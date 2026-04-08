【VITAS×高校バスケ】４月29日、KAGO・福大大濠・東山と共同で開催！次世代アスリート育成に向けた中学生向け１Dayキャンプ「VITAS FUTURES CAMP」

株式会社スリーピース

「VITAS FUTURES CAMP 2026」開催の背景と特徴

ニュートリションブランド VITAS は、「すべての人に、バイタリティを。」というミッションのもと、日々の健康維持・増進をサポートする活動を展開しております。

本キャンプでは、バスケットボールを通じて、未来（FUTURES）を担う中学生世代に「夢に向かって努力し続けるバイタリティ」と「次のステージへ進むための基準」を体感してもらう特別な一日を提供します。

＜本キャンプの３つの特徴＞

１．名将たちによる直接指導と、トップレベルの高校生との実戦

日本のバスケ育成シーンを牽引する「KAGO BASKETBALL SCHOOL」コーチの丸田健司氏に加え、全国トップレベルで活躍する福岡大学附属大濠高等学校・東山高等学校の監督、選手たちと同じコートに立てる貴重な機会を提供。実戦で求められる強度や判断基準に直接触れることで、それぞれの「未来＝FUTURES」に必要な基準を肌で体感していただきます。

２．選ばれた60名のみが参加できる「選抜制」キャンプ

本キャンプは書類審査による選抜制となっており、参加できるのは選ばれた 60 名のみとなります。同世代のトップを目指す限られた選手だけが集う特別な環境の中で、自身の現在地を知り、レベルアップを図ります。

３．プレーの熱量を高める特別な空間演出

当日は、ストリートボールや様々なバスケットボールシーンで活躍する「MC MAMUSHI」×「DJ MIKO」×「Videoman HARUYA」が空間を演出します。ハイレベルなプレーだけでなく、会場の雰囲気・熱量・体験そのものが参加者の記憶に深く刻まれる特別なキャンプをお届けします。

「VITAS FUTURES CAMP 2026」開催概要

- 名称：VITAS FUTURES CAMP 2026- 開催日時：2026 年４月 29 日（水・祝） 9：30 ～ 17：00- 開催場所：大阪府立臨海スポーツセンター 第２体育館（大阪府高石市高師浜丁6-1）- 参加対象：中学１年生～中学３年生 男子- 定員：60名（※書類審査による選抜制）

参加講師・特別ゲスト

＜参加講師・選手＞

片峯 聡太 氏（福岡大学附属大濠高等学校 男子バスケットボール部 監督）

大澤 徹也 氏（東山高等学校 男子バスケットボール部 監督）

丸田 健司 氏（KAGO BASKETBALL SCHOOL コーチ）

福岡大学附属大濠高等学校 男子バスケットボール部 選手

東山高等学校 男子バスケットボール部 選手

＜空間演出・特別ゲスト＞

MC MAMUSHI 氏

DJ MIKO 氏

Videoman HARUYA 氏

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/