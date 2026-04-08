＜SNIDEL(スナイデル)＞旅への期待が高まるリゾートコレクションが登場！可愛く盛れる水着やリラクシーなワンピースなど夏の主役アイテムがラインアップ＜4月8日(水)WEB先行発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、4月8日(水)12:00(正午)に「SNIDEL RESORT COLLECTION」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行発売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ (https://usagi-online.com/))

「SNIDEL RESORT COLLECTION」

可愛く盛れるキュンとする水着に、リゾート感のあるリラクシーなワンピース、夏のムードたっぷりの小物の数々。

旅が楽しみになるコレクションをお届けします！

■LOOK

Swimwear \22,000

Pants \13,970

Shoes \13,200

Cardigan \11,880

Swimwear \22,000

Shoes \13,200

Hat \8,800

Blouse \15,950

Skirt \17,930

Belt \7,480

Shoes \17,930

Bag \11,990

Shoes \13,200

Hat \5,940

Tops \11,440

Swimwear \18,920

Shoes \13,200

Blouson \18,480

Tops \14,960

Skirt \20,900

shoes 参考商品

Bustier \15,400

Inner \4,290

Pants \15,950

Shoes \17,930

Dress \25,960

Pierced earrings \4,950

Shoes \16,500

Hair accessories \4,950

Shirt \15,400

Swimwear \22,000

Pants \12,980

Swimwear \22,000

Pants \12,980

Dress \15,950

Bag \11,990

Shoes 17,930

Pierced earrings \4,950

Inner \22,000

Cardigan 11,880

Skirt \11,880

(全て税込価格表記)

■発売について

WEB先行発売：4月8日(水)12:00(正午)

・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)

・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)

※店頭では4月中旬以降発売予定

・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/