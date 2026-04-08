発売たちまち増刷決定！ 歌人・穂村弘さんと短歌好きのゲストたちによる短歌対談集『短歌の話は長くなる』で短歌の魅力を再認識！

株式会社ＮＨＫ出版短歌の話は長くなる

『短歌の話は長くなる』が好評により、発売直後に増刷が決定しました！ 歌人・穂村弘さんと多様なゲストたちが繰り広げる、合計70時間超に及ぶ濃密でスリリングな短歌談義。ぜひ手にとってその魅力をご体験ください。

穂村 弘―――

この企画のおかげで、短歌を専門とする歌人の他に、プロレスラー、俳優、作家、俳人、芸人、漫画家、エッセイスト、書評家、映画監督など、さまざまなジャンルで活躍中の方々に出会うことができました。現代の短歌について、それぞれの方の視点からお話を伺うのは、実にスリリングな体験でした。

五七五七七を愛してやまないゲストたち

●著者紹介●

NHK出版デジタルマガジン 記事公開中！ :https://nhktext.jp/tankanohanasi_release- ハイパーミサヲ（女子プロレスラー）- 美村里江（俳優・エッセイスト）- カン・ハンナ（タレント・歌人）- 石山蓮華（電線愛好家・文筆家・俳優）- 高橋源一郎（作家）- 枡野浩一（歌人・お笑い芸人）- 馬場あき子（歌人）- 永井玲衣（哲学者・作家）- 堀本裕樹（俳人）- 木村綾子（「コトゴト ブックス」店主）- 日比野コレコ（作家）- 松田梨子・わこ（歌人姉妹）- pha（作家）- 佐藤文香（俳人）- 鈴木ジェロニモ（お笑い芸人）- ニコ・ニコルソン（漫画家）- 杉田協士（映画監督）- 渡辺祐真（書評家）- 平野紗季子（フードエッセイスト・フードディレクター）- 東 直子（歌人）穂村 弘（ほむら・ひろし）

歌人。1962年、北海道生まれ。90年、歌集『シンジケート』（沖積舎）でデビュー。その後、短歌を中心に幅広い分野で活躍。『鳥肌が』で2017年度の講談社エッセイ賞を受賞。近作に『蛸足ノート』（中央公論社）、『迷子手帳』（講談社）、『短歌のガチャポン、もう一回』（小学館）など。最新歌集『水中翼船炎上中』（講談社）で、第二十三回若山牧水賞を受賞。デビュー歌集『シンジケート』の新装版が講談社より刊行。

●新刊情報●『短歌の話は長くなる』短歌の話は長くなる

著者：穂村 弘

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月19日

定価：2,200円（税込）

判型：四六判並製

ページ数：336ページ

ISBN：978-4-14-016289‐7

▼ご購入はこちらから

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000162892026.html

Amazon→https://amzn.asia/d/05QFjO4u

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516544/

●既刊 好評発売中！●『あの人と短歌』あの人と短歌

著者：穂村 弘

出版社：NHK出版

発売日：2020年12月10日

定価：1,760円（税込）

判型：四六判並製

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-14-016278-1

▼ご購入はこちらから

NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000162782020.html

Amazon→https://amzn.asia/d/02SEVjrp

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/16504314/

●4月24日発売●

スティーヴン・キング × モーリス・センダック × 穂村 弘 奇跡のコラボ絵本！

ヘンゼルとグレーテルヘンゼルとグレーテル

文：スティーヴン・キング

絵：モーリス・センダック

訳：穂村 弘

出版社：NHK出版

定価：2,530 円（税込）

発売日：2026年4月24日予定

仕様：B4変型判・上製／48ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-036169-6

▼ご予約はこちらから

NHK出版

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000361692026.html

Amazon

http://www.amazon.co.jp/dp/4140361697

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18549489/