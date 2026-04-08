＜SNIDEL(スナイデル)＞旅への期待が高まるリゾートコレクションが登場！可愛く盛れる水着やリラクシーなワンピースなど夏の主役アイテムがラインアップ＜4月8日(水)WEB先行発売＞
株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、4月8日(水)12:00(正午)に「SNIDEL RESORT COLLECTION」を、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行発売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ (https://usagi-online.com/))
「SNIDEL RESORT COLLECTION」
可愛く盛れるキュンとする水着に、リゾート感のあるリラクシーなワンピース、夏のムードたっぷりの小物の数々。
旅が楽しみになるコレクションをお届けします！
■LOOK
Swimwear \22,000
Pants \13,970
Shoes \13,200
Cardigan \11,880
Swimwear \22,000
Shoes \13,200
Hat \8,800
Blouse \15,950
Skirt \17,930
Belt \7,480
Shoes \17,930
Bag \11,990
Shoes \13,200
Hat \5,940
Tops \11,440
Swimwear \18,920
Shoes \13,200
Blouson \18,480
Tops \14,960
Skirt \20,900
shoes 参考商品
Bustier \15,400
Inner \4,290
Pants \15,950
Shoes \17,930
Dress \25,960
Pierced earrings \4,950
Shoes \16,500
Hair accessories \4,950
Shirt \15,400
Swimwear \22,000
Pants \12,980
Swimwear \22,000
Pants \12,980
Dress \15,950
Bag \11,990
Shoes 17,930
Pierced earrings \4,950
Inner \22,000
Cardigan 11,880
Skirt \11,880
(全て税込価格表記)
■発売について
WEB先行発売：4月8日(水)12:00(正午)
・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)
・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)
・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)
※店頭では4月中旬以降発売予定
・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)
■SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）
■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/