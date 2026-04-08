旧本店の精神を受け継ぐ「京都一の傳 祇園ハナレ」誕生。“このひとくちで、京都を旅する”御膳を提供、5月1日グランドオープン

株式会社 京都一の傳

西京漬け専門店「京都一の傳」を展開する株式会社京都一の傳（本社：京都市／代表取締役社長：中尾太一）は、2026年春、京都・祇園南側に新店舗「京都一の傳 祇園ハナレ」を開業いたします。プレオープンは2026年4月19日、グランドオープンは5月1日を予定しています。

京都一の傳 祇園ハナレ

1927年の創業以来、京都の白味噌文化と魚料理を大切にしながら西京漬けの味を磨いてきた京都一の傳。現在は、京都高島屋S.C.店やジェイアール京都伊勢丹店、六本木ヒルズ店などにも店舗を展開し、京都の味を日常の中でも楽しんでいただける場を広げてきました。このたび誕生する祇園ハナレは、そうした歩みの中で、旧本店の精神を受け継ぐ新たな拠点となります。

京都一の傳が考える京都の心を、一膳の御膳に込めて

このひとくちで、京都を旅する 銀だらの蔵みそ焼御膳 4,900円（税込）

祇園の町家でお召し上がりいただくのが、京都一の傳の想いを表す「このひとくちで、京都を旅する」をテーマにした御膳です。

京都一の傳 四代目料理長・佐藤 暢郎が、前菜から炊き合わせ、食事、甘味に至るまで、和食の会席料理の技法で一つひとつ丁寧に仕立てました。

このひとくちで、京都を旅する

銀だらの蔵みそ焼御膳 4,900円（税込）

前菜・炊き合わせ・銀だらの蔵みそ焼・ご飯・お漬物・お味噌汁・水物

京都一の傳 料理長 佐藤 暢郎のコメント

この度、京都祇園という歴史ある街で「京都一の傳」を構えることができることを、大変嬉しく思っております。和食の心と百年培ってきた技法を、祇園の街で、気軽に、そして上質に楽しんでいただきたいという思いを、一膳に込めました。

「このひとくちで、京都を旅する」という私たちの想いを、ぜひお楽しみください。

京都から受け継ぎ、広げてきた西京漬け「蔵みそ漬」の味

手切りし、味噌床で二昼夜漬け込まれた「蔵みそ漬」はふるさと納税京都市食品ジャンル第1位

京都一の傳では、厳選した魚を職人が一切れ一切れ丁寧に手切りし、たっぷりの味噌床に二昼夜かけて漬け込む「本漬け」製法で、西京漬け《蔵みそ漬》をお作りしています。

京都の伝統的な食文化である味噌に魚を漬け込む技法を深め、その味を現代へとつないできました。

ふるさと納税京都市食品ジャンルで第1位（おせちを除く）＊をいただくなど、多くのお客様に支持され、京都の伝統料理としての西京漬けの魅力を全国へお届けしています。

＊「2025年 京都市ふるさと納税返礼品 注文額ランキング」（株式会社JTB調べ）

旧本店の精神を、祇園へ。

長く親しまれてきた旧本店の空気感や情緒を、形を変えて受け継ぐ場所として生まれた「祇園ハナレ」。本家から少し離れた“離れ”の座敷という名の通り、路地の奥に佇むこの場所では、賑わいから離れ、京都一の傳の味と文化をゆっくりと感じていただけます。

日常の中でご利用いただく店舗とは異なり、祇園ハナレは、少し特別な日に、より深く京都一の傳を味わっていただくための拠点です。

昨年より準備を進めてまいりましたが、皆様へのご報告が遅くなりましたことを心苦しく思っておりました。このたびこうしてお知らせできますことを、大変うれしく思います。

京都一の傳がこれまで大切にしてきた味と文化を、この場所から、これからも伝えてまいります。

店舗概要

店舗名：京都一の傳 祇園ハナレ

住所：〒605-0074 京都府京都市東山区祇園町南側566

営業時間：11:00～15:00

定休日：水曜・木曜

席数：24席

プレオープン：2026年4月19日

グランドオープン：2026年5月1日

※祇園ハナレでは、一席一席の時間と空間を大切に、京都の味わいをゆっくりとお楽しみいただくため、昼の営業を中心にご案内しております。

※夜は貸切での特別会や催しを不定期に開催予定です。季節に応じた設えや料理をお楽しみいただける機会として、ご希望の際はお問い合わせください。

京都一の傳について

1927年創業。京都の伝統料理「西京漬け」を中心に、魚の美味しさを追求してきました。

味噌に魚を漬け込む京都の食文化を守りながら、百年企業として、その価値を次代へ、そして世界へと伝えていきます。

また京都一の傳では、「このひとくちで、京都を旅する」という想いのもと、料理や西京漬けを通じて、その一口に込められた美味しさとともに、背景にあるこだわりや京都の風土・文化まで感じていただける体験を大切にしています。京都にいても、離れていても、まるで京都を旅しているかのようなひとときをお届けしてまいります。

コーポレートサイト：https://www.ichinoden.jp

Instagram：https://www.instagram.com/ichinoden

京都一の傳 料理長・佐藤 暢郎 プロフィール

京都一の傳 四代目料理長。和食一筋に20年以上研鑽を積む料理人。

これまでに自身が大将として開業した店舗では、ミシュランガイドへの掲載実績を持つなど、確かな技術と表現力に定評がある。素材の持ち味を最大限に引き出す料理哲学と、丁寧で誠実な仕事ぶりを信条とする。京都一の傳が受け継いできた西京漬の思想と味づくりに深く共鳴し、2017年より京都一の傳料理長に就任。伝統の技を守りながらも、現代の食卓や贈答文化に寄り添う味を追求し、京都一の傳の“これからの百年”を料理で体現している。