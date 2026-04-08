【約46%が衣替えの洋服を手放せず保管】今年もまた「まだ着るかも」をリユースで“すてない選択”へ

ブックオフグループホールディングス株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆、以下 ブックオフ）は、不要になった洋服の手放し方の実態調査として衣替えのシーズンに向けて「春夏の衣替えに関する意識調査2026」（有効回答1,010名）を実施。約46%が「しばらく着ていない服でも手放せず保管している」と回答し、環境省が家庭からの衣類廃棄量25%削減を目標に掲げる中、生活者の循環行動とのギャップが明らかになりました。「捨てるのはもったいない」という潜在意識はあっても行動に移せない生活者に向け、ブックオフは悩みを解決し必要とする人へ循環することができる店舗・回収ボックス・相談サービスなど多様な“すてない選択”の手放し方や洋服の整理方法を提案してまいります。

【春夏の衣替えに関する意識調査2026】

調査日：2026年3月17日(火)～3月18日(水)

有効回答：1,010名

調査方法：インターネット調査

調査対象：国内在住10～70代の男女

■約90％が春夏物への衣替えを実施。約56%が平均気温15℃前後でクローゼットを整理

気象庁の全国3か月予報（※1）によると、4月から6月は暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温は平年より高くなる見込みです。今回実施した衣替えに関する調査では、3月30日から4月26日にかけて衣替えを行う予定と回答した人が約56％と半数を超える結果となり、平均気温15℃前後になる日を目安に春夏物へと衣替えを実施する傾向があると考えられます。

■しばらく着ていない服も約46%がそのまま保管。手放す判断にはもったいなさと手間の解消がカギ

環境省の循環型ファッションの推進に向けたアクションプラン（※2）では、「「１.全国どこでも分けて出せる（衣類の回収システム・受け皿の整備）」「２.使えるものは譲る（リユースの拡大）」「３.使えるものは長く使う（稼働率向上・寿命延長の取組の拡大）」の３つの方向性の具現化を通じて、家庭の廃棄量25%削減目標の達成を目指す」ことが掲げられており、これらを実現するための事業者のサービス提供はもちろんのこと、生活者が日常で捨てずに衣料品を循環させる行動が必要とされています。

今回の調査では、実際に洋服を手放す際にどんな行動をとるか、行動をとる際の悩みについて質問。アクションプランで掲げられている内容と実態は裏腹に、しばらく着ていない洋服は「手放せず保管する」が45.7%でトップという結果に。次いで「捨てる」が40.8％と循環には繋がっていないことが分かりました。その他を選択した方の中には、「裁断して雑巾として活用」するアップサイクルな手段をとる人もおり、そのまま捨てるのではなくリユースやアップサイクルなど何らかの形で資源循環に取り組む人もいる中で、「選択肢が分からない」「梱包の手間がかかる」など、悩みやライフスタイルに合わせたリユースの選択肢と生活動線上で手間なく取り組める機会の提供が必要です。

これらの悩みを解決できるのが、BOOKOFFを始めとしたリユースショップや、手放すかどうかから相談して決められる「Rehello by BOOKOFF」、生活動線上で手間なく手放せる「R-LOOP」など、それぞれの悩みに合わせて選択できるようブックオフは様々なリユースサービスを展開し、サーキュラーエコノミーを推進いたします。

生活環境や悩みに応じて選べる。ブックオフで対応している4つのシーン

■衣類を手放せるBOOKOFFは130店舗。本に限らず、不要品を手放せる場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123523/table/148_1_177f2bf126c11b8b7ce8de11d90573f1.jpg?v=202604081051 ]

2025年11月末時点で、BOOKOFFは国内709店舗を展開しており、そのうち130店舗で洋服や服飾雑貨を取り扱っています。商材別の売り上げ構成比では本、ソフトメディア、トレーディングカード・ホビーに次いでアパレルが約12%を占めています。BOOKOFFで扱う商材にプラスして、アパレルや靴・バッグといった服飾雑貨なども扱っている「BOOKOFF PLUS」、家電・スポーツ用品・楽器など多様なアイテムを取り扱い大掃除や引っ越しで不要になったものをまとめて売ることができる「BOOKOFF SUPER BAZZAR」を展開し、まだ着られる洋服を手放す場所・機会を幅広い地域で提供。2026年3月14日にはブックオフが展開する初のファッション専門店「BOOKOFF FASHION 立川栄店」がオープンいたしました。

生活者にとって身近なリユースショップ「BOOKOFF」を通じて、生活者がライフスタイルに合わせた手放し方を選択できるよう店舗を展開していくほか、宅配買取や出張買取などオンラインサービスの提供で店舗が近くにない方や待ち時間の懸念や持ち込む手間を感じる方のお悩み解決に繋げることが可能です。ブックオフは今後も、様々な手放し方の選択肢を提供することで多くの生活者にとって楽しく豊かな暮らしになり、結果的に循環型社会を加速させていくことを目指してまいります。

