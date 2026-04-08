Ippu Senkin、ビューカードの債権管理業務に生成AIを活用したオンプレミス型訴答書面作成システム「Court」を導入

株式会社Ippu Senkin

株式会社Ippu Senkin（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：鈴木 秀弥、以下「Ippu Senkin」）は、株式会社ビューカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎、以下「ビューカード」）の債権管理部において、訴訟対応業務で使用する準備書面や証拠説明書等の裁判書類（以下、訴答書面）の作成を支援する生成AIシステム「Court」を開発し、本格運用を開始いたしました。

本取組みは、ビューカードにおける生成AI活用の一環として実施したものです。過去案件を基にした分析により、係争案件の約8～9割で極めて高精度な書類作成が可能であることを確認しており、大幅な業務効率化が期待されます。

取組みの背景

クレジットカード会社の債権回収における係争訴訟案件では、被告（債務者）の主張に反論するための訴答書面を作成する必要があります。この業務は、法令や会員規約に基づく正確な法的根拠の構築が求められる専門性の高い業務であり、担当者が一通りの業務を習得するまでに相当な期間を要します。

また、業務ノウハウが熟練担当者に集中しやすく、ジョブローテーションや組織変更を見据えた知見の継承が課題となっていました。こうした背景から、ビューカードとIppu Senkinは、生成AIを活用した業務効率化に取り組んでまいりました。

システム概要

Courtは、係争訴訟案件において原告（ビューカード）が裁判所に提出する訴答書類のドラフト作成を支援するものです。

担当者が案件情報を入力すると、生成AIが被告の主張内容を分析し、対応すべき論点を提示します。担当者は提示された論点を確認・選択し、システムが書類のドラフトを即座に生成します。生成されたドラフトは担当者がレビュー・編集を行った上で、最終的な書類として仕上げる運用となっています。

主な特長

Court画面イメージ：案件情報を入力すると、AIが論点を分析し文書を生成- 高セキュリティなオンプレミス環境訴訟関連の機密情報を取り扱うため、すべてのシステムをオンプレミス環境で構築。外部への情報漏洩リスクを極小化。- 過去案件と会員規約を活用した高精度な書面生成生成AIが過去の類似案件や会員規約を参照し、論点に応じた準備書面や証拠説明書等の訴答書面を生成。事前検証において、係争案件の約8～9割で極めて高精度なドラフト作成が可能であることを確認済み。担当者は、残り1～2割程度の個別性が高い案件の内容修正・精緻化に注力することが可能。- 業務ノウハウの形式知化熟練担当者が蓄積してきた論点整理や文書作成のノウハウをシステムに反映。担当者の経験年数に依存しない、安定した品質での訴答書面作成を実現。

両社コメント

処理フロー概要：案件情報入力から論点分析、文書作成まで一貫して支援ビューカード 債権管理部 法対応グループ 担当部長グループリーダー 竹内 猛 氏

このたび、私の訴訟対応業務に関する知識や経験をAIとして構築し、それらを部下社員などに確実に継承していきたい、というお話をいただき、関係者を含めた約1年間の検討を経て、ようやく納得のいく生成AIシステム「Court」をリリースする運びとなりました。

Courtには、200種類を超える過去の訴答書面の内容が搭載されており、それらを材料として、生成AIが訴訟上の係争論点ごとに有効な文言を組み立てるところに今回のシステムの特徴があります。

訴訟対応業務はその工数が増加傾向にあるため、この生成AIシステムに頼るところは大きく、我々の業務に不可欠なものとなることは間違いありません。

Ippu Senkin 代表取締役社長CEO 鈴木 秀弥

法務文書の作成には、法令や会員規約を踏まえた論理構成力が求められます。これは生成AIが最も力を発揮できる領域の一つです。本プロジェクトでは、ビューカード様の過去案件を詳細に分析・分類し、熟練担当者の暗黙知をシステムとして形式知化しました。属人化しがちな専門業務のノウハウを組織の資産として継承できる点も、本システムの大きな価値と考えています。引き続き、ビューカード様の業務課題の解決に伴走してまいります。

株式会社ビューカードについて

株式会社ビューカードは、JR東日本グループの一員として、クレジットカード事業「ビューカード」を展開しています。便利でおトクなサービスの提供により、お客さまのより豊かな生活の実現をサポートするとともに、グループの共通基盤としてキャッシュレス決済の推進に取り組んでいます。

会社名：株式会社ビューカード

代表者：代表取締役社長 新井 健一郎

所在地：東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル

URL：https://www.jreast.co.jp/card/

株式会社Ippu Senkinについて

株式会社Ippu Senkinは、クライアント企業のビジネス効率や収益向上を目指し、AIアプリケーション開発およびAI活用支援コンサルティング事業を提供しています。特に、生成AIを用いた高度な業務プロセスの支援や、AI・データ戦略の策定、さらには内製化を含む人材育成まで、包括的なサービスを通じて支援します。

会社名：株式会社Ippu Senkin

設立日：2024年5月1日

代表者：代表取締役社長 CEO 鈴木 秀弥

所在地：東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 701

URL：https://ippu-senkin.com