いよいよ４月15日より「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」開幕！ アニバーサリーの準備は月刊『ディズニーファン』5月号で完璧！　早くも売り切れ店続出で絶賛発売中！

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月刊『ディズニーファン』5月号では、いよいよ4月15日（水）に開幕する「東京ディズニーシー(R)

25周年“スパークリング・ジュビリー”」を直前大特集！ アニバーサリーイヤーの祝祭感あふれるパークの最新情報を、大ボリュームでお届けしています。

早くも売り切れ店続出の、パークファン必見の1冊から、特に読者の方からの熱い反響の大きい企画3本を特別にご紹介！

まず1本目は、開幕直前スペシャル “ジュビリーブルー”に輝くスペシャルな一年がやってくる！「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。25周年の特別な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちの姿をはじめ、パークで楽しめるスペシャルなエンターテイメントやデコレーション、メニュー、スーベニアなどを一挙紹介した 巻頭特集です。アニバーサリーの予習はここからスタート！

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次にご紹介するのは、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズがいよいよ登場！。4月8日から先行販売される、ディズニーの仲間たちがデザインされた、祝祭感あふれるスペシャルなグッズの数々を、なんと8ページにわたって大紹介。お買い物の準備はこの特集でばっちりです！

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そしてもう一つは、巻頭に綴じこんだピンナップ！ 「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のアートを大きくフィーチャーしています。切り取って飾るもよし、広げて見るのも良し。見るたびに気分が上がって、お祝いしたくなることうけあいです。

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ほかにも、東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート、チップとデール、そして8人が大集合したデザインまで、編集部オリジナルのポストカード8枚付き！

さらに東京ディズニーシー25周年を記念して、5月号、6月号、6月号増刊の3号連続で、東京ディズニーリゾート(R)のパークチケットと「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のスペシャルグッズが抽選で当たります！

東京ディズニーシーに行く予定のある人も、これから計画を立てる人も、行けないけど一緒にお祝いをしたい人も、『ディズニーファン』5月号とともにアニバーサリーをお楽しみください！

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『ディズニーファン』2026年5月号 全国書店・WEB書店にて発売中

特別定価：1500円（税込）／講談社

公式HP：http://disneyfan.kodansha.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dfan_mag_official/

公式X：https://x.com/dfan_official

●講談社は、東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。