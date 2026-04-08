愛する家族（ペット）が突然豹変…容赦なき密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』ブルーレイ＆DVD 6/24（水）発売決定！
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https://lnk.to/osaru
■製作は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと「クワイエット・プレイス」シリーズのパラマウン
ト・ピクチャーズ
世界的ヒットメーカーとハリウッドのメジャースタジオが手を組み、ポップさと過激さが共存する新世代アニマル・ホラーが誕
生した。
■「海底47m」シリーズや『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ監督が放つ、容赦なきR15ホラー
ホラー映画作家として様々な“恐怖”を題材にしてきたロバーツ監督が、“かわいい存在の豹変”という最悪の恐怖を徹底演出。握力300キロ、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。
■アカデミー賞(R)俳優トロイ・コッツァーと旬のキャストが集結
『コーダ あいのうた』(21)でアカデミー賞(R)助演男優賞に輝いたトロイ・コッツァーが、聴覚障がいを持つ父・アダムを熱演。さらに、ベンはCGに頼らず、特注のモンキー・スーツを着用した俳優が演じることで、若者たちの切迫した恐怖がリアルに表現されている。
2026年6月24日（水）ブルーレイ＆DVD発売決定！充実の特典を収録！
今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も必聴の内容となっている。また、Amazon.co.jp限定でここでしか手に入らない先着特典も付属する。2026年4月8日（水）より予約受付中。
【Amazon.co.jp限定特典】ビジュアルシート2枚セット
※特典はなくなり次第終了となります
『おさるのベン』商品情報
【発売日】
2026年6月24日（水）
※レンタルDVD同日リリース
【価格】
ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）
【ブルーレイ映像特典】
・恐怖の楽園：「おさるのベン」制作秘話
・新たな血：「おさるのベン」キャストの素顔
・ベンの秘密
・楽園の舞台裏
【ブルーレイ音声特典】
・脚本／監督ヨハネス・ロバーツと製作ウォルター・ハマダによる音声解説
『おさるのベン』作品情報
【キャスト（声の出演）】
ルーシー：ジョニー・セコイア（瀬戸麻沙美）
アダム：トロイ・コッツァー
ハンナ：ジェシカ・アレクサンダー（青木瑠璃子）
ケイト：ヴィクトリア・ワイアント（上田瞳）
エリン：ジア・ハンター（高柳知葉）
【スタッフ】
監督／脚本：ヨハネス・ロバーツ
製作：ウォルター・ハマダ
【ストーリー】
ハワイの森に佇む高級別荘地に帰省したルーシー。友人とビーチで楽しい時間を過ごすはずが、幼い頃から一緒に暮らしてきたペットのチンパンジー”ベン”が狂暴化し、恐怖と混乱の一夜がおとずれる。父親も不在で、孤立した監獄と化した豪邸の中、ルーシーたちは自らの命を賭けた戦いに挑む。
※商品の仕様は変更となる可能性がございます。
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
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