■店舗が近くになくても生活動線上でリユース。捨てずに手間なく手放せる「R-LOOP」

“すてない選択”という新たなライフスタイルを提供する不要品回収ボックス「R-LOOP（アールループ）」は、商業施設やホテルなどに設置されている所定のボックスに不要になった衣料品・雑貨を入れるだけで簡単にリユースやリサイクルに繋げられるシステムです。「リユースショップが近くにない」「フリマアプリでは手間がかかる」といった理由により、やむなく捨ててしまったりそのまま保管したりしている生活者に、手間なく不要品を手放し次に必要とする方へと循環するサービスとして2024年11月にスタートしました。また、BOOKOFFに本やCDなどをお持ち込みいただいた際に同じ店舗にあるボックスで手間なく手放せるよう、服飾雑貨を取り扱っていない142店舗に設置し一度に手放せる利便性も提供。2026年2月末時点では、設置場所は400か所を超え生活動線上で気軽にリユースできる機会を提供しています。

「R-LOOP」で回収された品物は検品を経て、マレーシアなどで展開するブックオフグループの海外リユースショップ「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）」でリユースするとともに、リユースに繋げた量に応じた金額がNPO法人に寄付されるほか、当社基準に満たない衣料品などはパートナー企業がリサイクルいたします。「R-LOOP」を通じて生活の身近な場所で手間なくリユースに参加できる機会を提供し「すてない社会」を実現してまいります。

R-LOOP公式サイト：https://www.rloop.jp/

■ブランド品や大切なモノはマンツーマンの相談サービスでお客様の想いに寄り添い提案

ブックオフでは、リユースに馴染みのない富裕層・アッパーマス層向けに「プレミアムサービス事業」を展開しています。プレミアムサービス事業では、大事に使用されてきた想いを大切にしながら、新たな価値・可能性を見出し次に必要としている方に繋ぐお手伝いをいたします。衣替えの際に手放すか悩む洋服は、買取相談カウンター「Rehello by BOOKOFF（リハロ バイ ブックオフ）」でご相談が可能です。

「思い出の品だからこそ、誰かに相談して決めたい」「自分だけでは手放すべきか判断ができない」という方でも気軽に相談しやすい一人一人に寄り添った接客と店頭での専門スタッフの査定で、それぞれのお客様に合わせリユースだけでなく、モノのその先の未来についてもご提案いたします。相談しながら決めたい方だけでなく、リユースに馴染みがなく不安を抱える方に対しても親しいコミュニケーションとオープンな高級感を提供し、循環型社会の推進に貢献してまいります。

Rehello by BOOKOFFサイト：https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/

参考

※1 気象庁「全国 3か月予報4月～6月」https://www.jma.go.jp/bosai/season/#term=3month（2026年3月）

※2 環境省「循環型ファッションの推進に向けたアクションプラン」https://www.env.go.jp/content/000383410.pdf （2026年2月）

■ブックオフが提案するモノの手放し方の選択肢

ブックオフでは、国内BOOKOFF事業をはじめ、高い接客力と専門知識を持つスタッフが対応する百貨店内の買取専門店「hugall（ハグオール）(https://www.hugall.co.jp/)」、買取相談カウンター「Rehello（リハロ）(https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/)」 、ジュエリーのリフォーム・リペア・買取・販売を行う「aidect （アイデクト）(https://www.aidect.jp/)」といったプレミアムサービス事業、現地でのリユースに取り組む「BOOKOFF USA(https://www.bookoffusa.com/)」、国内店舗で販売に至らなかった商品をマレーシアなどで販売する「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）(https://www.jalanjalanjapan.com.my/)」といった海外事業を展開しております。そのほか、「サステナブックプロジェクト(https://www.bookoff.co.jp/sbp/)」など本の寄贈を通じてリユースの大切さを広める活動や、ボックス型の不要品回収システム「R-LOOP（アールループ）(https://www.rloop.jp/)」、お近くに店舗がない方もご自宅にいながら手放すことができる「ブックオフ宅配買取(https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html)」、不要品の買取査定額を任意のプログラムに寄付して誰かを応援するサービス「キモチと。(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/)」など、日常的に使用するものから世代を超えて大切にされてきたものまで、次に必要とする方のもとへ循環させる、手放し方の選択肢を提供しております。

■Instagram「スマイルサーキュレーション｜サステナブルな暮らしのヒント」

リユースとはモノの価値を絶やさないことで生まれる「笑顔」をつなぐこと。Instagramにて企業のサステナブルな取り組みをシェアし、笑顔を未来に循環させる暮らしのヒントをお届けしております。

https://www.instagram.com/smile.circulation8/

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

循環がイメージされる「∞」から、毎月8日にサステナビリティのプレスリリースを実施いたします。

本件に関する取材のお問い合わせ

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