仙台・栗生の生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」が1周年！4月10日から12日までの3日間「1周年祭」を開催

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が展開する生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」仙台栗生店（仙台市青葉区栗生4-12-12）は、オープン1周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込めて、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、「1周年祭」を開催いたします。

期間中は、らーめん全品100円オフをはじめ、ご家族でも楽しめる特典をご用意しました。

■1周年祭 概要

開催期間：2026年4月10日（金）から4月12日（日）まで

実施店舗：生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」仙台栗生店

＜特典内容＞

１. ラ-メン全品100円オフ ※まぜそばやおこさまラーメンも対象です

２. 次回使える餃子（3個）無料券を配布 ※各日200枚限定、無くなり次第終了

３. おこさまセットのおもちゃが2個に増量 ※通常1個 のところ、 期間中は2個プレゼント

■「生姜ワンダー。」は、生姜を主役にした“唯一無二”の専門店

「生姜ワンダー。」は、生姜の香り・旨味・刺激を最大限に引き出したラーメンを提供する専門店として、2025年4月に仙台・栗生エリアにオープンしました。

ラーメン激戦区として知られるこの地において、“生姜らーめん専門店”という新たなジャンルで注目を集めています。

使用する生姜は鹿児島県産・高知県産などの国産にこだわり、香り高さとキレのある味わいを実現。

自社工場で毎日製麺する特製麺や、店内仕込みのチャーシューとともに、シンプルながら奥深い一杯に仕上げています。

■注目メニュー

【新商品】生姜みそまぜそば （税込930円） ※2026年4月1日発売

みそ×生姜×カレーの個性派まぜそば。

北海道産白みそのコクと、生姜のキレのある風味が絶妙に調和します。

途中でカレーパウダーを加えることで、スパイシーな味変も楽しめるのが特徴。

自家製チャーシューや味玉、フライドオニオンなど具材も豊富で、食べ応えのある一品です。

●生姜みそらーめん（税込930円）

「北海道産白みそ」の米麹が醸す奥深いコクと、国産生姜の爽やかな香りと旨味が絶妙に絡み合います。

生姜を煮出した清湯スープに北海道白みそを溶かしラードを弱火にかけ、じっくりと時間をかけ抽出した自家製生姜オイルを使用、北海道白みそと国産生姜の香りと味わいが渾然一体となった、至福の一杯に仕上げました。

●生姜しょうゆらーめん（税込880円）

豚・鶏をベースに香味野菜と共にじっくりと煮込み丁寧に濾した清湯スープに、3種類の醤油をブレンドしたオリジナルの醤油タレを合わせた、深くコクのある醤油スープです。

スープには国産生姜のスライスから味と香りを煮出し、たっぷりと溶け込ませます。

●生姜しおらーめん（税込880円）

豚・鶏をベースに香味野菜と共にじっくりと煮込み丁寧に濾した清湯スープに、新潟県産のミネラルたっぷりの海塩「笹川流れの塩」と沖縄県産の「シママース」を使った塩ダレを合わせます。

天然の海塩を使うことで、旨味が強くまろやかな塩味に仕上げています。

■ファミリー大歓迎！お子さまにもやさしいサービス

「生姜ワンダー。」では、お子さま向けに、あっさりとした鶏がら醤油のらーめんとオレンジジュース、選べるおもちゃ1個をおまけとして付けた『お子さまらーめんセット（税込580円）』をご用意しています。

店内にはお子さま用チェアや食器も用意しており、ご家族で安心して利用できる環境を整えています。

店舗情報

- お子さまらーめんセット内容：お子さま用らーめん（鶏がらしょうゆ味）、オレンジジュース、選べるおもちゃ1個- お子さまセット対象年齢：小学6年生まで

店名：生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」

仙台栗生店

住所：仙台市青葉区栗生4-12-12

営業時間：11：00～21：00

席数：38席

定休日：なし

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/shoga_wonder/

生姜ってすごい！生姜って奇跡！！

日本では古来「薬味」として使われ、世界中でも体を温め血行を促進するなど様々な効果効能が知られている、パワーを秘めた食材、生姜。「生姜ワンダー。」では、この生姜を主役にした「生姜らーめん」で、元気がみなぎる一杯を提供します。生姜は、鹿児島県産や高知県産の国産にこだわり、香り高さとキレのある味わい。一口食べれば、旨味、風味が口いっぱいに広がり、生姜の力が体に染み渡るのを感じるはずです。

■株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』のほか、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』、コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。2025年4月に新ブランド、生姜らーめん専門店「生姜ワンダー。」1号店を仙台市にオープン。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：http://www.kitakata.co.jp