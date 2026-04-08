近鉄グループの【近鉄百貨店】が資料動画化サービス「SPOKES」を導入。人材育成を通じて、顧客に寄り添う接客品質の向上を図る。

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、株式会社近鉄百貨店（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長執行役員：梶間 隆弘、以下 近鉄百貨店）が、資料動画化サービス「SPOKES」を導入したことをお知らせいたします。

PowerPoint資料をアップロードするだけで、誰でも簡単に高品質なナレーション付動画に変換できる「SPOKES」を通じて、教育・研修および業務説明の効率化と接客・サービス品質の向上に寄与いたします。

資料動画化サービスSPOKES :https://www.spokes-online.jp/

SPOKESの導入背景

近鉄百貨店は、これまで百貨店業務を支える人材育成の一環として、社内・社外を問わずさまざまな研修を実施してきました。特に近年は、取引先や外部関係者向けの研修についてオンライン化が進んでおり、近鉄百貨店においても運用が行われています。

一方で、研修で扱う内容は、制度改定や運用ルールの見直しなどにより頻繁に更新が発生します。

従来は、各種資料をもとに動画を制作し、その都度ナレーションの吹き込みを行っていましたが、制作や更新に一定の工数がかかり、効率的な運用が課題となっていました。

また、社内向け研修については、自社専用のイントラネット上で複数の研修ツールやコンテンツを一元管理しているものの、動画制作や更新にかかる負担から、コンテンツの拡充や情報反映のスピードに課題が生じる場面も見られていました。

これらの状況を踏まえ、制作・更新の手間を抑えながら、社内外に対して安定した品質で説明・案内を行える新たな手法として、動画活用の在り方を見直す必要がありました。

特に、制度変更や業務内容の更新が頻繁に発生する中でも、現場の負担を最小限に抑えつつ、顧客に寄り添った接客・サービス品質を支える教育・情報提供を実現できる仕組みが求められていました。

こうした背景から、近鉄百貨店は、社内外に向けた業務説明や教育・研修コンテンツを効率的に展開し、接客・サービス品質を支える人材育成を継続的に行うため、資料動画化サービス「SPOKES」を導入しました。

「SPOKES」は、PowerPoint資料のノート欄に原稿を入力するだけで、撮影や音声収録を行うことなくナレーション付き動画を作成できる点が特長です。動画制作の専門知識を必要とせず、現場主導で運用できるシンプルな操作性が評価されました。

また、制度変更や業務内容の見直しが発生した際にも、資料の修正内容を即座に動画へ反映できるため、従来発生していたナレーションの吹き込み直しや編集作業の負担を大幅に軽減できます。これにより、動画コンテンツの更新を前提とした継続的な運用が可能になります。

さらに、百貨店ならではの接客品質を重視する観点から、自然で聞き取りやすい音声品質やイントネーションの調整が行える点も高く評価されました。社内外の教育・説明において、安心感と信頼感を損なわない情報伝達を実現できる点が導入の決め手となっています。

近鉄百貨店では今後、「SPOKES」を活用した教育・説明体制の強化を通じて、接客・サービス品質の向上を図り、百貨店業として市民生活の向上と地域社会への貢献を目指してまいります。

また、安定したサービス提供と人材育成を両立させることで、地域社会から信頼される百貨店運営を推進します。

今後も、地域に根差した百貨店としての役割を果たしながら、持続的な事業成長とサービス価値の向上に取り組んでまいります。

▼資料動画化サービスSPOKES紹介動画

https://online.ai-spokes.jp/view/OwvMsLUt13TOOcUqXSPTqeAIVxuU5PFx

＜株式会社近鉄百貨店について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/232_1_fcb42fc32c6d64bf95936cb5ce03f93a.jpg?v=202604080551 ]

SPOKESの評価のポイント

● パワーポイント資料からナレーション付きの動画を簡単作成

・撮影や専門的な編集作業を行うことなく、パワーポイント資料をアップロードするだけで、ナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるシンプルな操作性。

・制度改定や業務内容の変更が発生した場合でも、資料を修正するだけで動画へ即時反映でき、タイムリーな情報共有を実現。

● 接客品質を支える高品質な音声合成技術

・自然で聞き取りやすい音声品質のため、丁寧な説明・案内に適している。

・地名や専門用語の読み上げ方法を調整でき、安心感と信頼感を損なわない情報伝達を実現。

● 1本あたり4,000円以下で動画を作成できる

・安価に動画運用できるため、従来の動画制作と比較して大幅なコスト削減が可能。

・更新を前提とした運用がしやすく、社内外の教育・業務説明コンテンツを継続的に拡充できる。

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で13期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”13期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260121-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/