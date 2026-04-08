事業創造カンパニーの01Booster「SusHi Tech Tokyo 2026」のアンバサダーに就任

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーの株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下01Booster）は、2026年4月に東京で開催されるグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)」のアンバサダーに就任いたしました。

01Boosterでは、SusHi Tech 2026の開催に合わせてパートナーイベントの開催も予定しています。

本アンバサダー活動を通じて、01Boosterは、ミッションである「事業創造の力で世界を変える」の実現に向け、世界中のイノベーターや事業創造の担い手たちとのつながりをさらに深め、国境を越えた事業創造のエコシステム拡大に取り組んでまいります。

■「SusHi Tech Tokyo」とは

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

■「SusHi Tech Tokyo」開催概要

・開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間

・主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

・主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

・プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...

・イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

【想定規模】

・参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人

・出展スタートアップ企業数：700社

・商談件数：10,000件

【お問合せ先】

SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局

お問合せ：info@sushitech-2026.jp

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。