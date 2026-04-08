プロゴルファー上田桃子の視点から生まれた特別企画 パーリーゲイツ【GOLD RABBIT】コレクション第1弾が4月24日(金)に数量限定で抽選発売

株式会社TSIホールディングス

上田桃子プロ

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド

「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、契約プロである上田桃子選手との特別企画として誕生した【GOLD RABBIT】コレクションを数量限定で抽選発売いたします。

本企画は、20年にわたりPEARLY GATESを着用してきたプロの視点からブランドの魅力や価値を改めて表現する事を目的としたプロジェクトです。

長年ツアーの現場や、あらゆるシーンで着続けてきたからこそ感じる、PEARLY GATESの魅力。上田プロ本人が改めてブランドに向き合い、その想いを形にしたコレクションが【GOLD RABBIT】です。

細部にまでこだわりと想いを反映したアイテムを通じて、PEARLY GATESが大切にしてきた世界観や

ものづくりの背景を改めて伝えていきます。

第1弾のポロシャツ2型はプロ本人直筆によるシリアルナンバー入り

第1弾として登場するのはポロシャツ２型。

スポーツウェアでありながらトラッドなスタイルを提案し続けてきたPEARLY GATES。その歴史を表現するために、上田プロが特にこだわって選んだのは滑らかな糸によるインド綿の生地。

そしてパターンはPEARLY GATESが長年定番として愛され続けているものをベースに制作しました。

デザインは上田プロの好きなウサギモチーフがそれぞれ2種類アレンジされ、フォント間隔まで細かく調整を重ねて完成したロゴのデザイン、ボタンや衿のラインまで随所にこだわりが反映されています。

また、第1弾のポロシャツ限定で上田プロ本人の直筆によるシリアルナンバーが記されたオリジナルネームがついたスペシャル仕様です。

GOLD RABBITというコレクション名の由来やネームに込められた想いなど、上田プロのコメントは特設ページにてご覧いただけます。

特設ページはこちら(https://www.pearlygates.net/special/goldrabbit/)

53-6160454(030) / 55-6160455 \22,00053-6160454(030) / 55-6160455 \22,00053-6160452(030) / 55-6160453 \22,00053-6160452(030) / 55-6160453 \22,000

※シリアルナンバーはお選びいただけません。

※価格は全て税込みです。

上田プロからのメッセージ

「昨年、丸の内の店舗「THE PEARLY GATES FLAG」主催のブランドコンペにゲストとして参加させていただき、直接パーリーゲイツのお客様と会話した際に、改めてお客様からのブランド愛や熱量の高さを実感し、また自分自身も改めてパーリーゲイツというブランドの本来持つ素晴らしさを感じました。

その想いをもっと多くの人に知ってもらうには？と考えたのがきっかけです。

パーリーゲイツを着続けて20年経った今でも可愛いと思うモチーフや、パーリーゲイツだからこそ出来る表現を自分の視点を通じて、大好きなパーリーゲイツならではの沢山の魅力を改めて表現し、発信していきたい。

それが、このプロジェクトが始まった背景です。」

商品概要

【GOLDRABBIT】”立ちウサギ“マハラーバ40/2カノコポロシャツ

53-6160452(030) / 55-6160453 \22,000(税込)

サイズ展開：0・1・2 / 4・5・6・7

カラー：ホワイト

【GOLDRABBIT】”スイングラビット“マハラーバ40/2カノコポロシャツ

53-6160454(030) / 55-6160455 \22,000(税込)

サイズ展開：0・1・2 / 4・5・6・7

カラー：ホワイト

[ 応募期間 ]

2026年4月8日(水)10：00～2026年4月15日(水)12：00

[ 応募資格 ]

mix.tokyoへの登録がお済みの方。

PEARLY GATES公式LINEとお友達の方。

日本国内にお住まいで、かつ賞品のお受け取りのために指定店舗（または日本国内の住所での代引き受取）が可能な方に限ります。

本規約のすべての内容にご同意いただける方。



mix.tokyo会員登録はこちら(https://mix.tokyo/account/register)

PG公式LINE友達追加はこちら(https://page.line.me/jac5293g?oat__id=6515506&openQrModal=true)

[ 応募方法 ]

応募資格を満たした上で特設ページ内の応募ボタンより必要事項を明記の上、送信ボタンを押してください。

入力情報が不足・不備がある場合は抽選対象外となりますのでご注意ください。[ 抽選方法 ]弊社規定の抽選方法により、厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。[ 当選発表・ご購入方法 ]発表日：2026年4月20日(月)予定



通知方法：当選された方にのみ、ご登録のメールアドレス宛に通知いたします。

当選通知の再送は行いません。当社からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定をご確認ください。また、当選通知の未着・遅延等に関する個別のお問い合わせには対応いたしかねます。

応募完了後の受取店舗の変更は一切できません。

当社メールアドレス：tsigs_cs@sanei.net（送信専用アドレス）



購入手続きの方法：

・店舗受取の場合

4月24日(金)から1週間以内に、ご指定の受取希望店舗へご来店ください。

・代引き配送の場合

代引きでの配送をご希望の場合は、当選メール受信後、速やかに受取希望店舗へ直接お電話等でご連絡をお願いいたします。



当選無効：当選通知後、所定の期限内にご連絡またはご来店が確認できない場合、迷惑メール対策等の設定により当社からのメールが受信できない場合、メールアドレスの入力不備等により当選通知が不達となった場合は、当選は無効とさせていただきます。



当選の権利は、応募者ご本人のみに帰属し、第三者への譲渡はできません。

その他、応募に関する規約は特設ページ内をご確認ください。

特設ページはこちら :https://www.pearlygates.net/special/goldrabbit/

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

パーリーゲイツ 公式サイト

https://www.pearlygates.net/

ブランド公式モール【mix.tokyo】

https://mix.tokyo/pages/pearlygates

パーリーゲイツ 公式インスタグラム

＠pearlygates_official

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