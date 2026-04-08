愛する家族（ペット）が突然豹変…容赦なき密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』ブルーレイ＆DVD 6/24（水）発売決定！

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株式会社ハピネット


詳細はこちら :
https://lnk.to/osaru

■製作は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと「クワイエット・プレイス」シリーズのパラマウン


ト・ピクチャーズ


世界的ヒットメーカーとハリウッドのメジャースタジオが手を組み、ポップさと過激さが共存する新世代アニマル・ホラーが誕


生した。



■「海底47m」シリーズや『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ監督が放つ、容赦なきR15ホラー






ホラー映画作家として様々な“恐怖”を題材にしてきたロバーツ監督が、“かわいい存在の豹変”という最悪の恐怖を徹底演出。握力300キロ、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。



■アカデミー賞(R)俳優トロイ・コッツァーと旬のキャストが集結


『コーダ あいのうた』(21)でアカデミー賞(R)助演男優賞に輝いたトロイ・コッツァーが、聴覚障がいを持つ父・アダムを熱演。さらに、ベンはCGに頼らず、特注のモンキー・スーツを着用した俳優が演じることで、若者たちの切迫した恐怖がリアルに表現されている。






2026年6月24日（水）ブルーレイ＆DVD発売決定！充実の特典を収録！

今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も必聴の内容となっている。また、Amazon.co.jp限定でここでしか手に入らない先着特典も付属する。2026年4月8日（水）より予約受付中。



【Amazon.co.jp限定特典】ビジュアルシート2枚セット





※特典はなくなり次第終了となります


『おさるのベン』商品情報

【発売日】


2026年6月24日（水）


※レンタルDVD同日リリース



【価格】


ブルーレイ＋DVD セット　5,390円（税込）



【ブルーレイ映像特典】


・恐怖の楽園：「おさるのベン」制作秘話


・新たな血：「おさるのベン」キャストの素顔


・ベンの秘密


・楽園の舞台裏



【ブルーレイ音声特典】


・脚本／監督ヨハネス・ロバーツと製作ウォルター・ハマダによる音声解説






『おさるのベン』作品情報

【キャスト（声の出演）】


ルーシー：ジョニー・セコイア（瀬戸麻沙美）


アダム：トロイ・コッツァー


ハンナ：ジェシカ・アレクサンダー（青木瑠璃子）


ケイト：ヴィクトリア・ワイアント（上田瞳）


エリン：ジア・ハンター（高柳知葉）



【スタッフ】


監督／脚本：ヨハネス・ロバーツ


製作：ウォルター・ハマダ



【ストーリー】


ハワイの森に佇む高級別荘地に帰省したルーシー。友人とビーチで楽しい時間を過ごすはずが、幼い頃から一緒に暮らしてきたペットのチンパンジー”ベン”が狂暴化し、恐怖と混乱の一夜がおとずれる。父親も不在で、孤立した監獄と化した豪邸の中、ルーシーたちは自らの命を賭けた戦いに挑む。



※商品の仕様は変更となる可能性がございます。


発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


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