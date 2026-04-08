hotel tou nishinotoin kyoto by withceed　伝統文化が響き合う四夜『伝統の協奏』開催　～色で祈り、茶を点て、衣を纏い、鼓を打つ～

ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社

ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小谷田孝行）が運営するホテル『hotel tou nishinotoin kyoto by withceed (ホテル トウ 西洞院 京都 バイ ウィズシード)』(総支配人：島元亨)は、旅行者と地元の方との交流機会を創出し、古都京都で日本の伝統文化を体験いただくことで、より想い出深い旅を演出したいという思いから、2025年1月より京都在住の書道家・蒼遊（Souyu）氏による無料の「書道体験ワークショップ」を開催してまいりました。 この度、第2弾の特別企画として、当ホテルからの文化発信を共に担ってきた蒼遊氏のトータルプロデュースにより、日本の伝統文化を牽引する三人のスペシャリストと書道が織りなすイベント「伝統の協奏」を、2026年4月に各日17時より連続開催いたします。

■ 開催概要

・名称：【hotel tou nishinotoin kyoto】伝統文化が響き合う四夜『伝統の協奏』

・場所： hotel tou nishinotoin kyoto 1F カフェ＆バー oku

・日時： 2026年4月8日（水）、10日（金）、13日（月）、17日（金）

・時間： 各日 17:00 ～ 19:00

・料金： 参加無料

・対象： 宿泊ゲストおよび外来のお客様（予約不要・当日自由参加）

■ 4月限定 特別イベント スケジュール（全日程 17:00 ～ 19:00）

一夜. 【色で祈り、書を綴る】祈りの色彩、桜吹雪の気配（4月8日）

・出演：蒼遊（書道家）× 志村 宏（染色家）

・内容：日本の伝統染料である紅花で和紙を染め上げる特別な体験。淡い紅色に染まった和紙に自由に筆を走らせ、世界に一つだけの作品を創り出します。傍らでは紅花染の4mの大布を舞台に、蒼遊氏が文豪の春の言葉を大筆で書き上げる圧巻のパフォーマンスを披露。色がゆっくりと和紙に移ろう臨場感とともに、草木染めが人々の祈りと共に受け継がれてきた物語を、五感を通じて深く紐解きます。

・見どころ：空間を圧倒する大筆の躍動と、植物から色が宿る繊細な瞬間。伝統の美しさと創作の楽しさがひとつになった贅沢なひとときを、心に残る思い出とともに、自ら染め上げた和紙作品を手に持ち帰ることができる、touならではの芸術体験です。

二夜. 【茶を点て、心を調える】静寂の筆致、一服の安らぎ（4月10日）

・出演： 蒼遊（書道家）× 咲絢（Tea Culture Performer）

・内容： 茶の湯の所作と書が響き合うコラボレーション。咲絢氏が点てる一服の茶に込められた「もてなしの心」を静かに味わい、茶室の静寂が心に染み渡るひとときを過ごします。この調えられた心で、蒼遊氏のもと、自身の想いを込めた禅語を短冊にしたためる書道体験を行い、一瞬の静寂を視覚的な表現へと昇華させ、“今、ここ、自分”（即今、当処、自己）と向き合う豊かな時間を創出します。

・見どころ： 湯気のゆらぎと墨の香りが交差する、touの「奥」ならではの静謐な空間。自らの手で書き上げた「心の一句」を美しい短冊にしたためお持ち帰りいただけます。茶道の精神性と書道の芸術性が溶け合う空間が、皆さまを心の奥深くへと誘います。

三夜. 【衣を纏い、春を映す】受け継がれる装い、変容の美（4月13日）

・出演： 蒼遊（書道家）× 咲絢（Kimono Dressing Artist）

・内容： 着物の美と書が響き合うコラボレーション。しなやかな所作の中で装いを紐解き、再び人を包み込む過程を通して、質感や色彩の重なりが生み出す美しさを映し出します。この移ろいゆく形に呼応し、蒼遊氏が4mの大紙に文豪たちが愛した春の情景を大筆で揮毫。着物の優美さと織りなす、繊細で大胆な筆致と墨色の美が息づく和の情景を演出します。

・見どころ： 伝統的な装束が「平面」から「立体」へと変わりゆく表情は、日本の美意識そのもの。動と静が交差する中で、着物と書道が内包する悠久の時の移ろいを、間近で体感する着物の持つ物語性と書道のアート性が溶け合う瞬間を間近で体感する、知的な余韻に満ちたプログラムです。

四夜. 【鼓を打ち、魂を揺らす】躍動の余韻、共鳴する琴線（4月17日）

・出演： 蒼遊（書道家）× 浅野 重兵衛（和太鼓奏者）

・内容： 「五穀豊穣」をテーマにした力強い単独演奏から、和太鼓のリズムに呼応して筆が走る書道とのセッションへ。生み出される重層的なリズムは自然の息吹や大地の鼓動を感じさせ、一瞬一瞬の音が視覚的な表現へと昇華されます。さらに、ゲストが実際に太鼓を打ち鳴らし、プロフェッショナルが伴奏を行う「リズムの共奏」を体験。身体全体で音を感じる太鼓は、言葉を超えた一体感と高揚感を生み出します。

