【楽天お買い物マラソン開催中】春キャンプの「底冷え」を完全シャットアウト！楽天キャンプレジャーにて、極厚マット＆4本脚コットの快眠支援セールを4月10日01:59まで実施！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

桜が舞い、キャンプシーズンがいよいよ本番を迎える4月。日中のポカポカとした陽気に誘われてフィールドへ繰り出す方が増える時期ですが、春のキャンプには落とし穴があります。それは「昼夜の激しい寒暖差」と「地面からの容赦ない底冷え」です。

4月8日現在、お買い物マラソンもいよいよ終盤戦。連休前の装備見直しや、ポイントアップを狙った買いまわりに最適なこのタイミングで、春の夜を「寒さによる寝不足」から「極上の快眠」へと変える、厳選された寝具ギア2点をご紹介します。

1. 【地熱を遮断する8cmの断熱層】極厚インフレータブルマット／EC-IMT8

お花見キャンプの夜も怖くない。厚さ8cmの高反発ウレタンが、春の冷気をシャットアウト。

4月上旬のキャンプ場は、日中が暖かくても夜間になると地面の温度が急激に下がります。薄いマットでは地面の冷たさが背中に伝わり、体温を奪われて眠れないことも少なくありません。「インフレータブルマット／EC-IMT8」は、そんな春キャンプの課題を「厚み」で解決します。

底冷えを防ぐ8cmの断熱層

従来品の約1.6倍となる「8cm厚」の高反発ウレタンを採用。地面の凸凹を感じさせないクッション性と、強力な断熱性能で、春の冷え切った地熱を完全にガードします。

設営・撤収を時短するダブルバルブ

左右2箇所の吸気バルブにより、袋から出して広げるだけで約1分で自動膨張。設営時間を大幅に短縮し、ゆったりとお花見や景色を楽しむ時間を創出します。

スエード生地の極上の肌触り

表面には滑らかで耐久性の高いスエード生地を採用。寝袋の滑り止め効果もあり、朝までズレることなくぐっすりとお休みいただけます。

連結機能で家族も快適

サイドのボタンで簡単に連結でき、ファミリーテント内や車中泊でも隙間なく敷き詰められます。

ブラウン、グレー、カーキなど全5色のラインナップで、お手持ちのテントコーディネートに合わせてお選びいただけます。

2. 【4本脚の圧倒的安定感】2WAYアウトドアコット／WG-OC2

ご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/axzes/aim5/

地面から距離を置く「ハイ・ロースタイル」切り替え。不安定な地熱を物理的に回避。

地面に直接寝るスタイルに不安を感じる方には、WINGEARの「2WAYアウトドアコット／WG-OC2」が最適です。地面から身体を離すことで、春の湿気や冷気を物理的にシャットアウトし、キャンプにおける「睡眠の質」を向上させます。

春キャンプの快眠を支える断熱効果

ハイ・ロースタイルの2段階切り替えが可能。4月の不安定な地熱から距離を置くことで、朝まで体温を逃さず、冷えによる体調不良を防ぎます。

独自の4本脚構造による安定感

一般的な3本脚よりも負荷を分散する「4本脚設計」を採用。寝返り時の揺れや沈み込みを大幅に軽減し、日中は大人2人が座れるベンチとしても安心してご使用いただけます。

設営ストレスゼロのレバー式レッグ

寒暖差で体力を消耗しやすい春キャンプでも、テコの原理を利用したレバー式なら、軽い力でスピーディに設営・撤収が可能です。

春から夏、そして秋まで。オールシーズン活躍する「地上最強のベッドルーム」を、今ならお得なセール価格で構築できます。

楽天お買い物マラソン セール概要（開催中）

ご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/axzes/wg-oc2/

現在、楽天市場「キャンプレジャー」にて、お買い物マラソン期間限定の特別価格で提供中です。4月10日の終了直前は混雑が予想されますので、連休の準備はお早めにお済ませください。

開催期間： 開催中 ～ 2026年4月10日（金）01:59

開催場所： 楽天市場「キャンプレジャー」ストアページ

春の夜、静かなキャンプ場で「底冷え」を気にせず、満天の星空や夜桜を堪能した後は、極上の快眠へ。キャンプレジャーが、あなたの「外遊び」をより豊かに、より暖かくサポートします。

製品情報

インフレータブルマット

EC-IMT8

＜セット内容＞

- マット本体

- 収納バンド×2

- 収納袋

- 補修用シール2枚

- 取扱説明書

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/axzes/aim5/

2WAYアウトドアコット

WG-OC2

＜セット内容＞

- ベッドシート

- サイドフレーム×2

- レッグフレーム×4

- レッグ×16

- 収納袋

- 取扱説明書

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/axzes/wg-oc2/

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)