッド。奥行きのある味わいを引き出すチョコレートクリーム。アーモンド、くるみ、カシューナッツ、3種のナッツを合わせて煮詰めた歯切れの良い華やかな甘味のキャラメル。三層の異なる味わいと食感を重ねました。

ミリオネアショートブレッド2個入

【商品名】ミリオネアショートブレッド

【価 格】2個入 540円 ※税込価格

ミリオネアショートブレッド4個入

【商品名】ミリオネアショートブレッド

【価 格】

・4個入 1,026円

・8個入 1,998円

・12個入 2,970円

※全て税込価格

軽やかにほどけ、広がるベルガモットと柑橘香「オレンジティースコーン」

アールグレイ茶葉を練り込んだ香り高いスコーンに、爽やかに香る果皮入りのオレンジジャムを包み込み、コロンとしたかわいらしい形に焼き上げました。口に入れた瞬間にベルガモットの香りが華やかに香り立ち、ほろりと軽やかにほどけます。じっくりと焼き上げることで、柑橘本来の爽やかさとアールグレイの芳醇な香りが重なり合い、ひと口ごとに上質な香りの余韻が広がる贅沢なスコーンに仕上がりました。

オレンジティースコーンオレンジティースコーン8個入

【商品名】オレンジティースコーン

【価格】

・4個入 864円

・8個入 1,728円

※全て税込価格

ラズベリーとクリーム、ふわり重なる「ヴィクトリアケーキ」

英国の伝統を受け継ぐヴィクトリアケーキの美味しさをそのままに、TRIPLE DECKERオリジナルのレシピで上品に仕立てました。アーモンドパウダーを加えて香り高く、しっとりと柔らかく焼き上げた生地に、酸味と甘味のバランスが心地よいラズベリージャムと、ミルキーなホワイトチョコクリームを重ねました。

ヴィクトリアケーキヴィクトリアケーキ3個入

【商品名】ヴィクトリアケーキ

【価格】3個入 1,350円 ※税込価格

果実とナッツを味わう、英国伝統菓子「リッチフルーツケーキ」

ラム酒とグランドオレンジに漬け込んだ6種のドライフルーツ、ピスタチオとくるみを、ふわりとスパイスが香り立つ生地と合わせ、缶に流してそのままゆっくりと低温で焼き上げました。焼き上がりにラム酒、グランドオレンジをじっくりと染み込ませ熟成させることで、時間の経過とともに素材と生地がなじみ、より深く、より豊かに、重厚な味わいへと変化します。

リッチフルーツケーキリッチフルーツケーキ

【商品名】 リッチフルーツケーキ

【価格】1個入 4,320円 ※税込価格

※数量限定販売

TRIPLE DECKER LONDONとは

旅するバスがお届けるお菓子

英国生まれのお菓子に工夫を施し、私たちのこだわりを重ねて三階建てになったバス。

旅する中で見つけたアイデアを積み込んで、あなたの元へお届けします。

TRIPLE DECKER LONDON大丸東京店 イメージ図

【ブランド名】TRIPLE DECKER LONDON（トリプルデッカーロンドン）

【店舗名】TRIPLE DECKER LONDON 大丸東京店

【場所】東京駅 大丸東京店１F ほっぺタウン

・公式HP https://www.tripledecker.site

・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x

・公式X https://x.com/tokyotamago_h

・公式Instagram https://www.instagram.com/triple_decker_official