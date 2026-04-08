社会の解像度を上げ、自分らしい未来へ。水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジで4学科合同「就職キャリア研修」を開催！RISE王者・門口佳佑氏らプロ講師と挑む「本気の企業リサーチ＆プレゼン」

学校法人八文字学園

学校法人八文字学園学園 水戸ビジネス＆ホスピタリティ専門カレッジ（旧：水戸経理専門学校/2026年4月より校名変更）は、2026年2月、本格的な就職活動を目前に控えた1年生を対象に、「社会の解像度を上げよう！自分らしい未来への第一歩」と題したキャリア研修を実施いたしました 。

門口佳佑氏と瀧口晴信氏による講演の様子

本研修には、キャリア教育のプロフェッショナルである株式会社ADVANCEの代表取締役CEO・瀧口晴信氏、教育事業責任者・堀裕貴氏に加え、スペシャル講師として第5代RISEフェザー級王者・門口佳佑氏が登壇 。格闘技とビジネスの第一線で活躍する講師陣の指導のもと、4学科の学生たちが「選ばれる側」から「自ら選ぶ側」への視点のアップデートに挑みました 。

■求人票は「宝の地図」。仕事の見方をアップデートする1日

グループワーク実践をする学生の様子

研修は、学生たちが持つ仕事のイメージを「楽しそう」という主観から「社会における役割」へと深化させることをゴールに掲げ、午前・午後の2部構成で行われました 。

【インプットと探究】 「良い企業の条件」を言語化するワークからスタート 。目の前の求人票30社分をグループで比較し、「誰のどんな課題を解決している会社なのか」を深掘りしました 。

【アウトプットと発信】 リサーチした企業の魅力を伝えるキャッチコピーを作成 。さらに、自分たちが学んでいる専門スキル（コーポレート事務・医療事務・ホテル・ブライダル等）が、その企業のどこで役立つのかを具体的に接続（CONNECT）させる作業を行いました 。

■「採用担当者」になりきった真剣勝負のプレゼン大会

研修のクライマックスでは、チームごとに選定した「推し企業」の魅力を伝えるプレゼン大会を実施 。学生たちは採用担当者の視点に立ち、以下の基準をもとに学生同士で採点を行いました 。

企業理解： 事実に基づいた独自の解釈があるか

専門スキルの接続： 自分の役割がどう役に立つか

伝え方・熱量： 「働きたい」という本気度が伝わるか

RISE王者・門口氏からは「夢中になれる何かを人生で見つけましょう」という熱いメッセージが送られ、学生たちは勝負の世界で頂点を極めたプロの姿勢から、目標達成に向けたマインドセットを学びました 。

■「キャリアの解像度を高めて、人生をより豊かに」

株式会社ADVANCE代表・瀧口氏は、「一人ひとりに無限の可能性があり、中身（役割）で社会を見れば行ける場所は無限に増える」と語りました 。 参加した学生からは「経理や事務のスキルが社会のどこを支えているのか具体的に将来像が見えた」「求人票の裏側にある企業の想いに触れることができた」といった声が上がっています。

本校では今後も、学生が専門スキルを社会でどう活かすかを発見し、自信を持ってキャリアを歩めるよう、実践的な教育機会を提供してまいります 。

八文字学園ポーズで撮影してくださいました

【講師プロフィール】

瀧口 晴信 氏（株式会社ADVANCE 代表取締役CEO）

堀 裕貴 氏（株式会社ADVANCE 教育事業責任者）

門口 佳佑 氏（株式会社ADVANCE / 第5代RISEフェザー級王者）

【学校法人八文字学園】

創立：1956年（昭和31年）

所在地：〒310-0812 茨城県水戸市浜田2-16-12

理事長：八文字 和宏

認可：学校法人 1982年（昭和57年）

WEBサイト：https://www.mito.ac.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

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学校法人八文字学園 広報部

TEL：029-221-8800

E-mail：my1@mito.ac.jp

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