＜SNIDEL(スナイデル)＞旅への期待が高まるリゾートコレクションが登場！可愛く盛れる水着やリラクシーなワンピースなど夏の主役アイテムがラインアップ＜4月8日(水)WEB先行発売＞

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、4月8日(水)12:00(正午)に「SNIDEL RESORT COLLECTION」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行発売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ (https://usagi-online.com/))




「SNIDEL RESORT COLLECTION」


可愛く盛れるキュンとする水着に、リゾート感のあるリラクシーなワンピース、夏のムードたっぷりの小物の数々。　


旅が楽しみになるコレクションをお届けします！


■LOOK





Swimwear \22,000


Pants \13,970


Shoes \13,200





Cardigan \11,880


Swimwear \22,000




Shoes \13,200




Hat \8,800


Blouse \15,950


Skirt \17,930


Belt \7,480


Shoes \17,930







Bag \11,990




Shoes \13,200





Hat \5,940


Tops \11,440


Swimwear \18,920


Shoes \13,200




Blouson \18,480


Tops \14,960


Skirt \20,900


shoes 参考商品





Bustier \15,400


Inner \4,290


Pants \15,950


Shoes \17,930





Dress \25,960


Pierced earrings \4,950


Shoes \16,500





Hair accessories \4,950


Shirt \15,400


Swimwear \22,000


Pants \12,980




Swimwear \22,000


Pants \12,980




Dress \15,950


Bag \11,990


Shoes 17,930




Pierced earrings \4,950


Inner \22,000


Cardigan 11,880


Skirt \11,880



(全て税込価格表記)


■発売について


WEB先行発売：4月8日(水)12:00(正午)


・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)


・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)


・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)



※店頭では4月中旬以降発売予定


・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)


■SNIDEL（スナイデル）について



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）


■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/


■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/