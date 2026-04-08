発売たちまち増刷決定！ 歌人・穂村弘さんと短歌好きのゲストたちによる短歌対談集『短歌の話は長くなる』で短歌の魅力を再認識！
短歌の話は長くなる
『短歌の話は長くなる』が好評により、発売直後に増刷が決定しました！ 歌人・穂村弘さんと多様なゲストたちが繰り広げる、合計70時間超に及ぶ濃密でスリリングな短歌談義。ぜひ手にとってその魅力をご体験ください。
穂村 弘―――
この企画のおかげで、短歌を専門とする歌人の他に、プロレスラー、俳優、作家、俳人、芸人、漫画家、エッセイスト、書評家、映画監督など、さまざまなジャンルで活躍中の方々に出会うことができました。現代の短歌について、それぞれの方の視点からお話を伺うのは、実にスリリングな体験でした。
NHK出版デジタルマガジン 記事公開中！ :
https://nhktext.jp/tankanohanasi_release
五七五七七を愛してやまないゲストたち
- ハイパーミサヲ（女子プロレスラー）
- 美村里江（俳優・エッセイスト）
- カン・ハンナ（タレント・歌人）
- 石山蓮華（電線愛好家・文筆家・俳優）
- 高橋源一郎（作家）
- 枡野浩一（歌人・お笑い芸人）
- 馬場あき子（歌人）
- 永井玲衣（哲学者・作家）
- 堀本裕樹（俳人）
- 木村綾子（「コトゴト ブックス」店主）
- 日比野コレコ（作家）
- 松田梨子・わこ（歌人姉妹）
- pha（作家）
- 佐藤文香（俳人）
- 鈴木ジェロニモ（お笑い芸人）
- ニコ・ニコルソン（漫画家）
- 杉田協士（映画監督）
- 渡辺祐真（書評家）
- 平野紗季子（フードエッセイスト・フードディレクター）
- 東 直子（歌人）
●著者紹介●
穂村 弘（ほむら・ひろし）
歌人。1962年、北海道生まれ。90年、歌集『シンジケート』（沖積舎）でデビュー。その後、短歌を中心に幅広い分野で活躍。『鳥肌が』で2017年度の講談社エッセイ賞を受賞。近作に『蛸足ノート』（中央公論社）、『迷子手帳』（講談社）、『短歌のガチャポン、もう一回』（小学館）など。最新歌集『水中翼船炎上中』（講談社）で、第二十三回若山牧水賞を受賞。デビュー歌集『シンジケート』の新装版が講談社より刊行。
●新刊情報●
『短歌の話は長くなる』
短歌の話は長くなる
著者：穂村 弘
出版社：NHK出版
発売日：2026年3月19日
定価：2,200円（税込）
判型：四六判並製
ページ数：336ページ
ISBN：978-4-14-016289‐7
▼ご購入はこちらから
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000162892026.html
Amazon→https://amzn.asia/d/05QFjO4u
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516544/
●既刊 好評発売中！●
『あの人と短歌』
あの人と短歌
著者：穂村 弘
出版社：NHK出版
発売日：2020年12月10日
定価：1,760円（税込）
判型：四六判並製
ページ数：272ページ
ISBN：978-4-14-016278-1
▼ご購入はこちらから
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000162782020.html
Amazon→https://amzn.asia/d/02SEVjrp
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/16504314/
●4月24日発売●
スティーヴン・キング × モーリス・センダック × 穂村 弘 奇跡のコラボ絵本！
ヘンゼルとグレーテル
ヘンゼルとグレーテル
文：スティーヴン・キング
絵：モーリス・センダック
訳：穂村 弘
出版社：NHK出版
定価：2,530 円（税込）
発売日：2026年4月24日予定
仕様：B4変型判・上製／48ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-036169-6
▼ご予約はこちらから
NHK出版
https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000361692026.html
Amazon
http://www.amazon.co.jp/dp/4140361697
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18549489/