・見どころ： 参加者自身が「表現する側」になる特別な機会。プロとの即興的な演出は、touの春を締めくくるにふさわしい、一生の記憶に残るエネルギッシュな芸術体験であり、言葉を超えて自分自身の魂を打つ瞬間となります。

■ アーティストプロフィール

■ 総支配人 島元 亨 より一言

- 蒼遊（Souyu） 書道家 / グラフィックデザイナー / 本企画プロデューサー京都府在住。"古今創新"をテーマに独自の創作を追求。書道と漢詩において数々の受賞歴を誇る傍ら、筆文字デザインを活かした商品制作も手がける。"和文化と文化財を繋ぐ会"に所属し、文化財保護活動にも尽力。2025年1月より当ホテルでのワークショップを牽引し、本公演のトータルプロデュースを担当する。Souyu.Art代表。 【公式HP】https://souyu.art/index.html- 志村 宏（Hiroshi Shimura） 染色家 / 一般社団法人 志村の染め 代表 株式会社FUKUMISHIMURAにて染色指導等に務める。2024年に「一般社団法人 志村の染め」を設立。産地開拓や教育、ものづくりを通じて、自然と共生する豊かな生活文化を伝える活動を展開している。- 咲絢（Saya） Kimono Dressing Artist / Tea Culture Performer茶道歴20年。一級着付け技能士。真宗興正派本山 興正寺の縁を持ち、着付けと茶の湯を文化表現として発信。日本の精神性と「もてなしの心」を世界へ伝える活動を行っている。- 浅野 重兵衛（Jubei Asano） 和太鼓奏者 / 寧鼓座 代表御諏訪太鼓宗家に師事。NYでの活動を経て、現在は関西を拠点にプロデュースやワークショップを展開。力強い打奏により伝統文化の魅力を多角的に伝えている。

「2025年から蒼遊氏と共に歩んできた文化発信が、この春、素晴らしいアーティストの方々を迎え、さらに深化いたします。当ホテルが大切にしているコンセプト『奥』とは、単なる空間の深さではなく、そこに流れる歴史や精神性の深さでもあります。プロデューサーとしての蒼遊氏の感性が光る本イベントを通じて、旅人と地域が交わり新たな文化が生まれる瞬間を、ぜひtouの空間で体感してください。」

■ ホテル概要

JR京都駅から徒歩約10分、世界文化遺産の『西本願寺』と重要文化財の『東本願寺』の間、西洞院通沿いに位置する“京文化の奥深さ”をコンセプトとした全121室のライフスタイルホテルです。

悠久の時を経て築き上げられた京都の伝統文化の奥深さに触れたり感じたりされるお客様の心緒や印象をホテルご滞在中も継続していただけるよう館内のデザインにも工夫を凝らし、またご宿泊のお客様の京都のご旅行がより感慨深い価値のあるものになるよう、スタッフ全員が京都のコンシェルジュになるという思いで皆さまをお迎えしております。



空間デザインは建築家、谷尻誠・吉田愛率いる建築設計事務所『SUPPOSE DESIGN OFFICE(サポーズデザインオフィス)』が手掛けました。「光と影」「間合い」「艶」を空間にデザインすることで、“奥”を表現しています。格子や障子からもれる光が連想させる奥の空間、または、ひとつの石が想像させる庭の存在など、視覚や予感や想像力といった感覚をデザインすることで、文化の奥深さや間の奥行きを感じていただけるような空間を目指しました。



幾人ものクリエイターたちの重なりから生み出された“奥”の概念や、人と人との 出会いや交流によって旅の価値を高めてほしいという想いを『hotel tou nishinotoin kyoto』でのご滞在を通じて体感してください。



【rooms】

総客室数：121室

最大収容人数：294名

部屋タイプ：全11タイプ



【hotel facilities】

大浴場：B1階 『grand bath uro (グランドバス ウロ)』 / 東側34平方メートル 、西側52平方メートル

レストランバー：1階 『cafe & bar oku (カフェ＆バー オク)』 / 140平方メートル

ライブラリー：1階 『Library(ライブラリー)』

日本庭園：1階 『窟(クツ)』

B1階 大浴場東側『深海/碧 (アオ)』、大浴場西側『深海/白光(ハッコウ)』

4階 403号室『天/四・五(ヨンテンゴ)』、 434号室『天/夕(セキ)』



【hotel information】

正式名称：hotel tou nishinotoin kyoto by withceed / ホテル トウ 西洞院 京都 バイ ウィズシード

略式：hotel tou nishinotoin kyoto / ホテル トウ 西洞院 京都

所在地：京都府京都市下京区西洞院通花屋町下る西洞院町 455

TEL：075-744-0144(代)

ホームページ：https://www.hotel-tou.com

Instagram: https://www.instagram.com/hoteltounishinotoin

Facebook: https://www.facebook.com/hoteltounishinotoin/

TikTok: https://www.tiktok.com/@hoteltounishinotoinkyoto

【運営会社】

ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社

所在地：〒104-0061 東京都中央区京橋3-3-2 小松ビル5階

公式サイト：https://withceed.co.jp