【視聴無料】SBI新生銀行におけるコンタクトセンター運営高度化への取り組み | Finlink新着コンテンツ

株式会社セミナーインフォ

金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトとした金融業界に特化した情報を提供する動画メディア『Finlink』において新着コンテンツを掲載開始しました。

本セッションでは、株式会社SBI新生銀行 チャンネルサービス部 統轄次長 妙田 源也 氏より、新生銀行におけるコンタクトセンターの最新の取り組みとして、成功事例だけでなく課題や試行錯誤も含めてお話しいただきます。

『Finlink』では無料会員登録ですべての動画が視聴し放題！ぜひこの機会に無料会員登録をしてご視聴ください。

▼テーマ

▼Finlinkサイトをチェック！ :https://finlink.tech/?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlink

本動画では、以下のポイントについて解説しています。

・高度な対応力と効率的な運用を両立させるコンタクトセンターの最新の取り組み

・成功事例だけでなく、現場での課題や試行錯誤を含めたリアルな運用実態

・今後の運営戦略や業務改善に直結する、実践的な工夫とノウハウ

▼動画内容

コンタクトセンター運営は、どの業界においても高度な対応力と効率的な運用が常に求められています。本セッションでは、SBI新生銀行におけるコンタクトセンターの最新の取り組みとして、成功事例だけでなく課題や試行錯誤も含めて率直にご紹介します。現場での実践的な工夫や改善のポイントを共有し、今後の運営戦略に役立つヒントになれば嬉しいです。

１．はじめに

２．SBI新生銀行のご紹介

３．コンタクトセンター運営高度化への取り組み

▼こんな方におすすめ

・金融機関や事業会社でコンタクトセンター・カスタマーサポートの運営管理を担当されている方

・顧客対応の品質向上（CX）と業務効率化の両立に課題を感じている方

・他社のリアルな試行錯誤のプロセスや、現場目線での業務改善事例を知りたい方

▼無料会員登録はこちらから！ :https://finlink.tech/auth/registp?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fl_registp

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp