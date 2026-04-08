移動中も待ち時間も、スマホの動画をそのまま車内大画面へ--“ミラーリング”も“つなぐ”もワイヤレスに、CarPlay無線化を1台で実現するGetPairr Mirror Cast、今だけ9,999円

概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

「車のナビ画面、地図しか使えない」「動画が見られない」「スマホ操作が面倒」--そんな悩みを一気に解決するのが、GetPairr Mirror Castです。

スマートフォンの画面をそのまま車載ディスプレイへ映す“ミラーリング”に対応し、YouTubeやNetflixなどの動画も大画面で楽しめます。

さらに、有線CarPlayをワイヤレス化できる機能も搭載。

今回、期間限定で9,999円（税込）という特別価格にて提供いたします。

割引情報

GetPairr Mirror Cast

・通常価格：19,800円

・クーポンコード：VBOA3AR4

・割引後価格：9,999円（税込）

・割引率：約50％OFF

「車内で動画が見られる環境」を、1万円以下で実現

▼商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKGPQYQ

なぜ今、この製品が選ばれているのか

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tiGAeyXzAJI ]

■「ナビは古いまま」でOK、でも体験だけ最新に

車を買い替えなくても、今のディスプレイをそのまま活用。

スマホの画面を映すだけで、車内が“スマート化”。

数十万円のナビ交換 → 不要

たった9,999円でアップグレード

■「移動時間＝退屈」を「楽しみ」に変える

・渋滞中

・待ち時間

・同乗者とのドライブ

これまで“何もできなかった時間”が、動画・音楽・SNSなど自由に楽しめる時間へ。

特に同乗者・後席ユーザーからの満足度が高いポイント

■ ワイヤレスCarPlayにも対応（2in1設計）

有線CarPlay対応車なら、接続するだけでワイヤレス化。

一度ペアリングすれば、次回以降は自動接続。

「毎回ケーブル接続が面倒」というストレスも解消

■ 工事不要・差すだけの簡単セットアップ

USBに挿すだけで使用可能。

専門知識・配線作業は一切不要。

初めてでもすぐ使えるシンプル設計

使用条件

・車載ナビが「有線CarPlay」に対応している必要があります

・iPhone：iPhone15以降

・Android：DisplayPort（DP Alt Mode）対応機種

※ご購入前に必ずご確認ください

こんな方におすすめ

・車内でも動画を楽しみたい方

・純正ナビが古く不便に感じている方

・CarPlayをワイヤレス化したい方

・コストを抑えて車内環境をアップグレードしたい方

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=H0HQ7k-Bi0I ]

まとめ

「ナビはそのまま、体験だけアップグレード」

これまで数万円～数十万円かかっていた車内エンタメ環境を、わずか9,999円で手に入れるチャンスです。在庫・期間限定のため、お早めにご検討ください。