プレゼントに最適な新サービス「えらべるギフト」が誕生！国内最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」がラインナップに

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、4月7日（火）より一部コンビニエンスストアで販売開始される、「えらべるギフト」の商品ラインナップに参画いたしました。

1．「えらべるギフト」について

■概要

「えらべるギフト」は、様々なブランドの引換対象商品と交換ができるギフトです。

商品交換可能残高の範囲内であればコミックシーモアのポイントとも交換ができます。

■交換可能ポイント数

500pt、2,000pt、5,000pt、10,000pt、20,000pt

※引き換え可能なコミックシーモアのポイント数です。

■取り扱い店舗

ファミリーマート、ミニストップ

※五十音順

※一部取り扱いのない店舗がございます｡

■利用方法

説明ページをご確認ください。

https://www.cmoa.jp/ecoupon/guide/?cat=1&bookCoupon=1&gift=2(https://www.cmoa.jp/ecoupon/guide/?cat=1&bookCoupon=1&gift=2)

2．総合電子書籍ストア「コミックシーモア」サービス概要

「コミックシーモア」は、『想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。』のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

（2）コミックを中心とした取扱い冊数182万冊以上の充実の品ぞろえ

（3）ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,400作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する「シーモアコミックス」

（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

（5）業界最大級となる433万件以上のお客様レビュー

（6）無料作品60,600冊以上、お得なキャンペーン1,400本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2026年2月28日実績≫

3．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 松原、後藤

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com